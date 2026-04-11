«لكمة كبيرة في الوجه» - ميكيل أرتيتا يوجّه اعتذارًا لجماهير أرسنال بعدما وجّه بورنموث ضربة قوية لآمال التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز
ظهيرة مدمّرة في الإمارات
تلقت طموحات أرسنال في المنافسة على اللقب ضربة كبيرة بعدما فشل في استغلال أفضلية اللعب على أرضه أمام بورنموث العنيد. وبعد أن افتتح جونيور كروبي التسجيل لأصحاب الأرض، فيكتور غيوكيريس أدرك التعادل من علامة الجزاء قبل أن يضمن أليكس سكوت النقاط الثلاث كاملة لفريق «تشيريز» بلمسة نهائية هادئة قبل 15 دقيقة من النهاية. وتترك هذه الهزيمة أرسنال متقدماً بتسع نقاط على مانشستر سيتي، لكن فريق بيب غوارديولا يمتلك مباراتين مؤجلتين بالغتي الأهمية وسيستضيف «المدفعجية» على ملعب الاتحاد في نهاية الأسبوع المقبل.
وعند حديثه عن الأداء وتأثيره على الجماهير، سارع أرتيتا إلى الإقرار بخيبة الأمل التي سادت المدرجات. وقال أرتيتا عندما سُئل عن رسالته للجماهير: «اعتذر، تقبّل الأمر بصدر رحب، وانتهى الأمر». وأضاف: «ما أحاول فعله هو تقديم أفضل ما لدينا للنادي، ومنح أفضل فرصة ممكنة للاعبينا. أعلم أن الأجواء والجماهير والدعم والطاقة في الملعب هي الأفضل في العالم. ومع ذلك تكون لدينا فرصة أفضل بكثير. لا أعتقد أن هناك أي إمكانية أخرى لتقديم أداء أفضل من عندما تحظى بهذا النوع من الدعم».
الحفاظ على منظور سليم في سباق المنافسة على اللقب
تُسلّط الهزيمة الضوء على تراجعٍ مقلقٍ لأرسنال، مع ثلاث خسائر في أربع مباريات. ورغم تزايد الضغط لتحقيق لقب الدوري بعد الخروج من بطولتي الكأس المحليتين، حثّ أرتيتا المنتقدين على الحفاظ على منظورٍ متوازن، مشيراً إلى التقدم العام الذي حققه الفريق مع دخول الموسم شهره الأخير."
"لو قال لي أحد في أغسطس إنك ستكون في هذا الوضع الآن في أبريل، فأنا متأكد أننا جميعاً كنا سنقبل بذلك"، أصرّ أرتيتا. ورغم النظرة المتفائلة إلى موقعهم في الدوري، اعترف المدرب بأن فريقه لم يرتقِ إلى مستواه المعتاد خلال الدقائق التسعين. وأضاف: "علينا أن نرد، وقد كانت لدينا لحظات في الشوط الأول فعلنا فيها ذلك، وكانت هناك لحظات أخرى لم نكن فيها على مستوانا. علينا أن نعتذر لهم وأن نتحسن".
الصدمة النفسية للهزيمة
كانت طريقة الهزيمة قاسيةً بشكل خاص على فريق كان مدربه قد حثّه على إظهار روح قتالية لا تلين. وكان أرتيتا قد قال للمشجعين على نحوٍ لافت في التحضير للمباراة: «أحضروا غداءكم، أحضروا عشاءكم» لخلق أجواء أشبه بالحصن، لكن اللاعبين لم يتمكنوا من مجاراة تلك الحدة على أرض الملعب. ولم يوارِ المدرب كلماته عند وصف التداعيات العاطفية للنتيجة داخل غرفة الملابس.
وقال أرتيتا معترفًا: «إنها لكمة كبيرة في الوجه. هذا ما قلته للاعبين. لكن الآن الأمر يتعلق بكيفية ردّنا على ذلك، لأن كل شيء ما زال قائمًا. سيتطلب الأمر الآن روحًا كبيرة، وكثيرًا من القتال، ووضوحًا تامًا في كيفية التعامل. لا مناطق رمادية. إمّا نحن داخلها أو خارجها. نحتاج إلى أن نكون أقوياء جدًا جدًا جدًا وحازمين في التعامل معها بطريقة مختلفة عما فعلناه اليوم، خاصة عندما لم تكن المباراة تسير في صالحنا».
أسبوع حاسم قادم للمدفعجية
مع وقتٍ ضئيلٍ لالتقاط الأنفاس، يواجه أرسنال أسبوعًا قد يحدد ملامح موسمه: مواجهة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عالية المخاطر أمام سبورتينغ لشبونة، تليها مباراة قد تحسم اللقب أمام مانشستر سيتي. يجب على كتيبة أرتيتا استعادة صلابتها الدفاعية وفاعليتها الهجومية فورًا لمنع أحلامها في حصد الألقاب من التبخر خلال سبعة أيام فقط.