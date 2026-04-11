تلقت طموحات أرسنال في المنافسة على اللقب ضربة كبيرة بعدما فشل في استغلال أفضلية اللعب على أرضه أمام بورنموث العنيد. وبعد أن افتتح جونيور كروبي التسجيل لأصحاب الأرض، فيكتور غيوكيريس أدرك التعادل من علامة الجزاء قبل أن يضمن أليكس سكوت النقاط الثلاث كاملة لفريق «تشيريز» بلمسة نهائية هادئة قبل 15 دقيقة من النهاية. وتترك هذه الهزيمة أرسنال متقدماً بتسع نقاط على مانشستر سيتي، لكن فريق بيب غوارديولا يمتلك مباراتين مؤجلتين بالغتي الأهمية وسيستضيف «المدفعجية» على ملعب الاتحاد في نهاية الأسبوع المقبل.

وعند حديثه عن الأداء وتأثيره على الجماهير، سارع أرتيتا إلى الإقرار بخيبة الأمل التي سادت المدرجات. وقال أرتيتا عندما سُئل عن رسالته للجماهير: «اعتذر، تقبّل الأمر بصدر رحب، وانتهى الأمر». وأضاف: «ما أحاول فعله هو تقديم أفضل ما لدينا للنادي، ومنح أفضل فرصة ممكنة للاعبينا. أعلم أن الأجواء والجماهير والدعم والطاقة في الملعب هي الأفضل في العالم. ومع ذلك تكون لدينا فرصة أفضل بكثير. لا أعتقد أن هناك أي إمكانية أخرى لتقديم أداء أفضل من عندما تحظى بهذا النوع من الدعم».



