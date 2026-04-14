في الماضي القريب، لم ترتبط هذه التسمية في كرة القدم الإنجليزية بأي فريق بقدر ارتباطها بنادي أرسنال. ففي السنوات الأخيرة وحدها، وجد الفريق نفسه مرارًا على بُعد خطوات قليلة من إعادة لقب كبير أخيرًا إلى شمال لندن، قبل أن تنفد طاقته في الأمتار الأخيرة ويضطر لترك الأسبقية لأندية أخرى.

ففي موسم 2022/23 مثلًا، كان يمتلك في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز تقدمًا بفارق خمس نقاط على مانشستر سيتي، لكنه نجح في الأسابيع المتبقية حتى نهاية الموسم في تبديد هذا الفارق، لينهي الموسم في المركز الثاني خلف «السيتيزنز» متأخرًا بخمس نقاط.

وبعد عام واحد أيضًا، كان «الغانرز» في الصدارة حتى أسابيع قليلة قبل النهاية، وكانوا يرون اللقب قريب المنال. غير أن هزيمة مُرة بنتيجة 0:2 في الجولة 32 أمام أستون فيلا أحدثت التحول في صراع اللقب. ومرة أخرى كان سيتي من استغل التعثر ببرود، وحافظ على هدوئه حتى النهاية، ليحمل الكأس إلى مانشستر بفارق نقطتين عن أرسنال، رغم تحقيق الفريق اللندني خمسة انتصارات في آخر خمس مباريات.