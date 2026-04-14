عندما يستخدم المشجّع الإنجليزي مصطلح "Bottle Job"، فإنه يصف عادةً فريقًا أو لاعبًا أو أحيانًا مدربًا، يقوم أو تقوم في مباراة أو صراع على لقب بإهدار تقدّم كان يبدو من وجهة نظر الخصم ميؤوسًا من تعويضه، ولا يتمكن في النهاية من تحويل تفوّقه أو وضعه الجيد إلى شيء ملموس.
لقد لقّنوا فينسنت كومباني ونادي بايرن ميونخ «درسًا»: «رعب أوروبا» يقف على أعتاب كارثة تاريخية
أخفق نادي أرسنال مرتين في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق ضئيل فقط
في الماضي القريب، لم ترتبط هذه التسمية في كرة القدم الإنجليزية بأي فريق بقدر ارتباطها بنادي أرسنال. ففي السنوات الأخيرة وحدها، وجد الفريق نفسه مرارًا على بُعد خطوات قليلة من إعادة لقب كبير أخيرًا إلى شمال لندن، قبل أن تنفد طاقته في الأمتار الأخيرة ويضطر لترك الأسبقية لأندية أخرى.
ففي موسم 2022/23 مثلًا، كان يمتلك في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز تقدمًا بفارق خمس نقاط على مانشستر سيتي، لكنه نجح في الأسابيع المتبقية حتى نهاية الموسم في تبديد هذا الفارق، لينهي الموسم في المركز الثاني خلف «السيتيزنز» متأخرًا بخمس نقاط.
وبعد عام واحد أيضًا، كان «الغانرز» في الصدارة حتى أسابيع قليلة قبل النهاية، وكانوا يرون اللقب قريب المنال. غير أن هزيمة مُرة بنتيجة 0:2 في الجولة 32 أمام أستون فيلا أحدثت التحول في صراع اللقب. ومرة أخرى كان سيتي من استغل التعثر ببرود، وحافظ على هدوئه حتى النهاية، ليحمل الكأس إلى مانشستر بفارق نقطتين عن أرسنال، رغم تحقيق الفريق اللندني خمسة انتصارات في آخر خمس مباريات.
نادي أرسنال بعد الفوز على بايرن ميونخ «رعب أوروبا»
في هذا الموسم كان ينبغي أن يصبح كل شيء مختلفًا. وباستثناء هزيمة ضيقة في الجولة الثالثة أمام نادي ليفربول، انطلق الفريق جيدًا في الموسم؛ فبعد فوزٍ بنتيجة 2:0 في مطلع أكتوبر على وست هام يونايتد، انتزع «الغانرز» صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي الصدارة التي لم يضطر إلى التخلي عنها منذ ذلك الحين. وبعد بضعة أسابيع، في 26 نوفمبر، جاءت ربما أعظم لحظة لأرسنال في الموسم الجاري.
في مباراة حماسية، أسقط «الغانرز» لا أقلّ من بايرن ميونخ الذي كان حتى ذلك الحين بلا هزيمة، والذي كان يكتسح المنافسات في البوندسليغا وكأس ألمانيا وكذلك في دوري الأبطال. وذلك أيضًا عن جدارة وبوضوح بنتيجة 3:1. وخلصت ديلي ميل إلى أن أرتيتا لقّن نظيره كومباني «درسًا». وأشادت ذا صن بـ«فنّ اللعب»، وحتى الصحافة الدولية لم تتوقف عن الدهشة من هذا الأرسنال الجديد والناجح. «رعب أوروبا» يفوز بـ«نهائي مبكر»، كتبت آس وهتفت: «لا أحد يستطيع مجاراة هذا الأرسنال!»
يمكن لمانشستر سيتي أن يلحق بآرسنال في سباق اللقب
أكسب الظهور أمام بايرن القوي آنذاك أرسنال سريعًا هالة كونه أفضل فريق في كرة قدم الأندية الأوروبية. وقد عززوا هذا الوضع أيضًا مرة أخرى في الأسابيع التالية. وإذا عدنا قليلًا في التقويم، وتحديدًا إلى 17 يناير، كان أرسنال حينها يتربع على الصدارة بفارق سبع نقاط عن المطاردين من مانشستر وبرمنغهام.
لكن كما في كل عام، حلّ الربيع في شمال لندن، ومعه يبدو أن الخوف من الإخفاق الكبير، من «انهيار» جديد، يرافقهم عامًا بعد عام. فمنذ ذلك الحين لم يحقق الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز سوى ستة انتصارات من عشر مباريات، وتلقى خسارتين، وهو عدد الهزائم ذاته الذي تلقاه في 33 مباراة سابقة في جميع المسابقات. كما أضيف إلى ذلك تعادلان أمام برينتفورد، وأمام متذيل الترتيب المتعثر تمامًا وولفرهامبتون، ما جعل الفارق الذي بدا مريحًا ينكمش إلى ست نقاط. ولا يزال لمانشستر سيتي مباراة مؤجلة.
إذا حصد السيتيزنز ثلاث نقاط أمام كريستال بالاس، فلن يتبقى للغانرز سوى هامش ثلاث نقاط فقط — ثم هناك بالطبع المواجهة المباشرة في نهاية الأسبوع المقبل، والتي تضفي في هذا السياق مزيدًا من الإثارة. وقد بدا ذلك واضحًا لدى اللندنيين يوم السبت الماضي في الخسارة 1:2 أمام بورنموث. فبعد أداء باهت وغير ملهم إلى حد كبير على أرضهم في ملعب الإمارات، قوبلت مستويات نجومهم للمرة الأولى هذا الموسم بصفيرات استهجان واسعة من الجماهير.
هل بدأت حالة التوتر تسود في نادي أرسنال وميكل أرتيتا؟
وقد ظهرت حدة التوتر أيضًا على المدرب أرتيتا، الذي وجّه بعد صافرة النهاية انتقادات قاسية على نحو غير معتاد للاعبيه وطالب بارتفاع واضح في مستوى الأداء في المباريات المقبلة. وقال الإسباني غاضبًا لدى TNT Sports: "كان هذا اليوم بمثابة صفعة على الوجه. الأمر يتعلق الآن بردة الفعل التي سنُظهرها. (...) لقد قمنا اليوم بالكثير من الأمور الغريبة، على ما أعتقد. كنا بعيدين جدًا عن مستوانا".
وقبيل هذه النكسة في سباق المنافسة على اللقب، كان أرسنال قد أضاع بالفعل فرصتين للفوز بالألقاب هذا الموسم بتهاون. ففي نهاية مارس خسر فريق أرتيتا أولًا نهائي كأس الرابطة أمام مانشستر سيتي بنتيجة 0:2، ثم بعد أقل من أسبوعين خرج أيضًا من كأس الاتحاد الإنجليزي المرموقة إثر هزيمة 1:2 أمام ساوثهامبتون.
وبذلك لم يتبقَّ لـ"الغانرز" سوى دوري أبطال أوروبا إلى جانب الدوري. وهناك يُعد الفريق الوحيد هذا الموسم الذي لا يزال دون أي هزيمة على الإطلاق، وبعد فوزه 1:0 في ذهاب ربع النهائي أمام سبورتينغ بات على الأقل يضع قدمًا في نصف النهائي. غير أن أرسنال افتقر مرة أخرى أمام نادي العاصمة البرتغالية إلى فكرة لعب واضحة، بل استفاد أكثر من إهدار الفرص من جانب فريق لشبونة ومن هدف متأخر سجله البديل كاي هافرتس، وهو ما قد يهدئ الأجواء قليلًا قبل مباراة الإياب مساء الأربعاء.
هل يلعب نادي أرسنال هذا الموسم بأسلوب أحاديّ الأبعاد؟
بوجه عام، يبدو أن أحادية الجانب وافتقار فكرة اللعب لدى أرسنال في مفهومه الكروي بدأا ينعكسان عليه أكثر فأكثر مع تقدم الموسم. فإذا لم يكن بالإمكان الاعتماد على لمحات فردية من لاعبي النخبة العالمية كُثُر العدد في التشكيلة، فإن فريق أرتيتا كان ينجح في الغالب، انطلاقًا من منظومة دفاعية شديدة الصلابة، في صناعة الخطورة من الكرات الثابتة.
وبفضل استراتيجية ذكية ومحكمة وضعها مدرب الكرات الثابتة نيكولا جوفر – «أكثر رجل مزعج في كرة القدم» – والتي تقوم في الأساس على إحداث أكبر قدر ممكن من الفوضى داخل منطقة جزاء الخصم، وخلق حالات تفوق عددي عبر الحجب المتعمد لحراس المرمى والمدافعين، سجّل أرسنال في فترة ما ما يصل إلى 50% من أهدافه من الكرات الثابتة.
غير أن مزيدًا من الفرق يبدو أنه بات يتكيف تدريجيًا مع هذه الحيل التكتيكية – فتفوّق أرسنال في الكرات الثابتة يتراجع بشكل متزايد. أمام بورنموث لم تتحول سوى قلة من الركنيات العشر إلى خطورة حقيقية، ولم ينتج عنها هدف مباشر، كما حدث في مباراة الذهاب الماضية على أرضه أمام إيفرتون، حين لم يسفر حتى ثمانية محاولات من الراية الركنية عن ذلك.
ميكيل أرتيتا يتعرض لانتقادات بسبب «كرة الإرهاب» التي يقدمها نادي أرسنال – وهل بات على وشك الرحيل؟
بخلاف ذلك، يفتقر أسلوب لعب «الغانرز»، ولا سيما أمام الفرق التي تتكتل دفاعيًا، في كثير من الأحيان إلى خطة بديلة. فبينما يسعى بايرن ميونخ أو برشلونة إلى تحقيق استخلاصات عالية للكرة عبر ضغطٍ عكسيٍّ لا يرحم ولا يكادان يسمحان للمنافس بالخروج من نصف ملعبه، أو بينما يُحكم مانشستر سيتي خناقه على خصومه بكرة استحواذ ساحقة، فإن أرسنال، خارج إطار منظومة دفاعية جيدة التنظيم وفعّالة، وإضافة إلى القوة المذكورة في الكرات الثابتة، لا يملك إجمالًا ما يكفي ليقدمه.
وليس من قبيل الصدفة أن مصطلح «Terrorball» تردد كثيرًا في الصحف الإنجليزية خلال الأسابيع والأشهر الماضية عندما كان الحديث يدور عن أسلوب لعب اللندنيين غير الجذاب ويفتقر إلى الإلهام. وقال آلان بارديو مؤخرًا، وهو من وقف مدربًا على الخط في 318 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز: «لا يوجد فيهم شيء جميل». وإذا ما أحرز أرسنال اللقب، فسيكون بالنسبة للاعب الدولي السابق بول سكولز «أكثر بطل ممل» في تاريخ الدوري. وبالنسبة لزميله الخبير كريس ساتون «الأقبح».
إذا انتهى الأمر بتسجيل أول بطولة دوري إنجليزي منذ موسم «اللا مهزومين» 03/04، ونجح الفريق في دوري أبطال أوروبا حتى في تحقيق الإنجاز الأكبر، فلن يلوّح على الأرجح إلا القليل جدًا من جماهير «الغانرز» بإصبع الاتهام محذرين من أن فريقهم لم يقدم كرة هجومية ممتعة ومثيرة على نحوٍ خاص.
وعلى الجانب الآخر، سيكون الأمر صادمًا إلى حدٍ كبير إن انتهى المطاف بعد موسمٍ طويل كانت نتائجه قوية إلى هذا الحد مرة أخرى بلا ألقاب، وأن يفي الفريق مجددًا بالسمعة التي تلاحقه بوصفه «Bottle Job» متجسدًا.
وقد تكون لذلك عواقب قاسية على أرتيتا نفسه. إذ إذا خرج «الغانرز» بالفعل خاليي الوفاض في نهاية المطاف في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، فسيتعين عليه، وفقًا لصحيفة Mundo Deportivo، أن يرحل. وسيكون مثل هذا الختام لمثل هذا الموسم تتويجًا حقيقيًا لـ«Bottle Job».
إحصائيات نادي أرسنال في موسم 2025/26
المسابقة
المباريات
الانتصارات
التعادلات
الهزائم
النقاط لكل مباراة
الأهداف
الدوري الإنجليزي الممتاز
32
21
7
4
2,19
62:24
دوري أبطال أوروبا
11
10
1
0
2,82
27:5
كأس الاتحاد الإنجليزي
4
3
0
1
2,25
11:4
كأس الرابطة الإنجليزية
6
5
0
1
2,50
17:12
الإجمالي
53
39
8
6
2,36
117:45