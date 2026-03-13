"لقد كذب في وجوهنا" - وكيل درو فرنانديز يُتهم بـ"الخيانة والنفاق" بينما يشرح جوان لابورتا "الحيلة القذرة" وراء الانتقال المفاجئ للنجم الشاب إلى باريس سان جيرمان

ترك رحيل النجم الصاعد فرنانديز إلى باريس سان جيرمان طعمًا مريرًا في «سيوتات إسبورتيفا». ورغم أن المبلغ الذي بلغ 8 ملايين يورو قد أضاف إلى خزينة النادي، إلا أن رد الفعل الداخلي كان مليئًا بالاستياء الشديد. ويعتقد مسؤولو برشلونة أن اتفاقًا شفهيًا قد تم تجاهله لتسهيل انتقال اللاعب إلى العاصمة الفرنسية.

يشعر لابورتا والإدارة الرياضية أن معسكر اللاعب تصرف بسوء نية، خاصة بالنظر إلى الجهود التي بذلت لدمج الشاب في تشكيلة الفريق الأول. لا يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها رحيل احترافي عادي، بل على أنها "طعنة في الظهر" محسوبة من قبل أولئك الذين يديرون مسيرة لاعب الوسط.