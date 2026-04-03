"لقد فقدت أعصابي تمامًا!" لم يستطع حتى أولي هونيس منع وقوع فضيحة خطيرة في نادي بايرن ميونيخ

حدثت أول فضيحة ملموسة بسبب تياجو، اللاعب المفضل لدى غوارديولا، الذي تعرض لتمزق جزئي في الرباط الداخلي في ربيع عام 2014. في البداية، كان الحديث يدور حول فترة راحة لا تتجاوز شهرين، لكن ذلك لم يكن سريعًا بما يكفي بالنسبة لتياجو وغوارديولا. ودون موافقة مولر-فولفارت، سمح تياجو للطبيب الإسباني رامون كوغات بحقن الكورتيزون وعوامل النمو في الرباط الداخلي.
لكن ذلك لم يسرع من عملية الشفاء، بل تسبب في إصابة تياجو مرة أخرى في نفس المكان. حتى غوارديولا اعترف لاحقًا بأن علاج كوغات كان "ربما خطأً كبيرًا". غاب تياجو في النهاية لمدة عام تقريبًا - وفي المباراة الثانية بعد عودته، وقع الخلاف التالي.
أبريل 2015، ربع نهائي كأس ألمانيا ضد باير ليفركوزن. عندما تعرض بناتيا لإصابة عضلية، التفت غوارديولا نحو مقاعد البدلاء وصفق على ما يبدو بسخرية في اتجاه الطاقم الطبي. بعد المباراة، وصف حالة الإصابات بأنها "حرجة، حرجة للغاية". في الأسبوع التالي، سافر بايرن ميونيخ إلى بورتو لخوض مباراة في دوري أبطال أوروبا، وكانت تلك آخر رحلة خارجية لمولر-فولفارت في ذلك الوقت.
بناءً على طلب يوب هاينكيس، عاد مولر-فولفارت في عام 2017 إلى النادي الألماني صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب، وودّع النادي نهائياً بعد ثلاث سنوات دون تقدير أو توديع كبير من جانب النادي. وقد اعترف العام الماضي بأن ذلك كان "مخيباً للآمال من الناحية الإنسانية". وقال إنه دخل في حالة من الاكتئاب بعد ذلك، وأن الطريقة التي تم بها رحيله "أثرت فيه بشدة".
"أصبحت بيئة عالم كرة القدم غريبة عليّ بشكل متزايد، هذه الرواتب الفلكية ومبالغ الانتقالات التي يتم دفعها الآن. أصبح الرياضة الاحترافية أكثر برودة وأقل شخصية. هناك روح زمالة أقل"، يقول اليوم عن دوافعه آنذاك.
"في الماضي" كان نادي بايرن ميونيخ يعمل "كعائلة". لكنه لم يعد يشعر بذلك في ذلك الوقت. ومع ذلك، أعرب عن تفاؤله بشأن التطورات الحالية، ويرجع ذلك بشكل خاص إلى تقييمه لـ"تلميذ" غوارديولا، فينسنت كومباني. تحت قيادته "أصبح الجو أكثر عائلية مرة أخرى، كما سمعت. وهذا يسعدني".