"لقد فقدت أعصابي تمامًا!" لم يستطع حتى أولي هونيس منع وقوع فضيحة خطيرة في نادي بايرن ميونيخ

"لقد تم إلقاء اللوم عليّ بسبب الهزيمة أمام الفريق بأكمله في غرفة تغيير الملابس"، يروي الرجل البالغ من العمر 83 عامًا الآن مرة أخرى لمجلة «شبيجل»: «قيل إن لدينا عددًا كبيرًا جدًا من المصابين في الفريق، وإنني أترك اللاعبين يرتاحون لفترات طويلة جدًا. هذا أمر سخيف تمامًا. لم أكن أريد قبول ذلك».

ما حدث بعد ذلك موثق جيدًا منذ سنوات. "لأول مرة في كل تلك السنوات، رفعت صوتي"، يتذكر مولر-فولفارت في سيرته الذاتية التي صدرت عام 2019 الخلاف مع جوارديولا في ربيع قبل أحد عشر عامًا. في اليوم التالي للهزيمة في بورتو، حدث الانفصال النهائي.

"جلسنا أنا وغوارديولا على الطاولة الكبيرة التي يتناول اللاعبون فطورهم عليها في الصباح، وكانت الأطباق لا تزال عليها. كان من المفترض أن تكون محادثة - لكنها تحولت إلى فضيحة"، كما روى الطبيب الأسطوري لفريق بايرن ميونيخ في سيرته الذاتية: "فقدت السيطرة تمامًا، وصرخت في وجه غوارديولا، ثم ضربت الطاولة بقبضتي بقوة لدرجة أن الأطباق والأكواب تصدرت أصواتًا عالية."

بعد ذلك بوقت قصير، أعلن مولر-فولفارت، بعد 38 عامًا في نادي بايرن ميونيخ، رحيله بأثر فوري دون التشاور مسبقًا مع مسؤولي النادي. كما غادر النادي زملاؤه الأطباء بيتر أوبلاكر ولوتز هانسل وابنه كيليان مولر-فولفارت.

يرى الطبيب الرياضي اليوم أن وصول الأمور إلى هذا الحد كان بسبب غياب رئيس النادي أولي هونيس، الذي كان يقضي آنذاك عقوبة السجن بتهمة التهرب الضريبي. "لو كان موجودًا في النادي، لما حدث الانفصال مع غوارديولا، أنا متأكد من ذلك"، أوضح مولر-فولفارت مرة أخرى.

لم يعلق غوارديولا علنًا على الحادثة، واكتفى بالقول آنذاك إنه يكن "احترامًا كبيرًا" لقرار مولر-فولفارت بالاستقالة.