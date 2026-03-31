"لقد فعلت ما كان عليّ فعله!" - جواو فيليكس يؤكد أنه لا يندم على رحيله عن تشيلسي بعد عودته إلى "مركزه الطبيعي" في النصر

لا يزال فيليكس يثني على أرباب عمله السابقين، لكنه يؤكد أن مغادرة لندن كانت ضرورية لضمان الحصول على وقت اللعب المنتظم الذي كان يتوق إليه. وأشار إلى أن قدراته الإبداعية كانت تُقيد في كثير من الأحيان في تشيلسي وأتلتيكو مدريد، حيث كان يعاني في كثير من الأحيان من اللعب كجناح بديل أو مهاجم معزول بدلاً من اللعب في دوره المفضل كلاعب وسط هجومي.

وفي معرض حديثه عن عودته القوية في السعودية، قال فيليكس: "كانت الفترة التي قضيتها في تشيلسي رائعة؛ إنه نادٍ من الطراز الأول. شعرت بالراحة هناك. لقد انتقلت فقط لأنني أردت أن ألعب بشكل متكرر. فعلت ما كان عليّ فعله. كان الانتقال إيجابياً؛ أنا سعيد؛ وأستمتع بكرة القدم. هذا هو الأهم.

"أنا سعيد في النصر. نحن نخوض موسمًا رائعًا. آمل في الفوز بالدوري؛ نحن قريبون من ذلك. تبقى أمامنا ثماني مباريات، ونحن في المركز الأول. ألعب بانتظام وأحصل على دقائق لعب كثيرة. ألعب في مركزي الطبيعي - الذي برعت فيه مع بنفيكا - وفي نظام يناسبني جيداً. لدي ثقة تامة بنفسي، خاصة عندما ألعب في مركزي".