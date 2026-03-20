Getty Images Sport
ترجمه
"لقد فزنا باللقب للمرة الثانية!" - الأرجنتين تفوز على إسبانيا، ورئيس الكونميبول يسخر من "لا روخا" والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بسبب إلغاء مباراة "الفيناليسما"
دومينغيز يعلن فوزه دون خوض المباراة
تم إلغاء المباراة المرتقبة بين الأرجنتين، بطلة كأس أمريكا الجنوبية، وإسبانيا، بطلة كأس الأمم الأوروبية، رسمياً، لكن الحرب الدبلوماسية لم تبدأ بعد. في أعقاب الانهيار التام للمفاوضات بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) والاتحاد الجنوب أمريكي لكرة القدم (CONMEBOL)، اتخذ الاتحاد الجنوب أمريكي موقفاً عدائياً، مدعياً أن اللقب يجب أن يبقى في بوينس آيرس بحكم الغياب.
استغل دومينغيز منصة قرعة كأس ليبرتادوريس للسخرية من بطل أوروبا. يدور الخلاف حول عدم التوصل إلى اتفاق بشأن المكان والتاريخ، حيث تبادل الاتحادان الاتهامات بعدم المرونة خلال الأسبوع الماضي.
- AFP
أطلقت طلقات نارية من أمريكا الجنوبية
تحولت اللهجة من خلاف مهني إلى سخرية صريحة، حيث أشار دومينغيز إلى أن إحجام إسبانيا عن تلبية مطالب الأرجنتين بشأن الجدول الزمني يعادل الانسحاب. وحث الأرجنتينيين على التوقف عن النظر إلى كرة القدم الأوروبية باعتبارها المعيار الذهبي، مؤكدًا أن «الألبيسيليستي» هم الآن الملوك بلا منازع لكأس القارات.
وقال دومينغيز لـ DSports: "إذا اعتبرناها فوزًا بالانسحاب، فأنتم أبطال الفيناليسيما مرتين". "وشيء آخر: عليكم أن تؤمنوا بأنفسكم، فالعشب ليس دائمًا أكثر خضرة في الجانب الآخر. وشيء آخر: عليكم أن تصدقوا ذلك، فعشب الجار ليس بهذه الخضرة".
وفي حديث لاحق مع راديو لا ريد، أكد مجدداً على ادعائه بأن إسبانيا قد تخلت فعلياً عن الكأس. "ما هي جنسيتك؟ أرجنتيني، لذا تهانينا لأننا أبطال الفيناليسيما مرتين، فهم لم يظهروا حتى".
الخلاف حول الجدول الزمني يتفاقم
كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أول من أشار إلى فشل تنظيم المباراة، حيث ألقى باللوم على الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم (AFA) لرفضه عدة مقترحات، بما في ذلك إقامة مباراة رفيعة المستوى على ملعب سانتياغو برنابيو. ووفقًا للهيئة الأوروبية، رفضت الأرجنتين اتفاقًا بشأن إقامة المباراة على أرض محايدة وإمكانية خوض مباراة ذهاب وإياب، مما أدى إلى مأزق لم يكن بالإمكان حله.
"كان الخيار الأول هو إقامة المباراة في ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد في الموعد الأصلي مع توزيع المشجعين في الملعب بنسبة 50:50. كان هذا سيوفر أجواء عالمية المستوى، تليق بحدث مرموق كهذا، لكن الأرجنتين رفضت"، حسب بيان الاتحاد الأوروبي لكرةالقدم.
"الخيار الثاني كان إقامة المباراة النهائية على مرحلتين - الأولى في ملعب سانتياغو برنابيو في 27 مارس، والثانية في بوينس آيرس خلال فترة التوقف الدولية قبل بطولة كأس الأمم الأوروبية وكأس أمريكا 2028، مع تقسيم المشجعين بنسبة 50:50 في المباراة التي ستقام في مدريد. وقد تم رفض هذا الخيار أيضًا".
- Getty
النزاع حول المنطقة المحايدة
من وجهة نظر الأرجنتين، كان رفض اللعب في مدريد مسألة تتعلق بالنزاهة الرياضية. وجادلت الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم (AFA) والاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم (CONMEBOL) بأن اللعب في العاصمة الإسبانية كان سيفتقر إلى "مبدأ الإنصاف الرياضي" لأنه لا يمكن اعتباره مكاناً محايداً حقاً لمباراة تشارك فيها إسبانيا. وفي حين كان الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم (AFA) منفتحاً على اللعب في روما في 31 مارس، رفض الاتحاد الإسباني (RFEF) ذلك لأن العديد من لاعبيه الرئيسيين من برشلونة وأتلتيكو مدريد سيواجهون بعضهم البعض في الدوري الإسباني بعد أيام قليلة فقط.
وقالت الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم (AFA) في بيان صحفي: "أكد الاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم (CONMEBOL) والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم (AFA) مراراً وتكراراً رغبتهما في لعب المباراة النهائية في مكان محايد، وقبلا المكان المقترح بعد إصرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) لفترة طويلة على لعبها في مدريد".
إعلان