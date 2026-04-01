Getty Images Sport
ترجمه
"لقد عوقبت دون أي دليل!" - جيانلوكا بريستياني يكسر صمته بشأن مزاعم العنصرية ضد فينيسيوس جونيور عقب خروج بنفيكا من دوري أبطال أوروبا
نفي المزاعم في مقابلة جديدة
أوضح بريستياني موقفه بشكل قاطع بشأن الحادثة المثيرة للجدل التي وقعت في شهر فبراير. ففي أعقاب هدف سجله فينيسيوس، أدت احتفالات اللاعبين إلى اندلاع مواجهة حادة بين لاعبي ريال مدريد وبنفيكا.
واتهم البرازيلي المهاجم باستخدام عبارة عنصرية، مما أدى إلى توقف المباراة مؤقتًا، ثم تعليق سريع من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA). وغاب بريستياني عن مباراة الإياب الحاسمة في ملعب سانتياغو برنابيو، حيث خرج بنفيكا، الذي كان قد خسر بالفعل 1-0 في مباراة الذهاب، من المسابقة بخسارة 2-1 في مباراة الإياب. وفي معرض حديثه عن الأثر الشديد الذي تركته هذه الحالة على أحبائه، أصر بريستياني على أن الهيئة الإدارية تسرعت في إصدار الحكم.
- Getty Images Sport
حماية الأسرة والدفاع عن السمعة الشخصية
أعرب اللاعب السابق في فريق فيليز سارسفيلد عن إحباطه الشديد من الطريقة التي تم بها التعامل مع الموقف. ونظرًا لأن هذه الادعاءات كانت قريبة جدًا من قلبه، لم يتردد في التحدث عن تداعياتها. وفي معرض حديثه عن التأثير العاطفي، قال: "فكرت في أمي وأبي وأجدادي الذين اضطروا لسماع الكثير من الأمور التي ليست صحيحة ولم تحدث أبدًا. الأمر يختلف بالنسبة لي، فبصفتي لاعب كرة قدم، أنا معتاد على أن يتحدث الناس، لكن الأمر يختلف بالنسبة لهم.
"ألمّني أنهم عاملوني كشخص لم أكنه أبدًا؛ كان ذلك أكثر ما آلمني. أنا هادئ جدًا لأن كل من يعرفني يعرف أي نوع من الأشخاص أنا وهذا يكفي بالنسبة لي. عوقبت دون أدلة لكن الأمر انتهى الآن."
التفاعل مع كيليان مبابي والاختلافات الثقافية
اشتعلت الأجواء خلال هذا التبادل، حيث انضم نجوم مدريد آخرون إلى المعركة الكلامية. وكشف بريستياني أن كيليان مبابي استهدفه أيضًا. وقال: "سمعت [مبابي يصفه بـ"العنصري اللعين"]، وبالنسبة لنا نحن الأرجنتينيين، هذه إهانة عادية".
"يصفونني بالعنصري، مع أنني لم أكن كذلك قط ولن أكون أبداً. إنه يهينك ليخرجك من المباراة، لكنني لن أرد أبداً؛ بل على العكس، الفكرة هي إثبات ذلك على أرض الملعب".
وفي محاولة لتوضيح الاختلافات اللغوية، ادعى أن استخدام مصطلحات معينة يعد إهانة عادية بالنسبة للأرجنتينيين، مع التأكيد بشكل قاطع على أنه لم يستخدم كلمة "قرد" كما زُعم.
- AFP
ماذا ينتظر بنفيكا بعد ذلك؟
بعد خروجه من البطولات الأوروبية، أصبح بنفيكا الآن خارج جميع المسابقات ذات نظام خروج المغلوب هذا الموسم. ويواجه المدرب جوزيه مورينيو مهمة شاقة، حيث تضاءلت آمال النادي في الفوز بالدوري البرتغالي. ويحتل الفريق حالياً المركز الثالث في الترتيب برصيد 65 نقطة بعد 27 مباراة، متأخراً بسبع نقاط عن المتصدر بورتو، في حين يمتلك سبورتينغ، صاحب المركز الثاني، 65 نقطة أيضاً لكنه يمتلك مباراة مؤجلة.
أما بالنسبة لبريستياني، فلم تعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) بعد عن قرارها عقب التحقيق الذي أجرته، على الرغم من أن النادي تعرض للعقوبة بسبب سلوك مشجعيه خلال مباراة الذهاب المثيرة للجدل ضد ريال مدريد.