Mohamed Salah Real Madrid Liverpool Champions League final 260518Getty
Daniel Buse و معتز الجمال

"لن يحدث ذلك مجددًا".. كيف غيرت "إصابة راموس" مسيرة محمد صلاح مع ليفربول؟

إيان راش يكشف كواليس ما بعد نهائي كييف

اتخذ محمد صلاح، نجم ليفربول، من إصابته في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018 أمام ريال مدريد حافزًا لتغيير نظام تدريباته واستعداداته البدنية. هذا ما كشف عنه أسطورة الريدز إيان راش، الذي دار بينه وبين صلاح حديث خاص عقب تلك المباراة النهائية.

وفي نهائي كييف الشهير، أسقط سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد، النجم المصري أرضًا في أحد الالتحامات، بعدما تشابك مع ذراعه وجذبه بقوة. وتعرض صلاح حينها لإصابة بالغة في الكتف، أجبرته على مغادرة الملعب باكيًا بعد نصف ساعة فقط من بداية اللقاء الذي كان التعادل السلبي يخيم عليه. ليتعثر ليفربول لاحقًا ويخسر النهائي بنتيجة 1-3، إثر خطأين فادحين من حارس مرماه آنذاك لوريس كاريوس.

    إيان راش: قال لي: 'لن يحدث هذا مرة أخرى'

    وكشف راش الآن عن رد فعل صلاح تجاه ذلك الخروج القاسي. وقال المهاجم السابق: "عندما تعرض للإصابة على يد سيرجيو راموس في نهائي دوري أبطال أوروبا في كييف، قال لي صراحةً: (هذا لن يحدث لي مرة أخرى)". وأوضح راش: "لقد قام بتعديل نظام تدريباته ليصبح أكثر قوة وصلابة، حيث مارس المزيد من اليوجا، وكثّف تمارين تقوية العضلات الأساسية (الجذع)".

    ومن وجهة نظر الأسطورة الإنجليزية، فقد آتت هذه التغييرات ثمارها سريعًا، حيث يستذكر راش قائلاً: "بعد عام واحد فقط، وبالكاد جلست في مقعدي خلال النهائي التالي في مدريد، حتى كان صلاح قد وضعنا في المقدمة".

    مسيرة استثنائية للنجم المصري

    كان صلاح قد أعلن قبل أسابيع رحيله عن ليفربول بعد تسع سنوات ذهبية قضاها بين جدران نادي الميرسيسايد. ليغادر الفريق كأسطورة حية قادته للتتويج بلقبي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا. وخلال مسيرته الطويلة مع الريدز، غاب صلاح عن ثماني مباريات فقط بسبب الإصابات، وهو رقم يعكس تطوره البدني المذهل. وكما اعترف خلال وداعه للنادي، فإنه لا يزال حتى اليوم غير قادر على مشاهدة لقطة إصابته في نهائي دوري الأبطال 2018.

    رسالة مبطنة من صلاح.. ونهاية الرحلة

    لم يسر الموسم الوداعي للنجم المصري كما كان مأمولاً؛ حيث خيب الفريق الآمال في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن المتوقع أن ينهي الموسم في المركز الخامس بالترتيب العام. كما لم تسر الأمور بشكل جيد في دوري أبطال أوروبا، إثر الخروج المحبط أمام باريس سان جيرمان.

    ومؤخرًا، أثار صلاح الجدل بمنشور هاجم فيه مدربه آرني سلوت بشكل غير مباشر، حيث أبدى حنينه ورغبته في العودة إلى "كرة القدم الصاخبة"، وهو المصطلح الذي ابتكره يورجن كلوب، السلف الناجح والتاريخي لسلوت.

    على صعيد لغة الأرقام، فقد أسدل النجم المصري الستار على مسيرته في موسمه الأخير (2025-2026) بحصيلة فردية متواضعة، على عكس مسيرته الاستثنائية مع ليفربول، حيث شارك في 40 مباراة بمختلف المسابقات، مسجلاً 3076 دقيقة لعب، ونجح خلالها في هز الشباك بـ 12 هدفًا، إلى جانب تقديم 9 تمريرات حاسمة لزملائه، ليختتم بذلك رحلة أسطورية ستظل محفورة في ذاكرة جماهير الأنفيلد.

