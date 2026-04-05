"لقد طال انتظاره!" - كول بالمر يتحدث بعد تعيينه قائدًا لفريق تشيلسي، مع اعتراف مثير للقلق بأنه "أصبح قادرًا أخيرًا على التسديد مرة أخرى"

وبعيدًا عن الأهداف والإبداع، سارع روزينيور إلى الإشارة إلى الجهد الدفاعي الذي أبداه بالمر أثناء ارتدائه شارة القيادة. في مباراة سيطر فيها تشيلسي من البداية إلى النهاية، لم يتهاون القائد في مستواه الدفاعي. وأضاف المدرب: «كول سعيد بهذا الأمر. كول لاعب يبرز في اللحظات الحاسمة ويستطيع أن يحسم المباريات لصالحك. ولكن إذا شاهدت مباراة اليوم مع كول أو مع جواو [بيدرو]، فستلاحظ أنهما يعودان إلى الخلف، ويطاردان الخصم حتى منطقة الجزاء الخاصة بفريقهما. كان بيدرو يقوم بالتدخلات في منطقة الجزاء الخاصة بفريقه. عليك العودة إلى الأساسيات. شعرت أن اللاعبين كانوا جيدين جدًا جدًا من حيث أساسيات اللعبة اليوم، وكان كول قدوة لهم".

يبقى أن نرى ما إذا كان بالمر سيحتفظ بشارة القيادة في المباراة المقبلة ضد مانشستر سيتي، لكن أدائه ضد بورت فالي قد أثبت بالتأكيد أنه يستحقها. مع دخول تشيلسي المرحلة الحاسمة من الموسم واقتراب نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، قد يكون بالمر، الذي يتمتع بلياقة بدنية كاملة ويرتدي شارة القيادة، هو الفارق الذي سيحدد النتيجة. يتحول التركيز الآن إلى ما إذا كان نجم إنجلترا قادرًا على الحفاظ على هذا الزخم البدني بينما يستعد البلوز لسلسلة من المباريات الصعبة في أبريل.