"لقد طال انتظاره!" - كول بالمر يتحدث بعد تعيينه قائدًا لفريق تشيلسي، مع اعتراف مثير للقلق بأنه "أصبح قادرًا أخيرًا على التسديد مرة أخرى"
لحظة فخر لـ«بالمر»
في موسم شهد تغييرات كبيرة في ستامفورد بريدج، أضاف بالمر إنجازاً جديداً إلى مسيرته المهنية المزدهرة بقيادته لفريق تشيلسي بصفته قائداً. وفي ظل غياب ريس جيمس وانزو فرنانديز بسبب إجراءات تأديبية داخلية، اختار المدرب ليام روزينيور تسليم شارة القيادة للاعب البالغ من العمر 23 عاماً. وقد أثمرت هذه الخطوة عن نتائج فورية، حيث حقق «البلوز» فوزاً مقنعاً بنتيجة 7-0 ليصلوا إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
وعند تعليقه على هذا الإنجاز بعد المباراة، بدا على بالمر التأثر الشديد بلفتة مدربه. وفي حديثه إلى وسائل الإعلام التابعة للنادي بعد صافرة النهاية حول توليه منصب القائد، سُئل بالمر عن شعوره تجاه ارتداء شارة القيادة. فأجاب: "شعور جيد، لقد انتظرت هذا الأمر طويلاً، لكن أخيراً (يضحك)، كانت لحظة فخر أن أكون قائداً واستمتعت بها".
تطور كبير في علاج الإصابات
وفي حين استحوذت مسألة تولي شارة القيادة على عناوين الأخبار، قدم بالمر أيضًا تحديثًا مهمًا بشأن حالته البدنية. فقد عانى اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا من مشكلة مستمرة في الفخذ، مما أدى إلى تقييد تدريباته ووقت لعبه في المباريات بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية. ومع ذلك، يعتقد صانع الألعاب أنه تجاوز أخيرًا أسوأ مراحل المرض. وأضاف بالمر: "أشعر أنني بخير، وأشعر أنني تجاوزت المرحلة الصعبة، وأستطيع أخيرًا التسديد مرة أخرى والقيام بكل شيء الآن، لذا ما عليّ سوى المضي قدمًا وتقديم الأداء المطلوب". ويأتي هذا الكشف بمثابة ارتياح كبير لمشجعي تشيلسي، الذين شاهدوا نجمهم يكافح للحفاظ على مستواه المعتاد المليء بالحيوية بينما يلعب وهو يعاني من الألم.
روزينور يشيد بالشجاعة الفنية
أشاد روزينيور بقائد فريقه الجديد، موضحًا أن بالمر يجسد النمط المحدد من القيادة الذي يرغب في غرسه في صفوف فريقه. وقال روزينيور: «أعتقد أن هذه خطوة طبيعية بالنسبة لكول في هذه المرحلة من مسيرته المهنية. إنه يُظهر روح القيادة. هناك أنواع مختلفة من القيادة. هناك لاعبون يتحدثون، وآخرون ينظمون. ما يفعله كول وأسلوبه في القيادة هو أنه شجاع للغاية ويستحوذ على الكرة في الملعب. وإذا ارتكب خطأً، فإنه يستحوذ على الكرة مرة أخرى ويكون إيجابياً. وهذا يعكس ما أريده في هذا الفريق. شعرت أن كول قاد الفريق بشكل رائع في مباراة اليوم".
القدوة الحسنة في كلا الجانبين
وبعيدًا عن الأهداف والإبداع، سارع روزينيور إلى الإشارة إلى الجهد الدفاعي الذي أبداه بالمر أثناء ارتدائه شارة القيادة. في مباراة سيطر فيها تشيلسي من البداية إلى النهاية، لم يتهاون القائد في مستواه الدفاعي. وأضاف المدرب: «كول سعيد بهذا الأمر. كول لاعب يبرز في اللحظات الحاسمة ويستطيع أن يحسم المباريات لصالحك. ولكن إذا شاهدت مباراة اليوم مع كول أو مع جواو [بيدرو]، فستلاحظ أنهما يعودان إلى الخلف، ويطاردان الخصم حتى منطقة الجزاء الخاصة بفريقهما. كان بيدرو يقوم بالتدخلات في منطقة الجزاء الخاصة بفريقه. عليك العودة إلى الأساسيات. شعرت أن اللاعبين كانوا جيدين جدًا جدًا من حيث أساسيات اللعبة اليوم، وكان كول قدوة لهم".
يبقى أن نرى ما إذا كان بالمر سيحتفظ بشارة القيادة في المباراة المقبلة ضد مانشستر سيتي، لكن أدائه ضد بورت فالي قد أثبت بالتأكيد أنه يستحقها. مع دخول تشيلسي المرحلة الحاسمة من الموسم واقتراب نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، قد يكون بالمر، الذي يتمتع بلياقة بدنية كاملة ويرتدي شارة القيادة، هو الفارق الذي سيحدد النتيجة. يتحول التركيز الآن إلى ما إذا كان نجم إنجلترا قادرًا على الحفاظ على هذا الزخم البدني بينما يستعد البلوز لسلسلة من المباريات الصعبة في أبريل.