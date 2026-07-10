"لقد سمحت لنفسي بالتشتت".. مبابي يكشف أسباب إهدار ركلة الجزاء أمام المغرب ويعلق على الجدل التحكيمي!

اعترف مبابي بأن تلك التسلسلات غير المعتادة أثرت على تركيزه، رغم أنه لم يصل إلى حد إلقاء اللوم على الحكام بسبب إهداره للركلة. وفي تصريح له بعد المباراة، استعرض مبابي بالتفصيل الأحداث التي سبقت ركلة الجزاء التي سددها.

"لم أسدد الكرة جيدًا"، اعترف مبابي، وفقًا لما نقلته قناة RMC Sport. "ثم أصبح الأمر معقدًا بسبب حدوث لبس. أخبرني الحكم بوجود ركلة جزاء. فسألته عما إذا كانت مراجعة تقنية الفيديو قد اكتملت، فأجاب بنعم.

"من تلك اللحظة فصاعداً، انتقلنا إلى عثمان (ديمبيلي)، الذي مرر لي الكرة. ثم جاء إليّ، وأنا في حالة تركيز تام، ليخبرني أنه لا توجد ركلة جزاء. لذا لم أعرف ماذا أفعل، فالتقطت الكرة، ثم وضعتها أرضاً مرة أخرى، معتقداً أن هناك ركلة جزاء، فقال لي: 'لا، انتظر، هناك موقف حدث قبل دقيقتين ويجب مراجعته'."

على الرغم من هذا الاضطراب، تحمل مبابي مسؤولية إضاعة الركلة. وأضاف: «لكن هكذا هي الأمور، لقد سمحت لنفسي بالتشتت. لقد مررت بالتأكيد بالعديد من السيناريوهات حول كيفية التركيز على ركلة الجزاء، لكنني لم أضع هذا السيناريو بالذات في الحسبان بعد. إنه سيناريو علينا أخذه في الاعتبار لأن الحكم قد يخبرك بوجود ركلة جزاء، ثم بعد دقيقتين قد يخبرك بعدم وجودها. لا أعرف كم استغرق الأمر من الوقت. هذا جزء من كرة القدم الجديدة. إنها كرة القدم الجديدة مع نظام تقنية الفيديو، وعليك التكيف معها."