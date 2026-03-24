"لقد حان الوقت" - محمد صلاح يؤكد أنه سيغادر ليفربول بعد انتهاء هذا الموسم، حيث ينشر النجم المصري مقطع فيديو مفاجئًا يودع فيه النادي
صلاح ينشر مقطع فيديو مفاجئًا
على الرغم من توقيعه عقدًا جديدًا العام الماضي يربطه بالنادي حتى عام 2027، إلا أن التكهنات حول مستقبل صلاح ظلت تتردد طوال الموسم وسط الصعوبات التي واجهها هو وفريق الريدز منذ فوزهم بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز. اندلعت خلافات علنية بين اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا والمدرب آرني سلوت في وقت سابق من الموسم، حيث قال المصري إنه شعر بأن النادي قد "تخلى عنه". والآن، مع استمرار الفوضى في مسيرة الريدز، نشر صلاح مقطع فيديو يؤكد أنه بعد سنوات من الأداء القياسي، والفوز بالبطولات، وترسيخ مكانته كأحد أعظم اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، فإن مسيرته الأسطورية في أنفيلد تقترب من نهايتها.
صلاح يؤكد رحيله في الصيف
"مرحباً بالجميع. للأسف، حان اليوم المنتظر. هذا هو الجزء الأول من كلمتي الوداعية. سأغادر ليفربول في نهاية الموسم"، هكذا بدأ حديثه.
"أردت أن أبدأ بالقول إنني... لم أتخيل أبداً مدى عمق تأثير هذا النادي، وهذه المدينة، وهؤلاء الناس، في حياتي.
"ليفربول ليس مجرد نادٍ لكرة القدم. إنه شغف. إنه تاريخ. إنه روح لا أستطيع شرحها بالكلمات لأي شخص ليس جزءاً من هذا النادي."
ليفربول يرد على إعلان نجم المنتخب المصري
بعد وقت قصير من نشر مقطع الفيديو الخاص بصلاح، أصدر ليفربول بياناً جاء فيه: "سيختتم محمد صلاح مسيرته الحافلة بالإنجازات مع نادي ليفربول في نهاية موسم 2025-2026.
"وقد توصل المهاجم إلى اتفاق مع الريدز سيختتم بموجبه فصلاً رائعاً استمر تسع سنوات في أنفيلد.
"أعرب صلاح عن رغبته في إعلان هذا الخبر للجماهير في أقرب فرصة ممكنة من أجل الشفافية بشأن مستقبله، وذلك تقديراً واحتراماً لهم."
واختتم البيان: "مع بقاء الكثير ليلعب من أجل هذا الموسم، يركز صلاح بقوة على محاولة تحقيق أفضل نتيجة ممكنة لليفربول في نهاية الموسم، وبالتالي، سيأتي وقت الاحتفال الكامل بإرثه وإنجازاته في وقت لاحق من العام عندما يودع أنفيلد."
ما هو وجهة صلاح التالية؟
صلاح، الذي انضم إلى ليفربول قادمًا من روما في صيف عام 2017، ارتبط اسمه منذ فترة بنادٍ في الدوري السعودي للمحترفين، حيث لم يخف المسؤولون عن الدوري رغبتهم في جذبه إلى الشرق الأوسط. وقد أفادت تقارير مؤخرًا أنه أجرى بالفعل محادثات حول احتمال انتقاله إلى نادي الاتحاد. ومع ذلك، برزت دوري كرة القدم الأمريكية (MLS) أيضًا كوجهة محتملة لهذا المهاجم الأسطوري.
ورغم تلاشي آمال ليفربول في الدفاع عن اللقب، لا يزال بإمكان صلاح إضافة ميداليات الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا إلى رصيده من الألقاب مع ليفربول، الذي يتضمن بالفعل لقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ولقبًا أوروبيًا.