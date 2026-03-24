لقد تحولت إلى بئر بلا قاع! يبدو أن بايرن ميونيخ سيتخلص من بقايا عهد أنشيلوتي

وكما تظهر الصور، قامت يوم الاثنين مجموعة رفيعة المستوى من نادي بايرن ميونيخ بتفقد الموقع، حاملةً معها مخططات البناء المطبوعة. وكان من بينهم رئيس مجلس الإدارة يان-كريستيان دريسن، والمدير الرياضي كريستوف فرويند، ومسؤول صيانة الملاعب بيتر ساور، ومدير المباني سيباستيان فافورك، ومدير ملعب أليانز أرينا يورغن موث، الذي يعمل في نادي بايرن ميونيخ كحلقة وصل بين المهندسين المعماريين وشركات البناء ومقدمي الخدمات. وكما هو الحال مع الملاعب الأخرى، يبدو أن الملعب الجديد سيُحاط بسياج عازل للرؤية يبلغ ارتفاعه مترًا واحدًا.

وربما يكون هذا التعديل مجرد بداية لعملية إعادة بناء أكبر تم التخطيط لها منذ فترة طويلة. أعلن دريسن في بيان صحفي عام 2024: "يعد مركز الأداء الجديد لبنة أساسية لكي يستمر نادي بايرن ميونيخ في جذب اللاعبين الدوليين ويظل قادراً على المنافسة على أعلى المستويات." وأفادت صحيفة Münchner Merkur/tz في ديسمبر أنه تم الحصول على موافقة مسبقة لهذا الغرض. من المقرر أن تستغرق أعمال البناء ثلاث سنوات وتكلف حوالي 100 مليون يورو، وقد تبدأ الأعمال في عام 2026.