"اليورو بأهمية المونديال".. دموع رونالدو تُنهي مشواره في كأس العالم ويؤكد: لن أعتزل دوليًا الآن!

وفي حديثه إلى وسائل الإعلام بعد المباراة، استعرض المهاجم السابق لمانشستر يونايتد مسيرته الدولية، وأصر على أنه سيأخذ بعض الوقت قبل اتخاذ قرار نهائي.

وقال رونالدو: «أشعر بالحزن لمغادرة كأس العالم بهذه الطريقة. لقد بذلت كل ما في وسعي. فعلت ما بوسعي. نعم، كانت هذه آخر مشاركة لي في كأس العالم، لكن سيكون لدي الآن الوقت للتفكير وقضاء الوقت مع عائلتي. لن أتخذ أي قرارات متسرعة. أنا لا أقرر أي شيء في خضم لحظة الانفعال. والآن، ليس من المهم ما إذا كنت سأستمر [في اللعب] أم لا. غدًا سأستيقظ كما استيقظت اليوم: بضمير مرتاح.

"لعبت 23 عامًا في المنتخب الوطني وفزت بثلاثة ألقاب. قبل كريستيانو، لم تكن البرتغال قد فازت بأي شيء. كان لقب بطولة أوروبا هو الأهم. بالنسبة لي، عام 2016 له نفس أهمية كأس العالم، بصراحة."