"لقد أهدرتها بشكل فظيع!".. ليونيل ميسي "غاضب جدًا" بسبب ركلة الجزاء أمام النمسا!

بتسجيله هدفيه السابع عشر والثامن عشر في كأس العالم، تجاوز ميسي المهاجم الألماني ميروسلاف كلوزة ليحتل بمفرده قمة تاريخ كرة القدم. وقد قاد أداؤه الدقيق الأرجنتين إلى صدارة المجموعة، مما خفف الضغط الهائل قبل مباراتها الأخيرة في دور المجموعات.

ورغم هذه الإنجازات الشخصية التاريخية، ظل المهاجم المخضرم متواضعاً، مضيفاً: «الفوز بجميع مبارياتنا هو دائماً ضمن خططنا. نحن الأرجنتين، ونسعى للفوز على كل منافس، لكننا نعلم أن الأمر ليس سهلاً وعلينا تحقيقه على أرض الملعب - واليوم، نجحت الأرجنتين في ذلك. كلفنا الأمر الكثير من الوقت الذي كنا نرغب في الاحتفاظ فيه بالكرة. لم يسببوا لنا أذىً حقيقياً، لكن المباراة كانت متقاربة للغاية ولعبوا بسرعة كبيرة.

"أنا سعيد بكيفية سير المباريات، وبالأخص بالفوز. تمكنا من حصد النقاط الست، وكان التأهل إلى دور الـ32 أحد أهدافنا الأولى. والتأهل في المركز الأول.

"الآن، ستكون أسبوعًا هادئًا بعد أن حققنا الهدف الأول. لا شيء، نحن نفكر في ما سيأتي بعد ذلك. ونعم، أعتبرها تجربة مميزة، كما أفعل دائمًا. وكما قلت من قبل، أستمتع باللعب وقضاء وقت ممتع على أرض الملعب."