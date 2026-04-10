إن وجود "حياةٍ منظمة في البيت"، كما قال كارستن كرامر، "هو أيضاً جزء من الحمض النووي الأساسي لبوروسيا دورتموند". إلا أن الرجل البالغ من العمر 57 عاماً، الذي يشغل منذ نهاية نوفمبر منصب المتحدث باسم الإدارة التنفيذية لنادي دورتموند (BVB)، وأصبح الآن إلى جانب المجالات التي كان مسؤولاً عنها سابقاً وهي التسويق والمبيعات والرقمنة والتدويل، مسؤولاً أيضاً عن الاتصال والاستراتيجية، لم يكن يقصد بذلك الأحداث التي جرت في مكان أبعد قليلاً.
الشيء الوحيد الذي لا يتقنه هو قمصان المباريات: المدير الجديد لدورتموند رجل أفعال حقيقي ويفيد بوروسيا دورتموند كثيرًا
فضيحةُ الإساءة التي طالت مسؤولاً سابقاً رفيعَ المستوى، والمعركةُ الطاحنة البغيضة بين شاغل المنصب الدكتور راينهولد لونوف والمنافس هانس-يواخيم فاتسكه على رئاسة النادي، إضافةً إلى الموسم السابق الذي كان ضعيفاً بشكلٍ درامي إلى حدٍّ كبير — لقد كان يحدث الكثير فعلاً لدى فريق وستفاليا في الآونة الأخيرة. لم يحاول كرامر قطّ تلميع هذه العناوين السلبية. فقد عبّر دائماً بكلماتٍ واضحة، وأكد أن دورتموند لم يقدّم صورةً جيدة في هذا السياق.
قال كرامر هذه الجمل قبل نحو أسبوعين. وقد قدّم دورتموند المديرَ الرياضي الجديد أولي بوك. وهو قرارٌ أُنجز بسرعة وبطريقة مفاجئة تقريباً، على نحوٍ لا يقلّ مفاجأةً عن حقيقة أن دورتموند سيسلّم مستقبلاً تشكيلته لرجلٍ غير متمرّس على هذا المستوى قادماً من نادي الدرجة الثانية إس في إلفرسبرغ.
دام الظهور الأول لبوك قرابة 40 دقيقة. وتحدّث كرامر خلاله مرتين — وأدلى بتصريحات لم تُسمَع بهذه الصراحة منذ زمنٍ (طويل جداً). وقد شكّلت بمجموعها بياناً بالغ الدلالة عن مستوى الطموح الذي يريد كرامر أن يضطلع به في منصبه الجديد، وهو الطموح ذاته الذي عمل به أيضاً منذ انطلاقته مع دورتموند عام 2010.
- Getty Images Sport
كارستن كرامر يعلن «بوروسيا دورتموند الجديد»
بضعة مقتطفات للتوضيح: قال كرامر: "لقد أوضحنا في الأسابيع والأشهر الماضية أننا نريد أن نُظهر قدراً كبيراً من الشجاعة، ولدينا رغبة في جعل بوروسيا دورتموند أفضل"، وأضاف أيضاً أنه "ليس من كبار المعجبين بـ'النظر دائماً إلى الماضي، لأن كثرة الالتفات إلى الوراء ترتبط في النهاية أيضاً بآلام الرقبة'".
حتى وإن لم يكن ذلك مقصوداً منه بالتأكيد، فإن هذه العبارة وحدها يمكن تفسيرها على أنها تلميحة صغيرة ضد فاتسكه الذي غالباً ما ينظر إلى الوراء. فالرئيس الحالي كان في السنوات الماضية كثيراً ما يشير إلى الحصيلة الرياضية للنادي في العقد الماضي، بدلاً من سرد قصة جديدة موجّهة نحو المستقبل.
وبحسب كرامر، مع رحيل سلف بوك سيباستيان كيل، يريدون "ليس فقط الضغط على زر إعادة الضبط، بل إطلاق تحديث فعلي". ويفهم الأب لأربعة أبناء هذا القرار الصادم كإشارة إلى "أن لدينا، نحن بوروسيا دورتموند، الكثير مما نخطط له". لأنه: "لديّ انطباع ما بأننا تمكّنا مع شخص أولِه من ضمّ شخص إلى الفريق يمثّل جيداً جداً بوروسيا دورتموند الجديد. قطعة الأحجية مع أولِه مناسبة تماماً."
- AFP
كارستن كرامر رجل أفعال - وينفّذ دون إبطاء
هذه هي خلاصة تصريحات كرامر. ففي منتصف موسم تقريبًا تحصد فيه بوروسيا نقاطًا في البوندسليغا كما لم تفعل منذ سنوات عديدة، وعلى خلاف الموسمين السابقين تقف على أعتاب تأهل واثق إلى دوري أبطال أوروبا، يعلن مدير النادي عن بوروسيا دورتموند جديد. وهذا أمر لافت، وضروريّ على نحو مُلحّ في ضوء التطورات التي شهدها الماضي القريب.
يبدو أن الانتقادات التي وُجّهت مرارًا إلى بوروسيا، ولا سيما في أوقات الأزمات—كالتقوقع داخل الذات كثيرًا، وقلة الإبداع في تخطيط قوام الفريق، وهوية خبت مع مرور السنين، وتراجع درجة الارتباط بالنادي—قد وصلت إلى كرامر. والآن، إذ تجتمع الخيوط بين يديه، يشرع في التنفيذ مباشرة ومن دون مواربة.
يبدو ذلك منعشًا للغاية، وإن لم يكن مفاجئًا من جهة أخرى. فقد كان كرامر دائمًا رجل أفعال. وسيرته التي لم تكن مستقيمة على الإطلاق تشهد على أنه لا يلين في عمله، ويحب مواجهة التحديات، ويفكر بعقلية تقدمية.
- AFP
ازداد نفوذ كارستن كرامر في بوروسيا دورتموند بشكل مطّرد
في السابق كان يبيع مستلزمات تنس الطاولة في متجر رياضي. لاحقًا كان المذيع الداخلي في الملعب في مسقط رأسه لدى برويسن مونستر وكذلك لدى هامبورغر إس في. درس القانون، لكنه طوّر شغفًا بالتسويق والمبيعات. ومن خلال هذا المسار وجد طريقه إلى كرة القدم الاحترافية، حيث واصل الآن الصعود بثبات على سلّم مسيرته المهنية.
كرامر بائع مقنع. فهو لا يمتلك موهبة خطابية فحسب، بل يتمتع أيضًا بقدر لطيف من التعاطف، ولا يبدو متعاليًا كما كان فاتسكه أحيانًا. منذ أن بدأ العمل في دورتموند، جذب النادي عددًا متزايدًا من الرعاة الذين دفعوا بسخاء. فقد تجاوز إجمالي إيرادات دورتموند منذ زمن طويل نصف مليار يورو — وقد تحقق جزء كبير منها في قطاعات أعمال كرامر.
أما النفوذ الذي ازداد تدريجيًا نتيجة ذلك، فقد أوصله الآن إلى المقعد الذي كان يشغله فاتسكه سابقًا. وهناك انطلق كرامر — الذي كان يقف في وجه الريح خصوصًا بعد بعض تصاميم القمصان الغريبة نوعًا ما والتي جرّت على النادي عواصف من الانتقادات من المشجعين، وتحدى النقد — بإبداع كما كان يتصرف دائمًا.
- AFP
اتخذ كارستن كرامر بالفعل قرارات بعيدة المدى لبوروسيا دورتموند
لم يمضِ شهر على تولّي كرامر منصبه حتى أصبح مدير التواصل طويل الأمد ساشا فليغه من الماضي. وفي مجال شغفه بكرة القدم النسائية، شدّد عبر التعاقد مع رالف كيلّيرمان الحائز على الكثير من الألقاب كمدير رياضي، وكذلك مع الهدّافة ألكسندرا بوب، على طموحات بوروسيا دورتموند. وتواصلت الخطوات بانتقال كيل إلى بوك. كما يجري تحسين البنية التحتية: إذ سيحصل مركز تدريب الفريق الأول على توسعة، وستحصل إدارة كرة القدم النسائية على مبنى مرافق وظيفية يتضمن ملاعب تدريب، ستتموضع مستقبلاً إلى جانب مجمع الفريق الأول.
ومن المرجّح أن كرامر، الذي يريد أن يُفهَم في منصبه الجديد على أنه "محرّك دفعة"، يسعى إلى إشعال أجواء حول بوروسيا دورتموند من جديد يمكن مقارنتها بتلك التي سادت في حقبة يورغن كلوب. وذلك أيضاً من أجل التحرّر منها نهائياً. وقد ينجح ذلك عبر استراتيجيات مبتكرة وجريئة، وفي بعض الأحيان غير مألوفة.
وفي النهاية، سيكون عامل الحسم في الجانب الرياضي بالطبع هو نسبة النجاح. لكن لا شك في أن المحيط مستعد لبوروسيا دورتموند جديد، بل إن جزءاً منه يتوق إليه بشدة. وذلك أيضاً بعد تصريحات من هذا القبيل أدلى بها كرامر لصحيفة Westfälische Nachrichten: "طموحنا بالطبع ليس أن نكون الرقم اثنين بشكل دائم. ولأجل ذلك يجب أن تكون لدينا هذه الرغبة الجامحة، هذا الهوس، بالفوز بالمباريات. في النادي بأكمله. في كل قسم. وحتى مباراة الأساطير لا يجوز أن تخسرها وأنت ترتدي قميصاً أسود وأصفر."
- Getty Images Sport
تُتاح فرصتان لكارستن كرامر
تتاح لكريمر الآن فرصتان في آنٍ واحد. فبصفته على رأس نادٍ كبير يمكنه أن يصبح الوجه الذي يطبق الإصلاحات التي طال انتظارها تدريجياً، وأن يعيد إلى بوروسيا فكرةً توجيهيةً عامة واضحة المعالم.
ولا ينبغي أن ننسى: ففي مايو الماضي، ورغم النهاية التي عُدّت ناجحة للموسم، وجّه التحالف الجماهيري الكبير "سودتريبونه دورتموند" في رسالة مفتوحة انتقادات لاذعة لـ"نادٍ بلا استراتيجية"، "يحاول معالجة الأخطاء نفسها بالأساليب التقليدية نفسها - وبذلك يدور في حلقة مفرغة منذ سنوات".
وفي نهاية المطاف، سيُقاس كريمر بطبيعة الحال أولاً وقبل كل شيء على أساس الأداء الرياضي لبوروسيا دورتموند الجديد، ولا سيما على أساس مدى نجاح ملف التعاقدات الذي يتحمل هو أيضاً مسؤوليته، والمتمثل في قيام بوك بإعادة تشكيل تشكيلة الفريق. لكن على الصعيد الشخصي أيضاً قد يتغير شيء: إذ يمكن لكريمر، الذي لم يكن محبوباً لدى الجماهير حتى الآن وكان يُنظر إليه بعين النقد والريبة، أن يصنع لنفسه سمعة جديدة كلياً.
- IMAGO / HMB-Media
بداية واعدة لكارستن كرامر في بوروسيا دورتموند
وهو يدرك ذلك بطبيعة الحال بنفسه، ولخّص الأمر خلال تقديم بوك على النحو التالي: «نريد ويجب أن نكون مستعدين أيضاً للمضي في التغييرات واتخاذ إجراءات غير تقليدية، قد تمثلها ربما وجوه جديدة. وهذا يبدأ بشخصي أنا.»
كانت انطلاقة كرامر واعدة بالفعل، ويمكن التطلع بترقب إلى الأشهر المقبلة. إن تصرفاته حتى الآن، المدعومة بتصريحاته، تبث داخل النادي أيضاً روحاً جديدة. لقد تم وضع الكثير على المسار. ولكي تكون هناك بداية جديدة حقيقية تبني على الأساس القائم، فلا بد أن يستمر الأمر بهذه الوتيرة.
