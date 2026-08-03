«لقد انتقلوا بالفعل إلى زيدان» .. الكشف عن كواليس "غضب" ديشان أثناء كأس العالم 2026

اتّسمت نهاية المسيرة التاريخية لديدييه ديشان مع منتخب فرنسا، والتي دامت 14 عاماً، بإحساس بالعزلة والمرارة.

رغم نجاحه المنقطع النظير، بما في ذلك التتويج بكأس العالم عام 2018، شعر ديشامب بأنّ الاتحاد الفرنسي لكرة القدم (FFF) قد فتر تجاهه خلال بطولته الأخيرة في الولايات المتحدة.

وفي حديثه عن قراره الرحيل بعد البطولة، كان ديشان صريحاً بشأن الضغوط التي واجهها، إذ قال: «إنّه لمصلحة المنتخب الفرنسي. بصراحة، لم أتّخذ هذا القرار من أجل نفسي، فلأنّ الأجواء كانت لا تُطاق تجاهي، والمنتخب الفرنسي لا يستحق ذلك».

وبحسب المدرّب السابق لأولمبيك مرسيليا، بلغ التوتر ذروته عقب خروج منتخب فرنسا من كأس العالم 2026.