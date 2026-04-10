Getty Images Sport
ترجمه
"لقد ارتكبتُ بعض الأشياء السيئة" - أليخاندرو غارناتشو يتحمّل مسؤولية تدهور مانشستر يونايتد قبل انتقاله إلى تشيلسي، بعدما اعترف الجناح بأن خروجه المرير من أولد ترافورد "آلمه"
رحيل فوضوي عن مانشستر يونايتد
انتهت فترة ابن الـ21 عامًا في مانشستر وسط أجواء ملبدة، عقب انهيار علني بارز في علاقته مع المدرب السابق روبن أموريم. أصبح غارناتشو محورًا لتوترات غرفة الملابس، وكان يلجأ كثيرًا إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن إحباطه، ما دفع النادي في النهاية إلى الموافقة على بيعه إلى ستامفورد بريدج.
وبالحديث عن القصة التي شهدت استبعاده قبل انتقاله إلى لندن، اعترف غارناتشو بأنه أسهم في حالة السمية. وفي مقابلة مع الدوري الإنجليزي الممتاز، قال: "أتذكر أنه في الأشهر الستة الأخيرة كنت لا ألعب كما كنت من قبل في مانشستر يونايتد. بدأت أجلس على مقاعد البدلاء، وهذا ليس أمرًا سيئًا (إلى هذا الحد)، كنت في العشرين من عمري فقط، لكن في ذهني كان الأمر وكأنني يجب أن ألعب كل مباراة.
"وفي ذهني، ربما يكون الأمر أيضًا بسببي، بدأت أفعل بعض الأشياء السيئة. لكن نعم، كان مجرد هذا الوقت في الحياة، وأحيانًا عليك اتخاذ قرارات، وأنا فخور جدًا بوجودي هنا، وما زلت في الدوري الإنجليزي الممتاز مع نادٍ مثل هذا."
وتفاقمت تداعيات ذلك بسبب تقارير عن مشكلات انضباطية لازمته في موسمه الأخير تحت إشراف أموريم.
- Getty Images Sport
لا مشاعر سلبية
على الرغم من الانفصال الحاد، الذي شمل قيام شقيق غارناتشو بنشر منشورات تحريضية عبر الإنترنت وظهور اللاعب نفسه وكأنه يسخر من النادي بارتداء قميص ماركوس راشفورد الخاص بأستون فيلا، فإن منبوذاً آخر، وهو المهاجم، يصرّ على أنه لا يضمر أي مرارة تجاه يونايتد.
وقال مواصلاً: «نعرف الفريق الذي لدينا، والأشياء التي يمكننا فعلها. أحياناً يكون الأمر أفضل في بعض اللحظات، وأسوأ في أخرى. لكن نعم، أنا فخور جداً بوجودي هنا في هذه اللحظة. الحياة هنا طبيعية، وأنا سعيد. لكن نعم، في يونايتد ليس لدي أي شيء سيئ أقوله عن النادي أو أي من زملائي في الفريق، لا أحد. مجرد لحظة في الحياة تغيّرت. حياتي استمرت. لذا علينا أن نواصل التطلع إلى الأمام».
وعندما سُئل عمّا إذا كان خروجه من أولد ترافورد قد آلمه، أجاب الجناح: «نعم، ربما نعم، لأنني أحببت ذلك النادي، كما تعلم؟ لقد منحوني الثقة منذ البداية، منذ إسبانيا، ليجلبوني إلى الأكاديمية، ثم صعّدوني إلى الفريق الأول، لذا كان الأمر نحو أربع أو خمس سنوات، وحباً رائعاً من الجميع، من الجماهير، الملعب، كان كل شيء جيداً حقاً. لكن أحياناً عليك أن تتغير من أجل مصلحة حياتك أو الخطوات التالية. لدي فقط ذكريات جيدة عن مان يونايتد».
العقبات في ستامفورد بريدج
لم تكن الحياة في تشيلسي البداية الجديدة التي تصورها غارناتشو بعد مغادرته الشمال الغربي. فبينما وصل بتوقعات عالية، واجه صعوبة في إيجاد الاستمرارية تحت قيادة ليام روزينيور، الذي حلّ محل إنزو ماريسكا في يناير. كما أن خروج البلوز مؤخرًا من دوري أبطال أوروبا وتراجع النتائج محليًا زادا من إحباطات اللاعب الشاب على المستوى الفردي.
ومع تسجيله هدفًا واحدًا فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، شهد غارناتشو تقليصًا في دقائق مشاركته. وكان الدولي الأرجنتيني يُنظر إليه سابقًا على أنه مستقبل هجوم يونايتد، لكنه يواجه الآن واقع كونه خيارًا للتدوير في غرب لندن. وقد أدى تراجع مستواه إلى طرح تساؤلات حول ما إذا كان استثمار مبلغ 40 مليون جنيه إسترليني قرارًا حكيمًا للاعب لا يزال عقده ممتدًا حتى عام 2032.
- Getty Images Sport
فوائد القروض من أمريكا الجنوبية
أثار تراجع مكانة غارناتشو تنبّه أندية في الخارج، مع تقارير مفاجئة تربطه بالانتقال مؤقتًا بعيدًا عن الدوري الإنجليزي الممتاز. ويُزعم أن مدرب ريفر بليت إدواردو كوديه تواصل مع اللاعب شخصيًا لمناقشة صفقة إعارة محتملة لمدة عام. وكان من غير المتصور حدوث مثل هذه الخطوة قبل عامين عندما كان النجم الصاعد في أولد ترافورد.