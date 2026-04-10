انتهت فترة ابن الـ21 عامًا في مانشستر وسط أجواء ملبدة، عقب انهيار علني بارز في علاقته مع المدرب السابق روبن أموريم. أصبح غارناتشو محورًا لتوترات غرفة الملابس، وكان يلجأ كثيرًا إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن إحباطه، ما دفع النادي في النهاية إلى الموافقة على بيعه إلى ستامفورد بريدج.

وبالحديث عن القصة التي شهدت استبعاده قبل انتقاله إلى لندن، اعترف غارناتشو بأنه أسهم في حالة السمية. وفي مقابلة مع الدوري الإنجليزي الممتاز، قال: "أتذكر أنه في الأشهر الستة الأخيرة كنت لا ألعب كما كنت من قبل في مانشستر يونايتد. بدأت أجلس على مقاعد البدلاء، وهذا ليس أمرًا سيئًا (إلى هذا الحد)، كنت في العشرين من عمري فقط، لكن في ذهني كان الأمر وكأنني يجب أن ألعب كل مباراة.

"وفي ذهني، ربما يكون الأمر أيضًا بسببي، بدأت أفعل بعض الأشياء السيئة. لكن نعم، كان مجرد هذا الوقت في الحياة، وأحيانًا عليك اتخاذ قرارات، وأنا فخور جدًا بوجودي هنا، وما زلت في الدوري الإنجليزي الممتاز مع نادٍ مثل هذا."

وتفاقمت تداعيات ذلك بسبب تقارير عن مشكلات انضباطية لازمته في موسمه الأخير تحت إشراف أموريم.