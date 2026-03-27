Robert LewandowskiGetty Images
Christian Guinin

لقاء خلال مباراة المنتخب البولندي: يبدو أن أحد الأندية الكبرى يسعى جاهدًا للتعاقد مع نجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي

روبرت ليفاندوفسكي

مستقبل روبرت ليفاندوفسكي بعد الصيف المقبل لا يزال غير واضح. ويبدو أن أحد الأندية الكبرى بدأ بالفعل في الاستعداد.

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة «غازيتا ديلو سبورت»، يُقال إن يوفنتوس تورينو، صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب بإيطاليا، سيكثف جهوده للتعاقد مع المهاجم الدولي البولندي اعتبارًا من الموسم المقبل.

  • وبناءً على ذلك، يُقال إن لقاءً قد عُقد بين ليفاندوفسكي ومسؤولي «السيدة العجوز» على هامش مباراة تصفيات كأس العالم بين بولندا وألبانيا (2-1). ويُزعم أنه تم خلاله مناقشة إمكانية ارتداء اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا لقميص يوفنتوس اعتبارًا من الصيف المقبل.

    ينتهي عقد ليفاندوفسكي مع ناديه، برشلونة، في نهاية الموسم. بعد أن انتشرت تقارير عديدة في الأسابيع والأشهر الماضية تشير إلى انفصاله عن النادي، كتبت ESPN مؤخرًا أن النادي الكتالوني يرغب في الاحتفاظ بالبولندي وبيع زميله المهاجم فيران توريس بدلاً منه.

    وكان اللاعب البالغ من العمر 37 عاماً قد التزم الصمت دائماً بشأن مستقبله، واكتفى بالقول إن البقاء في برشلونة أو الانتقال إلى نادٍ آخر أمران ممكنان بالنسبة له. وقال في أوائل مارس: "لا أعرف. لأنني يجب أن أشعر بذلك. في الوقت الحالي، لا أستطيع أن أقول لكم شيئاً، لأنني لست متأكداً حتى بنسبة 50 في المائة من الطريق الذي أريد أن أسلكه. هذا ليس الوقت المناسب بعد".

    هل سيتعين على يوفنتوس استبدال فلاهوفيتش في الصيف؟

    لم يعد ليفاندوفسكي، الذي انتقل من بايرن ميونيخ إلى برشلونة عام 2022، الخيار الأول بلا منازع في خط هجوم الفريق الكتالوني منذ بداية هذا الموسم. ومع ذلك، لا يزال عنصراً أساسياً في الفريق تحت قيادة المدرب هانسي فليك. في الموسم الحالي 2025/26، سجل حتى الآن 16 هدفاً وصنع ثلاث تمريرات حاسمة في 37 مباراة.

    في غضون ذلك، يبحث يوفنتوس عن مهاجم جديد ليحل محل دوسان فلاهوفيتش الذي يرغب في الرحيل. ينتهي عقد اللاعب الصربي، الذي يغيب حالياً منذ منتصف ديسمبر بسبب إصابة في العضلة المقربة، في تورينو في الصيف، مما يعني أنه قد يغادر دون مقابل.

    ومع ذلك، فقد تم الإبلاغ مؤخرًا عن حدوث تحول في الموقف. يُقال إن فلاهوفيتش يجري محادثات مع يوفنتوس على الأقل للتفاوض حول خيارات تمديد العقد.

  • روبرت ليفاندوفسكي: إحصائيات أدائه في موسم 2025/2026


    المباريات

    الأهداف

    تمريرات حاسمة

    دقائق اللعب

    37

    16

    3

    1,950


