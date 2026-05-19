لفتة طيبة من تشيلسي.. جواو بيدرو أفضل لاعب في الموسم بعد استبعاد أنشيلوتي من قائمة البرازيل لكأس العالم!

أكد نادي تشيلسي أن جواو بيدرو قد فاز بلقب «أفضل لاعب في الموسم» بعد حصوله على أكثر من 60 في المائة من الأصوات في استطلاع أُجري عبر الإنترنت. وتقدم المهاجم البرازيلي بفارق كبير على لاعبي خط الوسط إنزو فرنانديز ومويسيس كايسيدو، اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث على التوالي.

جاء هذا الإعلان بعد ساعات قليلة فقط من تعرض اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا لانتكاسة دولية كبيرة. فقد استبعد كارلو أنشيلوتي جواو بيدرو من تشكيلة البرازيل المشاركة في كأس العالم المقبلة، وهو قرار فاجأ العديد من المراقبين. وبدلاً من ذلك، اختار مدرب البرازيل ضم المهاجم المخضرم نيمار على الرغم من الإصابات التي عانى منها نجم سانتوس مؤخرًا.