تتضمن المجموعة ميداليات الفائزين بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، والتي تمثل الجوائز الثلاث الكبرى التي حصدها نادي مانشستر سيتي في عام 2023. ووفقًا لبيانات المزاد، تأتي ميدالية الدوري الإنجليزي الممتاز في علبتها الأصلية، ويحمل وجهها الخلفي نقشًا يقول «أبطال 2022-23».

ميدالية دوري أبطال أوروبا، التي تمثل أول فوز للنادي بكأس أوروبي مرموق على الإطلاق، تحمل أيضًا نقشًا وشريطًا، بينما تأتي ميدالية كأس الاتحاد الإنجليزي مصحوبة بشريطها وعلبتها الأصلية المخصصة لها. تضم المجموعة ميداليتين أخريين، حيث فاز مانشستر سيتي أيضًا بكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في عام 2023 ليكمل بذلك حصد جميع الألقاب.