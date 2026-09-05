"لغتي الإنجليزية ليست جيدة" .. دي زيربي يعلق على ترشيحه مودريك للكرة الذهبية

ينصب تركيز مودريك المباشر على العودة إلى أرض الملعب واستعادة لياقته البدنية. ونظرًا لقلة مشاركاته في الفترة الأخيرة، اعترف دي زيربي بأنه غير متأكد من موعد جاهزية اللاعب المعار بشكل كامل للمشاركة أساسيًا في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.
ومع ذلك، قد يحظى جماهير توتنهام بلمحة سريعة عن صفقتهم الجديدة قريبًا جدًا. فقد أكد دي زيربي أن مودريك جاهز للعب ما بين 15 و30 دقيقة في المباراة المقبلة يوم السبت أمام نوتنجهام فورست.
وإذا تمكّن اللاعب الأوكراني من استعادة أفضل مستوياته تحت قيادة مدربه السابق، فقد يقرر توتنهام تفعيل خيار الشراء المُجزي. أما في الوقت الحالي، فتبقى الأولوية ببساطة إعادة مسيرته إلى مسارها الصحيح.