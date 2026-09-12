خطف كونيا سبور انتصاره الأول في الدوري التركي الممتاز هذا الموسم، بتغلبه على ضيفه طرابزون سبور بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الخامسة. منح هذا الفوز أصحاب الأرض طوق نجاة مبكر ليرتفع رصيدهم إلى 3 نقاط في المركز السادس عشر بعد أربع هزائم متتالية، بينما تجمد رصيد طرابزون عند 7 نقاط ليتراجع إلى المركز السادس متلقياً هزيمته الثانية مقابل فوزين وتعادل وحيد.
كابوس خارج الديار يضرب طرابزون مجددا.. وتسديدة صلاح "الغريبة" تهدي كونيا سبور انتصاره الأول في الدوري التركي!
صدمة مبكرة واستحواذ بلا فاعلية
باغت كونيا ضيفه بهدف صاعق في الدقيقة الثانية عبر رايموند توث، وهو ما رسم الملامح التكتيكية للقاء بالكامل. اختار أصحاب الأرض التراجع المنظم وترك الكرة لطرابزون الذي استحوذ عليها بنسبة تجاوزت 70%، لكنه استحواذ اتسم بالبطء والعقم. فشل طرابزون في ترجمة سيطرته المطلقة إلى خطورة حقيقية خلال الشوط الأول الذي لم يشهد أي تسديدة بين الخشبات الثلاث، رغم التمريرات الكثيرة التي سيطرت على وسط الملعب دون اختراق حقيقي.
أظهر كونيا مرونة تكتيكية عالية في التعامل مع مجريات اللقاء؛ فبعدما شكل خطورة بالغة عبر المرتدات السريعة في الشوط الأول، أغلق مناطقه تماماً في الشوط الثاني معتمداً على التشتيت والتدخلات الأرضية الناجحة التي بلغت دقتها 90%. ورغم تحسن المردود الهجومي لطرابزون في النصف الثاني بتسديد 4 كرات على المرمى، تكفل حارس قونية بحماية النقاط الثلاث بتصديه لأربع كرات خطيرة، ليحبط الانتفاضة المتأخرة للضيوف ويؤمن الفوز الثمين.
عزلة صلاح وإهدار الفرصة الذهبية
عكس أداء محمد صلاح الحالة الهجومية العامة لطرابزون سبور، حيث عانى من رقابة صارمة وعزلة تامة داخل منطقة الجزاء. وفي اللقطة الأبرز له خلال المباراة، أهدر النجم المصري فرصة ذهبية لإدراك التعادل في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول؛ فبعد تلقيه عرضية متقنة من الجهة اليمنى عبر واجنر بينا، سدد الكرة بقدمه اليمنى أعلى العارضة بغرابة بدلاً من إيداعها في الشباك.
رغم نشاط صلاح الملحوظ في بناء الهجمات بدقة تمرير إجمالية بلغت 82% (ارتفعت إلى نحو 90% في الشوط الثاني)، إلا أن خطورته المباشرة على المرمى انعدمت تماماً طوال الـ 90 دقيقة دون أي تسديدة بين القائمين والعارضة. واصطدمت محاولاته المتكررة لاختراق التكتل الدفاعي بفقدانه الكرة 19 مرة، ليعجز عن إضافة لمسته الحاسمة المعتادة وسط تراجع ملحوظ في المساحات المتاحة للركض والتصويب.
عقدة المباريات الخارجية
أكدت هذه الهزيمة استمرار المعاناة الواضحة لطرابزون سبور خارج ملعبه؛ إذ خاض الفريق ثلاث مباريات بعيداً عن دياره هذا الموسم لم يتذوق فيها طعم الانتصار قط. اكتفى طرابزون بتعادل وحيد مع قاسم باشا بنتيجة (1-1)، قبل أن يسقط في فخ الهزيمة مرتين متتاليتين أمام أمد سبور (2-1) ثم قونية سبور (1-0)، مما يضع علامات استفهام حول قدرة الفريق على حصد النقاط خارج قواعده.
- AFP
الظهور الأسوأ للملك المصري
تعد هذه المواجهة بمثابة الظهور الأسوأ لمحمد صلاح بقميص طرابزون سبور حتى الآن، حيث افتقد لفاعليته وحضوره المعتاد داخل منطقة الجزاء واختفت خطورته المباشرة على المرمى. ورغم هذا الأداء الباهت، لا يزال النجم المصري يحتفظ ببصمته القوية في موسمه الحالي مع الفريق التركي، إذ يمتلك في رصيده 4 أهداف بالإضافة إلى تمريرة حاسمة واحدة. وتضع هذه الحصيلة الجيدة صلاح في المركز الثاني ضمن جدول ترتيب هدافي الدوري التركي الممتاز، ليواصل مطاردته للمهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، نجم جلطة سراي، الذي يعتلي الصدارة منفرداً برصيد 6 أهداف.
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