لعنة الملايين تلاحق مورينيو "صاحب الرقم القياسي".. ريال مدريد يتفوق على برشلونة في صراع شراء عقود المدربين!

شهدت الأيام الأخيرة تطورًا جديدًا في ملاعب كرة القدم الأوروبية بعد أن أعلن نادي بنفيكا البرتغالي رسميًا عن انتقال مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو لتولي القيادة الفنية لنادي ريال مدريد الإسباني، وجاء هذا التحرك بطلب من فلورنتينو بيريز الذي يسعى لإعادة انتخابه رئيسًا للنادي الملكي.

وتسبب تأخر فسخ العقد في رفع قيمة الشرط الجزائي الخاص بالمدرب البرتغالي إلى 15 مليون يورو، بعد أن كانت المؤشرات الأولى تتحدث عن سبعة ملايين يورو فقط لو تمت الصفقة قبل أيام قليلة.

وبذلك يعود المدرب البرتغالي إلى العاصمة الإسبانية في ولاية ثانية تكلف خزائن النادي أموالًا طائلة لم تكن الأولى في تاريخ الناديين الكبيرين.



