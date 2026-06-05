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علي رفعت

لعنة الملايين تلاحق مورينيو "صاحب الرقم القياسي".. ريال مدريد يتفوق على برشلونة في صراع شراء عقود المدربين!

فقرات ومقالات
برشلونة ضد ريال مدريد
برشلونة
ريال مدريد
الدوري الإسباني
جوزيه مورينيو

سوق انتقالات مدربي كرة القدم يتحول إلى ساحة إنفاق باهظة تتجاوز صفقات اللاعبين وريال مدريد يتربع على عرش الإنفاق التاريخي بفارق شاسع عن غريمه التقليدي برشلونة بحسب ما ذكرت "موندو ديبورتيفو".

شهدت الأيام الأخيرة تطورًا جديدًا في ملاعب كرة القدم الأوروبية بعد أن أعلن نادي بنفيكا البرتغالي رسميًا عن انتقال مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو لتولي القيادة الفنية لنادي ريال مدريد الإسباني، وجاء هذا التحرك بطلب من فلورنتينو بيريز الذي يسعى لإعادة انتخابه رئيسًا للنادي الملكي.

وتسبب تأخر فسخ العقد في رفع قيمة الشرط الجزائي الخاص بالمدرب البرتغالي إلى 15 مليون يورو، بعد أن كانت المؤشرات الأولى تتحدث عن سبعة ملايين يورو فقط لو تمت الصفقة قبل أيام قليلة.

وبذلك يعود المدرب البرتغالي إلى العاصمة الإسبانية في ولاية ثانية تكلف خزائن النادي أموالًا طائلة لم تكن الأولى في تاريخ الناديين الكبيرين.


  • برشلونة يسدد مبالغ محدودة لإنقاذ مقعد القيادة الفنية

    توضح الأرقام التاريخية أن نادي برشلونة كان أقل اندفاعًا من غريمه التقليدي في مسألة دفع التعويضات المالية للأندية الأخرى من أجل التعاقد مع المدربين، حيث دفع النادي الكتالوني ما مجموعه 10 ملايين يورو فقط عبر تاريخه الحديث لكسر عقود المدربين.

    وكانت المرة الأولى في صيف عام 2020 عندما قررت إدارة النادي التعاقد مع الهولندي رونالد كومان، وحينها اضطر برشلونة لدفع نحو 5 ملايين يورو للاتحاد الهولندي لكرة القدم للتخلي عن مدرب المنتخب وقتها.

    ولم يستمر كومان طويلاً حيث أقيل في عام 2021 ليتكرر السيناريو نفسه مع خليفته تشافي هيرنانديز الذي تطلب التعاقد معه دفع 5 ملايين يورو أخرى لنادي السد القطري، وساهم المدرب نفسه في دفع جزء من هذا المبلغ لإنهاء تعاقده والعودة لبيته القديم.


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  • الملكي يضخ عشرات الملايين لتأمين خدمات قادته

    في المقابل يظهر السجل المالي لنادي ريال مدريد إنفاقًا ضخمًا بلغ 62 مليون يورو منذ عام 2009 وحتى عام 2026 لجلب المدربين من أنديتهم، وبدأت هذه السلسلة عندما دفع النادي الملكي 4 ملايين يورو لنادي فياريال للحصول على خدمات المدرب التشيلي مانويل بيليجريني.

    ثم تتابعت الصفقات الكبرى ليدفع النادي ملايين أخرى لأندية إنتر الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي وإيفرتون الإنجليزي وباير ليفركوزن الألماني وأخيرًا بنفيكا البرتغالي، مما يعكس سياسة النادي العاصمي المستعدة دائمًا لكسر أي عائق مالي في سبيل توفير الأسماء الكبيرة لملعب سانتياجو برنابيو.


  • Jose MourinhoGetty Images

    المدرب البرتغالي يكلف خزينة مدريد ثروة مزدوجة

    يعد جوزيه مورينيو المدرب الأكثر تكلفة في تاريخ ريال مدريد من حيث مبالغ شراء العقود، فبالإضافة إلى الصفقة الأخيرة البالغة 15 مليون يورو، كان النادي الإسباني قد دفع في عام 2010 مبلغًا قياسيًا بلغت قيمته 16 مليون يورو لنادي إنتر الإيطالي بعد تحقيق المدرب الثلاثية التاريخية مع النادي الإيطالي.

    ورغم المحاولات الإعلامية وقتها للحديث عن مبالغ أقل، إلا أن إدارة إنتر أصدرت بيانًا رسميًا أكدت فيه التزام ريال مدريد بدفع كامل القيمة المذكورة على دفعتين، مما يجعل مجموع ما دفعه ريال مدريد لأندية أخرى من أجل عيون المدرب البرتغالي وحده يصل إلى 31 مليون يورو.


  • لعنة الإقالة المبكرة تلاحق مدربي العقود المدفوعة

    تثبت الوقائع التاريخية في الناديين أن دفع مبالغ مالية ضخمة لفسخ عقود المدربين لا يضمن استمرارهم في مناصبهم حتى نهاية المدة التعاقدية، بل يبدو الأمر أشبه بلعنة تلاحق هؤلاء المدربين، فبيليجريني أقيل بعد موسم واحد، ومورينيو لم يكمل عقده الممتد في ولايته الأولى، وكارلو أنشيلوتي واجه الإقالة في ولايته الأولى عام 2015 رغم التتويج الأوروبي.

    ثم تكرر الأمر في ولايته الثانية عام 2015 أما الإسباني تشابي ألونسو فقد تم التعاقد معه بمبلغ تراوح بين ثمانية و15 مليون يورو الصيف الماضي لكنه أقيل في الشتاء، ولم يختلف الوضع في برشلونة حيث انتهت مسيرة كومان وتشافي بإقالات درامية ومبكرة قبل نهاية العقود.


  • بيت القصيد

    تثبت الأرقام والوقائع في الناديين أن تسييل ملايين اليوروهات لكسر عقود المدربين لا يضمن الاستقرار الفني الفوري، فالمبالغ الضخمة التي تدفعها إدارات الأندية لإنقاذ مقعد القيادة الفنية غالبًا ما تتبخر سريعًا على أعتاب الإقالات المبكرة، لتتحول تلك الاستثمارات الباهظة إلى مجرد حلول مؤقتة لا تحمي أصحابها من مقصلة النتائج.