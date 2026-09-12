لعنة الـ300 مليون مستمرة.. جماهير توتنهام تتوسل الأهداف ومرموش يختفي أمام إيفرتون

تتجاوز أزمة توتنهام مجرد التعثر في بداية الموسم؛ فهي تجسد فشلاً ذريعًا لإدارة النادي التي أنفقت 300 مليون جنيه إسترليني لتدعيم الخط الأمامي، لتكون النتيجة أسوأ انطلاقة هجومية للفريق منذ 52 عامًا، وتحديدًا منذ موسم 1974.

لغة الأرقام تفضح هذا العقم التاريخي بشكل قاطع؛ فبعد انتهاء الجولة الرابعة، تفاقمت حصيلة الفشل الهجومي لتصل إلى 52 تسديدة إجمالية (منها 12 فقط على المرمى) خلال 360 دقيقة دون تسجيل أي هدف. فبعد تسديد 38 كرة في أول ثلاث مباريات، أضاف الفريق اليوم أمام إيفرتون 14 تسديدة جديدة، افتقدت تمامًا للدقة والفاعلية؛ إذ ذهبت تسديدتان فقط بين الخشبات الثلاث، و4 خارج المرمى، بينما تكفل الدفاع باعتراض 8 تسديدات أخرى، ليكرر السبيرز سيناريو العجز التام الذي شهده سابقًا منذ بداية الموسم. والمفارقة أن الفريق أهدر فرصة خطيرة واحدة الليلة، مقارنة بفرصتين في كل من المباريات الثلاث الماضية.

هذا الفشل المتكرر استنزف صبر المدرجات تمامًا، وتجلى هذا اليأس بوضوح مأساوي في لافتة رفعتها إحدى المشجعات، حيث كُتب عليها: "Please score a goal". هذه العبارة المقتضبة تلخص حالة الإحباط العميق لجماهير ترى فريقها يمتلك أسماءً هجومية بملايين الجنيهات، لكنه يعجز عن تقديم أبسط أبجديات كرة القدم: وضع الكرة داخل الشباك.



