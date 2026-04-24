علي رفعت

لعنة الجينات ومقبرة الإهمال.. مأساة القلب تترك غرب إفريقيا في حالة حداد مستمرة!

لماذا تتكرر تلك الحوادث في نيجيريا وغرب إفريقيا؟!

عاد شبح الموت المفاجئ ليخيم على الكرة الإفريقية مجددًا وبقوة بعد الإعلان الصادم عن وفاة المهاجم النيجيري البارز مايكل إينرامو إثر تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة عن عمر ناهز 40 عامًا. 

اللاعب الذي سطر تاريخًا كبيرًا في الملاعب الإفريقية والعربية انضم إلى قائمة سوداء طويلة ومخيفة من اللاعبين الذين سقطوا ضحية لتوقف عضلة القلب دون سابق إنذار. 

رحيل إينرامو لم يكن مجرد صدفة عابرة أو قضاء محضًا بل هو حلقة جديدة ومأساوية في سلسلة فواجع متصلة تضرب جذور الكرة النيجيرية بعنف وتطرح تساؤلات مشروعة وضرورية حول الأسباب الحقيقية التي تجعل من نيجيريا واحدة من أسوأ الأماكن لتخريج وتنشئة الرياضيين في العالم بأسره. 

الحادثة تفتح ملفًا شائكًا يمس أرواح عشرات الشباب الذين يبحثون عن المجد الرياضي والثروة فيجدون الموت البارد في انتظارهم على العشب الأخضر.


    سجل أسود من الضحايا


    لا تقف مأساة إينرامو وحيدة في سجل الكرة النيجيرية الملطخ بالأحزان بل تسبقها حوادث مروعة رسخت في الذاكرة الرياضية كوابيس لا تمحى بمرور السنين. 

    ففي عام 1989 سقط النجم صامويل أوكواراجي ميتًا في أرض الملعب أمام عشرات الآلاف من الجماهير في صدمة عنيفة هزت الوجدان الإفريقي.

    ولم تتوقف العجلة القاسية عن الدوران حيث شهد عام 2016 صدمة مزدوجة ومدمرة برحيل الأسطورة ستيفن كيشي وبعده بثلاثة أيام فقط توفي المدرب القدير شعيبو أمودو وكلاهما فارق الحياة بسبب أزمات قلبية حادة. 

    وتضم القائمة الطويلة لاعبين آخرين سقطوا في ريعان شبابهم وذروة عطائهم مثل إندورانس إيداهور في عام 2010 وديفيد أونيا في عام 2015 بالإضافة إلى إسحاق بروميس في عام 2019. 

    الأرقام الرسمية الموثقة تشير إلى تجاوز عدد الضحايا 15 لاعبًا نيجيريًا فقدوا حياتهم لأسباب طبية مشابهة تمامًا خلال العقود الثلاثة الأخيرة مما يؤكد بشكل قاطع وجود خلل هيكلي عميق في رعاية هؤلاء النجوم وحمايتهم.


    لعنة جغرافية تتجاوز الحدود


    اللافت للنظر بقوة في هذا الملف المعقد أن الأزمات القلبية القاتلة لا تقتصر على نيجيريا وحدها بل تمتد لتشمل دولًا مجاورة تقع في نفس النطاق الجغرافي بغرب القارة الإفريقية. 

    وتبرز حالة النجم الكاميروني مارك فيفيان فوي الذي فارق الحياة في الملعب بشكل درامي عام 2003 كواحدة من أشهر الحوادث وأكثرها قسوة في تاريخ منافسات كرة القدم العالمية. 

    كما فقدت ساحل العاج نجمها البارز شيخ تيوتي في عام 2017 إثر سقوطه المروع خلال التدريبات اليومية في الصين. 

    وانضم الغاني رافائيل دوامينا إلى هذه القائمة الحزينة بعد وفاته في الملعب أواخر 2023، هذا التكرار المريب والمخيف في النطاق الجغرافي ذاته يؤكد بوضوح تام أننا أمام ظاهرة إقليمية واسعة تتجاوز حدود الصدفة الفردية وتحتاج إلى تدخل طبي صارم لدراسة مسبباتها.


  • جينات قاتلة وإهمال جسيم


    التفسير العلمي الأول والأهم لهذه الظاهرة العابرة للحدود يكمن في الطبيعة الجينية المميزة للاعبين المنتمين إلى دول غرب إفريقيا. 

    وتؤكد الدراسات الطبية الحديثة والموثقة أن الرياضيين من هذه المنطقة يمتلكون استعدادًا وراثيًا خطيرًا لتطوير تضخم مفرط في عضلة القلب استجابة للمجهود البدني الشاق المتواصل. 

    هذا الخلل الجيني المعروف طبيًا باعتلال عضلة القلب الضخامي يتسبب في زيادة ملحوظة في سمك جدار القلب مما يؤدي حتمًا إلى اضطرابات كهربائية قاتلة وتوقف مفاجئ في النبض. 

    ورغم أن هذا الخلل الوراثي يمثل خطرًا داهمًا يهدد حياة اللاعبين فإنه يبقى مجرد نصف الحقيقة المرة التي تعيشها القارة. 

    النصف الآخر والأكثر إيلامًا من المأساة يتحمله الإهمال الطبي الجسيم المتجذر في المنظومة الرياضية النيجيرية على وجه الخصوص. 

    ينمو اللاعبون الشبان في أكاديميات ومراكز تدريب فقيرة تفتقر لأبسط الفحوصات الطبية الدورية وتحديدًا جهاز تخطيط كهربية القلب القادر على كشف هذه العيوب الجينية مبكرًا.

    وفي الملاعب المحلية والبطولات السنية تغيب سيارات الإسعاف المجهزة وأجهزة الصدمات لإنعاش القلب تمامًا مما يحول أي توقف عارض في النبض إلى حكم نهائي ومؤكد بالموت الفوري.

    هذا المزيج المدمر والمميت بين العيوب الوراثية الكامنة وغياب الرقابة الطبية الصارمة يضع اللاعبين الموهوبين في مسار محتوم وسريع نحو الكارثة المحققة.


    بيت القصيد


    المهارة الفطرية الساحرة والقدرات البدنية الخارقة التي يمتلكها الرياضي النيجيري لا تكفي وحدها أبدًا لصناعة بطل استثنائي يعانق المجد إذا كانت المنظومة الإدارية تفتقر لأدنى معايير الرعاية الصحية الآمنة. 

    تحويل مساحات اللعب إلى ساحات بدائية تفتقر لأجهزة الإنقاذ السريع يشكل جريمة مكتملة الأركان بحق المواهب الشابة التي تحلم بالاحتراف هربًا من قسوة الفقر. 

    طالما استمرت الهيئات الرياضية في تجاهل تطبيق بروتوكولات الكشف الطبي المبكر وتوفير أدوات الإنعاش المتطورة فستبقى نيجيريا وما جاورها بيئة طاردة ومقبرة مفتوحة تغتال أحلام الرياضيين وتطفئ بريق نجومهم مبكرًا قبل أن تبدأ رحلتهم الحقيقية مع التألق المنشود.