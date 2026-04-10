قبل مباراة الإياب ضد ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ترك كومباني مفتوحًا مدى اعتماده على سياسة التدوير مع هامبورغ المهدد بالهبوط، كما أبقى مشاركة كين غير محسومة.
"لعب متجاوزًا عتبة الألم": فينسنت كومباني يقدّم تحديثًا عن حالة هاري كين قبل مباراة إياب بايرن ميونخ أمام ريال مدريد
"بصراحة لا أعرف كل شيء بعد، أحتاج إلى المعلومة الأخيرة من الحصة التدريبية بشأن كيف يشعر اللاعبون. أريد فريقًا يُطلَب منه القدر نفسه كما كان الحال أمام مدريد – وأن يمتلك التركيز والدافعية والشدة نفسها كما أمام مدريد – وهذا عادةً لا يكون مشكلة لنا أبدًا"، قال في مؤتمر صحفي يوم الجمعة، مؤكّدًا: "إذا أجرينا تغييرات، لا نريد أن نفقد ما قمنا به حتى الآن."
قبل الفوز المدوّي 2:1 في سانتياغو برنابيو يوم الثلاثاء، طُرِح السؤال خصوصًا بشأن مشاركة كين، الذي كان يعاني سابقًا من مشاكل في الكاحل ولم يشارك أيضًا مع المنتخب الإنجليزي خلال فترة التوقف الدولي. وفي النهاية بدأ الهداف الإنجليزي أساسيًا وسجّل فوق ذلك هدف 2:0. كما كان له دور أيضًا في هدف التقدم.
ومع ذلك، ثار في بعض الفترات الشك في أن كين لم يكن في حالة 100%. ففي بعض اللقطات بدا غير سلس قليلًا. وقد أكد كومباني ذلك إلى حد ما. وقال البلجيكي إن المهاجم لعب "قليلًا فوق عتبة الألم". وفي الوقت نفسه أقرّ: "لكن في اليوم التالي لم تكن هناك أي ردة فعل، وهذا هو الأهم."
كومباني لا يعرف بعد من سيبدأ ضد سانت باولي
أوضح كومباني بشأن إمكانية إجراء مداورة: "علينا أن ننظر إلى ما فعلناه هذا الموسم: نحن في 10 أبريل وصلنا إلى هذه المرحلة فقط لأن الفريق بأكمله كان مشاركًا. إذا أجرينا تغييرًا أو تغييرين، فقد فعلنا ذلك طوال الموسم. في نوفمبر أو أكتوبر كان يمكن للمرء أن يسأل ما إذا كان ذلك صحيحًا أم لا. لكن إذا وصلنا إلى هذا الحد، فلا يمكن طرح هذا السؤال بعد الآن. لن نغير شيئًا في سانت باولي. التنافس لدينا يمنح أيضًا حافزًا. أعرف ذلك أيضًا من مسيرتي، وأقدّره لأنه يرفع مستوانا. لا أعرف بعد من سيلعب، سأفكر في ذلك هذا المساء."
قبل ست جولات من النهاية، يبدو بايرن شبه محسومًا كبطل. الفارق عن أقرب مطارديه بوروسيا دورتموند يبلغ تسع نقاط كاملة. أما سانت باولي فيقاتل من أجل البقاء. ويحتل "كيزكيكر" مركز خوض الملحق. وبفوز مفاجئ على بايرن، قد يتمكنون من تجاوز 1. إف سي كولن أو إس في فيردر بريمن، اللذين يلتقيان يوم الأحد.