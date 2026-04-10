"بصراحة لا أعرف كل شيء بعد، أحتاج إلى المعلومة الأخيرة من الحصة التدريبية بشأن كيف يشعر اللاعبون. أريد فريقًا يُطلَب منه القدر نفسه كما كان الحال أمام مدريد – وأن يمتلك التركيز والدافعية والشدة نفسها كما أمام مدريد – وهذا عادةً لا يكون مشكلة لنا أبدًا"، قال في مؤتمر صحفي يوم الجمعة، مؤكّدًا: "إذا أجرينا تغييرات، لا نريد أن نفقد ما قمنا به حتى الآن."

قبل الفوز المدوّي 2:1 في سانتياغو برنابيو يوم الثلاثاء، طُرِح السؤال خصوصًا بشأن مشاركة كين، الذي كان يعاني سابقًا من مشاكل في الكاحل ولم يشارك أيضًا مع المنتخب الإنجليزي خلال فترة التوقف الدولي. وفي النهاية بدأ الهداف الإنجليزي أساسيًا وسجّل فوق ذلك هدف 2:0. كما كان له دور أيضًا في هدف التقدم.

ومع ذلك، ثار في بعض الفترات الشك في أن كين لم يكن في حالة 100%. ففي بعض اللقطات بدا غير سلس قليلًا. وقد أكد كومباني ذلك إلى حد ما. وقال البلجيكي إن المهاجم لعب "قليلًا فوق عتبة الألم". وفي الوقت نفسه أقرّ: "لكن في اليوم التالي لم تكن هناك أي ردة فعل، وهذا هو الأهم."