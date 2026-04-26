لعب مباراته الأخيرة مع ليفربول ضد كريستال بالاس .. الكشف عن مدة غياب صلاح "الطويلة"
مدير المنتخب المصري يؤكد الأسوأ بالنسبة لصلاح
أصيب محمد صلاح بإصابة خطيرة في أوتار الركبة خلال فوز الريدز 3-1 على كريستال بالاس. وقد أكد هذه الأنباء مدير المنتخب المصري إبراهيم حسن، الذي أعرب عن توقعات متشائمة بشأن الجدول الزمني لتعافي اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا ومدى جاهزيته للمشاركة في الأسابيع الأخيرة من الدوري المحلي.
وفي حديثه لوكالةرويترز للأنباء، كما نقلت عنه قناة الجزيرة، كان حسن صريحاً بشأن خطورة الإصابة، قائلاً: "لقد تعرض لتمزق في أوتار الركبة ويحتاج إلى أربعة أسابيع من العلاج". ومع دخول الموسم مرحلته الأخيرة، فإن التوقف لمدة شهر يؤكد فعلياً أن النجم المصري لن يتمكن من المشاركة في أي من مباريات ليفربول المتبقية قبل انتهاء عقده في يونيو.
أرني سلوت يعلق على «قصة الموسم»
أعرب أرني سلوت، مدرب ليفربول، عن إحباطه بعد المباراة، مشيرًا إلى أن خسارة لاعب بهذه الأهمية تمثل ضربة قوية لديناميكية الفريق في المرحلة الأخيرة من الموسم. وسلط المدرب الهولندي الضوء على شخصية صلاح، معترفًا بأن إصرار المهاجم على مغادرة الملعب فورًا كان مؤشرًا واضحًا على خطورة الإصابة.
وقال سلوت لبي بي سي: "فوز آخر وإصابة أخرى. هذه هي قصة موسمنا. من المبكر جدًا الحكم على الأمر، لكننا جميعًا نعرف مو ونعرف مدى صعوبة مغادرة الملعب بالنسبة له. إن مغادرة مو [صلاح] للملعب تدل على شيء ما، لكن علينا الانتظار لنرى مدى خطورة الإصابة".
وداع حلو ومر في أنفيلد
تشكل هذه الإصابة نهاية مؤثرة ومفاجئة لواحدة من أنجح الحقبات التي عاشها أي لاعب على الإطلاق في تاريخ ليفربول. وشوهد صلاح، الذي سجل 257 هدفاً للنادي، وهو يصفق لجمهور أنفيلد بينما كان يغادر الملعب وهو يعرج في الدقيقة 60 من مباراة السبت. وبعد أن أعلن بالفعل رحيله عقب تسع سنوات حافلة بالألقاب، يبدو الآن أن الجماهير قد شاهدته للمرة الأخيرة في مباراة رسمية مع النادي. وبدلاً من ختام يتوج بتسجيل هدف، من المتوقع الآن أن يقتصر وداع صلاح على خطاب يلقيه أمام المشجعين بعد المباراة الختامية للموسم، ليضع بذلك نهاية لرحلة جعلته ثالث أفضل هداف في تاريخ النادي.
الأنظار تتجه نحو كأس العالم 2026
وتعني إصابته أنه سيغيب عن المباريات المهمة المقبلة، بما في ذلك المباراة خارج أرضه أمام منافسه مانشستر يونايتد في 3 مايو، والمباراة الأخيرة على أرضه ضد برينتفورد في 24 مايو. ورغم أن مسيرته مع ليفربول قد تكون قد انتهت، إلا أن هناك تفاؤلاً بشأن جاهزية صلاح للمشاركة على الصعيد الدولي.
طمأن إبراهيم حسن الجماهير بأن المهاجم سيكون جاهزًا في الوقت المناسب لخوض كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية، حيث من المقرر أن تواجه مصر بلجيكا ونيوزيلندا وإيران في المجموعة G. تنطلق البطولة في 11 يونيو، مما يمنح "الملك المصري" الوقت الكافي لإكمال إعادة تأهيله واستعادة لياقته البدنية.