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Press Conference - Laureus World Sports Awards Madrid 2026Getty Images Sport
معتز الجمال
ترجمه

فريق وحيد هو السبب.. بونوتشي يكشف سر رفض جوارديولا ومانشستر سيتي!

ليوناردو بونوتشي
بيب جوارديولا
يوفنتوس
مانشستر سيتي
الدوري الإيطالي
الدوري الإنجليزي الممتاز

تحدث ليوناردو بونوتشي بصراحة عن تلك الفترة الحافلة التي حاول فيها بيب جوارديولا بشكل جاد ضمّه إلى مانشستر سيتي. واعترف بونوتشي بأنه شعر بإغراء كبير أمام فكرة اللعب في الدوري الإنجليزي تحت قيادة جوارديولا، لكن حبّه العميق ليوفنتوس والظروف العائلية الصعبة أقنعاه في نهاية المطاف بالبقاء في تورينو.

  • سعي جوارديولا لضم بونوتشي

    وفي حديثه إلى World Soccer Agency، عبر Sport Mediaset، كشف بونوتشي تفاصيل عن مدى اقترابه من الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. فقد كان هدفًا رئيسيًا لجوارديولا الذي أُعجب بقدرته الاستثنائية على بناء اللعب من الخلف. وأوضح بونوتشي حجم الضغط والإطراء الذي شعر به خلال بطولة أمم أوروبا 2016.

    وقال: «بالنسبة إلى أسلوبي في كرة القدم، فإن المدرب الأنسب والأكثر تقديرًا لبناء اللعب من الخلف هو جوارديولا. لذلك ظل يسعى إلى ضمي لأسابيع عديدة، ودعوني أخبركم، أن يسعى جوارديولا إلى ضمك ليس كأي تجربة أخرى. فأنت تبدأ فعلًا في التردد، وكان الأمر صعبًا لأنه جرى خلال بطولة أمم أوروبا حيث كان علي أن أكون مركزًا، لكن حتى خلال البطولة دارت بعض النقاشات».

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  • Pep Guardiola(C)Getty Images

    قرار مؤلم يجب اتخاذه

    على الرغم من الإغراء القوي الذي مثّله مانشستر سيتي الذي أصبح قوة مهيمنة في إنجلترا، لم يستطع بونوتشي أن يقطع بسهولة روابطه العاطفية العميقة مع يوفنتوس. فقد كان بونوتشي قد بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا مع النادي بالفعل، وشعر بارتباط عميق بالعملاق الإيطالي. واعترف قائلاً: "بالنسبة لي، كانت فكرة الرحيل عن يوفنتوس تُدمي قلبي. في بعض الأيام كنت أقول لنفسي، يا للروعة، الدوري الإنجليزي الممتاز وجوارديولا، لكنني في اليوم التالي كنت أتذكر أنني لطالما حلمت بيوفنتوس."

  • أولويات العائلة والبقاء في تورينو

    وإلى جانب ولائه ليوفنتوس، واجه بونوتشي وضعاً شخصياً صعباً، إذ تم تشخيص إصابة ابنه ماتيو، البالغ من العمر عامين، بمرض خطير، وهو ما أثّر بشكل كبير في قراره بالبقاء في إيطاليا.

    وأضاف: "بعد كأس أمم أوروبا، تحدثت مع يوفنتوس. مرض ماتيو وحقيقة أنني لم أكن متأكداً بنسبة 100 بالمئة من رغبتي في مغادرة يوفنتوس، خاصة أن النادي أبلغني أنه لن يبيعني حتى لو جاءه عرض خيالي، جعلا البقاء قراراً طبيعياً. كان العمل مع جوارديولا سيتيح لي اكتساب خبرة أكبر، فنياً وتكتيكياً."

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    ماذا ينتظر بونوتشي في المستقبل؟

    بعد اعتزاله كرة القدم الاحترافية في 2024، انتقل بونوتشي الآن إلى مجال التدريب. وهو يشكل حاليًا جزءًا من الطاقم المعاون لروبرتو مانشيني في المنتخب الإيطالي. وتطلعًا إلى المستقبل، سيساعد بونوتشي في توجيه الفريق خلال استعداده لمبارياته المقبلة في دوري الأمم أمام بلجيكا وتركيا وفرنسا، مواصلًا تفانيه الطويل الأمد من أجل بلاده.

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