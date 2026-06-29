"لسنا بمستوى فرنسا والأرجنتين".. سكولز يطالب توخيل باستبعاد ديكلان رايس لإنقاذ إنجلترا!

غاب رايس عن المباراة الأخيرة في دور المجموعات أمام بنما بسبب مشكلة في ربلة الساق (السمانة)، لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يعود للمشاركة أساسياً في مباراة دور الـ32 أمام الكونجو الديمقراطية. ومع ذلك، شكك سكولز فيما إذا كان نجم أرسنال قادراً على توفير الزخم الهجومي الكافي لهذه التشكيلة بالتحديد من المنتخب الإنجليزي.

وفي حديثه عبر بودكاست "The Good, The Bad & The Football", قال سكولز: "لا تحتاج إنجلترا للعب بثنائي ارتكاز دفاعي في المباراة القادمة. مع كامل الاحترام لمنتخب الكونجو، ولكن في مثل هذه المباريات يجب أن تدفع بأكبر عدد ممكن من المهاجمين. أعتقد أن المنافسة يجب أن تنحصر بشكل مباشر بين ديكلان رايس وإليوت أندرسون، ولو كنت مكان المدرب لاخترت أندرسون".

وأضاف نجم مانشستر يونايتد السابق: "أعتقد أنه [أندرسون] سيمرر الكرة إلى الأمام بشكل أفضل. فكر في أداء رايس مع أرسنال.. انظر، إنه لاعب رائع وقائد عظيم، أنا أتفهم كل ذلك، وتفضل دائمًا وجوده في فريقك معظم الأوقات. لكن أرسنال لم يقدم كرة قدم ممتعة في الموسم الماضي أيضًا، أليس كذلك؟ لم يتمكن رايس من إدخال [مارتن] أوديجارد في أجواء المباريات بالشكل المطلوب، ولذا ربما انتقلت هذه المشكلة قليلاً إلى إنجلترا. لا أعتقد أن هذا سيحدث لو شارك أندرسون".