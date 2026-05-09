"لسنا الأوفر حظاً".. ميسي يرشح رونالدو والبرتغال لخطف كأس العالم من الأرجنتين!
ميسي يقلل من فرص الأرجنتين في الحفاظ على اللقب
على الرغم من كونه قائد المنتخب الذي تربع على عرش العالم في قطر، تبنى ليونيل ميسي نهجاً حذراً عند الحديث عن حظوظ الأرجنتين في حصد اللقب للمرة الثانية على التوالي. ويعتقد الفائز بالكرة الذهبية 8 مرات أن منتخب التانجو (الألبيسيليستي) قد لا يكون المرشح الأول مع اقتراب موعد البطولة التي تستضيفها أمريكا الشمالية.
وفي مقابلة مع الصحفي الأرجنتيني بولو ألفاريز، أوضح ميسي وجهة نظره بأن هناك قوى كروية أخرى قد تجاوزت أبطال العالم من حيث الاستعداد وعمق التشكيلة. وقال ميسي لألفاريز، مفضلاً تقييماً متواضعاً لمكانة منتخب بلاده: "يجب أن ندرك أن هناك مرشحين آخرين يتفوقون علينا، ويصلون إلى البطولة في حالة أفضل".
البرتغال وفرنسا تتصدران قائمة النجم الأرجنتيني
لعل التواجد الأكثر إثارة للانتباه في قائمة ميسي للمرشحين هو منتخب البرتغال. فمن خلال تسليطه الضوء على رفاق كريستيانو رونالدو، أقر ميسي بالجودة الفنية الهائلة التي يمتلكها فريق المدرب روبرتو مارتينيز. ووصف أبطال يورو 2016 بأنهم "فريق تنافسي للغاية"، مشيراً إلى أن توازنهم وعمق تشكيلتهم في كافة المراكز يجعلهم وحدة أكثر اكتمالاً وجاهزية من التشكيلة الأرجنتينية الحالية.
كما خصص نجم إنتر ميامي إشادة كبيرة لفرنسا، المنتخب الذي هزمته الأرجنتين في نهائي نسخة 2022. ولا يزال ميسي حذراً من التهديد الذي يشكله كيليان مبابي ورفاقه، مشيداً بقدرتهم على الحفاظ على مستوى عالٍ من الأداء عبر عدة بطولات متتالية. وقال مبدياً إعجابه بقائمة تضم لاعبين أمثال عثمان ديمبيلي ومايكل أوليز: "فرنسا قوية جداً مرة أخرى؛ فهي تمتلك عدداً هائلاً من اللاعبين على مستوى عالٍ جداً".
القوى التقليدية.. البرازيل وإسبانيا في دائرة المنافسة
وفي حين ركز ميسي على الحالة الفنية الحالية للبرتغال وفرنسا، فقد أصر على أنه لا يمكن تجاهل الأوزان الثقيلة تاريخياً في كرة القدم الدولية. وأشار تحديداً إلى البرازيل وإسبانيا كمنتخبين يمتلكان العراقة اللازمة للذهاب بعيداً، بغض النظر عن أي تعثرات ملحوظة في فترة الإعداد للحدث الصيفي المنتظر.
واعترف ميسي بأنه رغم مرور كلا البلدين بفترات من التذبذب في المستوى، إلا أن جودتهما المتأصلة تجعلهما تهديداً دائماً على الساحة العالمية. وقال في هذا الصدد: "إسبانيا والبرازيل، ورغم أنهما لم تكونا في أفضل حالاتهما منذ فترة قصيرة، إلا أنهما دائماً من المرشحين للمنافسة".
الرقصة المونديالية الأخيرة للأساطير
من المتوقع على نطاق واسع أن يكون كأس العالم 2026 هو الظهور الأخير لميسي وغريمه التقليدي رونالدو على المسرح العالمي. وفي حين يحرص ميسي على تخفيف سقف التوقعات الملقاة على عاتق الأرجنتين، فإن احتمالية حدوث مواجهة مباشرة بين الأسطورتين في البطولة تظل حلماً يراود الكثير من المشجعين.
ستصل الأرجنتين إلى أمريكا الشمالية وهي تتطلع لتصبح واحدة من المنتخبات القليلة التي نجحت في الدفاع عن لقب كأس العالم عبر التاريخ. ومع ذلك، ألمح ميسي إلى أن البرتغال وفرنسا وإسبانيا والبرازيل في وضع أفضل من الأرجنتين قبل انطلاق البطولة، ناقلاً بذلك الضغوطات إلى منافسيه الذين يعتقد أنهم يتصدرون حالياً سباق الفوز بأعظم جائزة في كرة القدم.