"لسنا الأوفر حظاً".. ميسي يرشح رونالدو والبرتغال لخطف كأس العالم من الأرجنتين!

على الرغم من كونه قائد المنتخب الذي تربع على عرش العالم في قطر، تبنى ليونيل ميسي نهجاً حذراً عند الحديث عن حظوظ الأرجنتين في حصد اللقب للمرة الثانية على التوالي. ويعتقد الفائز بالكرة الذهبية 8 مرات أن منتخب التانجو (الألبيسيليستي) قد لا يكون المرشح الأول مع اقتراب موعد البطولة التي تستضيفها أمريكا الشمالية.

وفي مقابلة مع الصحفي الأرجنتيني بولو ألفاريز، أوضح ميسي وجهة نظره بأن هناك قوى كروية أخرى قد تجاوزت أبطال العالم من حيث الاستعداد وعمق التشكيلة. وقال ميسي لألفاريز، مفضلاً تقييماً متواضعاً لمكانة منتخب بلاده: "يجب أن ندرك أن هناك مرشحين آخرين يتفوقون علينا، ويصلون إلى البطولة في حالة أفضل".