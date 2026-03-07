Getty Images Sport
"لست متأكدًا من القواعد" - فيل باركنسون يشكو من البطاقة الحمراء التي حصل عليها فريقه ريكسهام، حيث كان المدرب "واثقًا" من فوز فريقه على تشيلسي في مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي المثيرة
باركنسون يشكك في قرار الفصل "الواضح والجل"
نجا تشيلسي من موقف صعب للغاية ليهزم وريكسهام في مباراة دراماتيكية استلزمت وقتًا إضافيًا بعد أن انتهت النتيجة 2-2 بعد 90 دقيقة. بدا وريكسهام على وشك تحقيق مفاجأة عندما تقدم كالوم دويل في الدقيقة 78. لكن البلوز وجدوا فرصة أخيرة في الدقائق الأخيرة بفضل المدافع جوش أشيمبونج، الذي أدرك التعادل في الدقيقة 82.
في الدقيقة 93، تدخلت تقنية الفيديو المساعد للحكم (VAR) لإبعاد دوبسون بعد تدخل عنيف لوقف هجمة مرتدة سريعة، مما منح الضيوف تفوقًا عدديًا قبل دخول المباراة في الوقت الإضافي.
تغيرت الأوضاع بعد ذلك عندما سجل غارناشو في الدقيقة 96 ليمنح تشيلسي التقدم. ثم حسم المهاجم البرازيلي جواو بيدرو الفوز، مسجلاً الهدف الرابع في الدقيقة 120+5. يتقدم تشيلسي الآن في سعيه لإزاحة حامل اللقب كريستال بالاس، الذي هزم مانشستر سيتي في نهائي الموسم الماضي.
أعرب باركنسون عن إحباطه بعد صافرة النهاية، معتقدًا أن فريقه كان على وشك تحقيق مفاجأة تاريخية قبل الطرد. وقال في حديثه إلى BBC Sport: "أعتقد أننا كنا الفريق الأفضل في الشوط الثاني وكنت واثقًا من أننا سنفوز. أعطى الحكم بطاقة صفراء. لست متأكدًا من القواعد، فهذه هي المرة الأولى التي نستخدم فيها VAR ويجب أن يكون الأمر واضحًا وجليًا لإلغاء القرار. أعتقد أن الحكم كان يمكنه الاكتفاء بالبطاقة الصفراء".
الـ"تنانين الحمر" يظهرون جودتهم
على الرغم من الهزيمة النهائية 4-2، أثبت وريكسهام أنه قادر على منافسة النخبة. أهداف دويل والهدف المبكر من سام سميث أبقت الفريق الويلزي في المنافسة طوال 120 دقيقة من كرة القدم المحمومة. أشاد باركنسون بالجهود التي بذلها لاعبوه ضد فريق ليام روزينيور.
وأضاف باركنسون: "أنا سعيد جدًا بالطريقة التي لعبنا بها الليلة. أظهرنا الكثير من الجوانب الإيجابية في لعبنا وقدمنا أداءً رائعًا. لم نأتي إلى هنا فقط لإيقاف تشيلسي، بل نؤمن بقدرتنا على اللعب. شعرنا بالإحباط لعدم تقدمنا في الشوط الأول. بذل اللاعبون جهدًا كبيرًا الليلة، ومن الصعب جدًا لعب الوقت الإضافي بعشرة لاعبين".
فرص ضائعة في خضم الفوضى
كانت المباراة مثيرة للغاية، حيث تقدم وريكسهام ثم عاد تشيلسي ليفرض سيطرته مؤقتًا قبل أن يعادل دويل النتيجة. حتى مع النقص العددي، رفض أصحاب الأرض الاستسلام، وخلقوا عدة فرص كان من الممكن أن تؤدي إلى ركلات الترجيح أو حتى فوز مفاجئ على ملعب ريسكورس جراوند.
وفي تعليقه على الفرص الضائعة في الدقائق الأخيرة، قال باركنسون: "أردنا أن نبذل قصارى جهدنا في الشوط الثاني وحصلنا على بعض الفرص الرائعة. حصلنا على فرص حتى مع وجود 10 لاعبين، ويجب أن ننسب الفضل إلى اللاعبين الليلة. قلت في الاستراحة في الوقت الإضافي أنه لا تزال هناك فرص لنا. للأسف لم نستغل أي منها، لكن يجب أن نستمد الكثير من الثقة من هذا الأداء".
العيون على الجائزة الكبرى
في حين أن الهزيمة تشكل نهاية رحلة الفريق في كأس الاتحاد الإنجليزي، إلا أن الأداء عزز إيمان الفريق بأنه مقدر له الوصول إلى مستويات أعلى. اعترف المدافع دويل بأن البطاقة الحمراء كانت نقطة التحول، لكنه أصر على أن التركيز الآن يعود إلى هدفهم الأساسي المتمثل في الصعود في هرم كرة القدم.
وفي معرض حديثه عن طموحات الفريق على المدى الطويل، قال دويل لبي بي سيسبورت: "من الصعب مواجهة فريق من الدرجة الأولى. أعتقد أننا قدمنا أداءً جيدًا حتى الجزء الأخير من المباراة. طرد اللاعب لم يساعدنا. إنها تجربة صعبة، فهم فريق كبير في الدوريات الكبرى، وهي تجربة جيدة لنا لمواجهة لاعبين من الدرجة الأولى. لدينا مباراة أخرى يوم الثلاثاء، لذا علينا أن نواصل المسيرة. نأمل أن يكون هذا هو الهدف [الصعود]، لكن علينا فقط أن نثابر على ذلك".
