كان تمديد عقد كونراد لايمر مع نادي بايرن ميونيخ يُنظر إليه في السابق على أنه مجرد إجراء شكلي، إلا أن الصفقة لم تُبرم بعد. بل على العكس، تشير أحدث التقارير إلى أن الفجوة بين توقعات الطرفين بشأن الراتب أصبحت الآن أكبر من أي وقت مضى.
"لست مارادونا" .. كروس يحذر بايرن ميونخ بسبب أزمة لايمر
ماذا قال كروس؟
حث توني كروس، لاعب خط الوسط السابق في بايرن ميونيخ الذي انتقل إلى ريال مدريد عام 2014 مقابل حوالي 30 مليون يورو مع بقاء عام واحد فقط على انتهاء عقده، ناديه القديم على عدم تكرار خطأ التقليل من شأن لاعب أساسي.
ووفقًا لكروس، يجب ألا يكرر بايرن هذا الخطأ مع لايمر، لأنه "مهم للفريق. لقد أثبت أهميته"، كما صرح كروس في بودكاست Einfach mal Luppen: "يجب ألا تقلل من أهمية دفع حتى يورو واحد للاعبين الذين لا يسجلون 40 هدفًا!"
"إنه ليس مارادونا"، يؤكد هونيس، متمسكًا برأيه بشأن لايمر.
ينتهي العقد الحالي بين كونور لايمر ونادي بايرن ميونيخ في عام 2027، ويجري الطرفان حالياً مفاوضات لتمديده. وأفادت قناة «سكاي» أن لاعب الوسط النمساوي يطالب براتب قدره 15 مليون يورو سنوياً؛ حيث يتقاضى حالياً حوالي 10 ملايين يورو في الموسم الواحد، بما في ذلك المكافآت.
بعد التمديدات المكلفة لعقود جوشوا كيميش وجمال موسيالا ودايوت أوبامكانو وألفونسو ديفيز، يستغل النادي مفاوضات لايمر للتأكيد على أنه لن يوافق تلقائيًا على كل طلبات النجوم لمجرد الاحتفاظ بهم.
"عندما تقرأ ما يُزعم أنه يتم نشره عن راتبه ومطالبه، عليك أن تضع ذلك في منظوره الصحيح: كوني لاعب أقدره تقديرًا كبيرًا. إنه مهم للغاية للفريق، وبنفس القدر مهم لصورة النادي العامة. إنه يعمل بجد لا يصدق من أجل الفريق. لكنه ليس مارادونا"، كما صرح رئيس النادي أولي هونيس مؤخرًا لـDAZN.
وأضاف: "قلة قليلة من الأندية في أوروبا يمكنها حتى أن تقدم له ما يكسبه حالياً. لا أعرف ما الذي عرضه عليه ماكس (إيبرل) وكريستوف (فرويند) بالتحديد، لكنه بالتأكيد لم يكن ما طالب به وكلاؤه في البداية".
هل من الممكن أن يغادر لايمر بايرن ميونيخ في صفقة انتقال مجانية؟ "لن نخسر الكثير!"
مع عدم توقيع لايمر على عقد جديد حتى الآن، تشير التقارير إلى أن اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا قد يغادر الفريق في نهاية الموسم. وسيكون هذا الصيف الفرصة الأخيرة لبايرن ميونيخ للحصول على قيمة انتقال معقولة قبل انتهاء عقده في عام 2025.
أقر ماكس إيبرل بهذا الجدول الزمني، لكنه شدد على وجود "وجهتي نظر" وأضاف: "علينا أن نرى ما إذا كان بإمكاننا إيجاد طريقة لتقليص الفجوة في مرحلة ما". وعندما سُئل عما إذا كان النادي سيضطر، في حالة عدم تمديد العقد، إلى بيعه لتجنب رحيل لايمر مجانًا في عام 2027، أجاب إيبرل بهدوء مدهش: "لقد جاء في صفقة انتقال مجانية، لذا لن نخسر الكثير".
بعد انتهاء عقده مع RB Leipzig، انضم لايمر إلى ميونيخ في صفقة انتقال مجانية عام 2023. ومنذ ذلك الحين، ساهمت ثباته وتعدد مواهبه في ترسيخ مكانته كلاعب أساسي في صفوف بطل ألمانيا، وهو المركز الذي يحتفظ به هذا الموسم. وستكون خسارته ضربة قوية لبايرن، حيث سيضطر النادي عندئذٍ للبحث عن بديل قد يكون مكلفاً.