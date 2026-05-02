"لدي معلومة داخلية".. نجم ليفربول السابق يكشف موقف سلوت من الاستمرار!
مدرب ليفربول تحت المجهر رغم فوزه باللقب
أصبح وضع سلوت في ليفربول موضوعًا للنقاش خلال موسم صعب في أنفيلد. ويحتل فريق سلوت حاليًا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية. ومع ذلك، توقفت مسيرتهم في دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي عند مرحلة ربع النهائي. ورغم تقلب الأداء، يعتقد هامان، لاعب خط وسط «الريدز» السابق، أن إدارة النادي قد قررت بالفعل بقاء المدرب الهولندي في منصبه الموسم المقبل.
يقول هامان إن النادي قد حسم مصير سلوت بالفعل
في حديثه إلى موقع NewBettingSites.co.uk، أشار هامان إلى أن تقاليد ليفربول في إبداء الولاء للمدربين قد تلعب دوراً رئيسياً. ويعتقد اللاعب الدولي الألماني السابق أن النجاحات السابقة التي حققها سلوت ساعدت أيضاً في الحفاظ على منصبه على الرغم من التمحيص المتزايد.
وأوضح هامان: "سمعت أن آرني سلوت سيبقى في منصبه الموسم المقبل". "أعتقد أن هناك أسبابًا تدعو إلى تغيير المدرب أو أنه كان ينبغي تغييره. لكن ليفربول لطالما كان مخلصًا جدًا لمدربيه. لقد فاز بالدوري الموسم الماضي بالطبع، لذا أعتقد أن هذا قرار يمكنني تقبله، وأعتقد أن معظم المشجعين يمكنهم تقبله، إذا أنهوا الموسم بنتيجة جيدة".
"لأول مرة منذ فترة طويلة، ربما، انقسم مشجعو ليفربول، فهم قاعدة جماهيرية مطلعة للغاية، ولا يقوم ليفربول عادةً بإقالة المدربين. من الواضح أن هذا تغير في السنوات العشر أو الاثنتي عشرة الماضية لأن اللعبة تغيرت، وأصبح على المدربين المغادرة أسرع مما كان عليه الحال قبل 20 أو 25 عامًا. لكن عادةً، عندما تنقلب قاعدة الجماهير، تصبح مسألة وقت قبل أن يضطر المدرب إلى الرحيل".
تتزايد حالة عدم اليقين مع انتشار الشائعات حول ألونسو واحتمالات رحيله
تزايدت التكهنات حول الوضع التدريبي في ليفربول خلال الأشهر الأخيرة، حيث يُذكر اسم لاعب الوسط السابق تشابي ألونسو بشكل متكرر كمرشح محتمل في حال قرر النادي إجراء تغيير. ومع ذلك، حذر هامان من أن استبدال المدرب لن يضمن تحسناً في الأداء، لا سيما في ظل حالة عدم اليقين التي تحيط بعدد من اللاعبين الأساسيين.
وأضاف: "من الواضح أنك بحاجة إلى رؤية ما سيحدث في الصيف بعد كأس العالم مع رحيل اللاعبين، ومن الواضح أن آندي روبرتسون سيغادر، ومحمد صلاح سيغادر". "لكن نعم، أعتقد أن هذا قرار مفهوم. الآن مع آرني سلوت، أعتقد أن الآراء منقسمة بسبب ما فعله الموسم الماضي".
"أعتقد أنها ربما تكون المرة الأولى منذ فترة طويلة التي يكون فيها الرأي منقسمًا كما لم يحدث من قبل. أعتقد أن كلا المعسكرين لهما وجهة نظرهما، لكن على النادي اتخاذ قرار. وأعتقد أن هناك الكثير من عدم اليقين هذا العام. لا أعتقد أن هناك أي ضمان بأن المدرب الجديد سيغير الأمور. من الواضح أنه كان هناك الكثير من الحديث عن تشابي ألونسو. لست متأكدًا مما إذا كان سيكون مهتمًا. أنا متأكد من أنهم كانوا سيسألونه عما إذا كان سيكون مهتمًا في حالة حدوث تغيير."
مباراة أولد ترافورد تمثل اختبارًا فوريًا
يتجه تركيز ليفربول الآن إلى رحلة مهمة إلى «أولد ترافورد» لمواجهة مانشستر يونايتد. ومن المتوقع أن تكون هذه المباراة حامية الوطيس، نظراً لأن الفارق بين الفريقين لا يتجاوز ثلاث نقاط في السباق على المركز الثالث. وبما أن «الريدز» يسعون إلى حجز مقعدهم في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فإن الفوز سيكون هدفهم الأساسي عند زيارتهم لمانشستر.