«لديّ خطة!» – دييغو سيميوني يدافع عن قرار إجراء عشرة تغييرات على تشكيلة أتلتيكو مدريد قبل مواجهة حاسمة في دوري أبطال أوروبا ضد برشلونة
مغامرة تكتيكية مع وضع أوروبا في الحسبان
على الرغم من الخسارة 2-1 أمام إشبيلية، ظل سيميوني متحدياً في مؤتمره الصحفي بعد المباراة. وقد أعطى مدرب أتلتي أولوية للياقة اللاعبين وجاهزيتهم لهذا الأسبوع قبل مواجهة برشلونة على أرضه، فأراح تقريباً كامل قوامه الأساسي المعروف، مفضلاً خريجي الأكاديمية وبعض عناصر الفريق الهامشية. وعندما سُئل عمّا إذا كانت الهزيمة نتيجة مباشرة لإعطاء الأولوية للمسابقة القارية، قال سيميوني: "كانت مباراة إشبيلية تتعلق أكثر بالحسم. لدينا خطة، قد تسير على ما يرام أو قد تسير بشكل سيئ، لكنني لن أحيد عنها. لدي خطة".
الثقة في الجيل القادم
على الرغم من افتقار الفريق للخبرة الكبيرة في أرض الملعب، فقد شعر المدرب بالتشجيع بسبب مستويات أداء اللاعبين الذين خاضوا مباراتهم الأولى والشبان الذين صمدوا أمام ضغط ملعب رامون سانشيز-بيزخوان. وقال سيميوني للصحفيين: "أقول دائماً الشيء نفسه، بالنسبة لي لا توجد أعمار. هناك لاعبون يقرؤون المباراة ولاعبون لا يفعلون ذلك. أعتقد أننا نافسنا بشكل جيد جداً. كانت لدينا سيطرة أثقل مما كنت أفضّل، إذ كنت أودّ أن نكون أكثر مباشرة. أعتقد أننا كان بإمكاننا إدراك التعادل. أنا سعيد بالطريقة التي فعلوا بها ذلك. لا يعرف المرء متى ستعود تلك الفرص، وعليك أن تكون مستعداً".
التعامل مع الشدائد في إشبيلية
بدأت المباراة بشكل سيئ للفريق الذي أُجريت عليه تغييرات، إذ استقبل هدفًا مبكرًا منح إشبيلية الأفضلية. ومع ذلك، فإن الطابع الصلب للأداء بعد التأخر يشير إلى أن روح «التشوليزمو» متجذّرة حتى لدى أصغر عناصر التشكيلة. وقال سيميوني: «البدء متأخرين 1-0 بلقطة كان يمكن التعامل معها بشكل أفضل كان قد يضعنا في موقف سيئ في المباراة، وهذا لم يحدث». وأضاف: «تعافينا مع اللاعبين وبالطريقة التي نافسوا بها، وهذا يسعدني».
ينتقل التركيز إلى ملعب ميتروبوليتانو
بعد أن أصبحت مباراة إشبيلية خلفنا، يتجه التركيز بالكامل إلى لقاء الإياب أمام برشلونة في ملعب ميتروبوليتانو، حيث سيدافع أتلتيكو عن تقدمه بنتيجة 2-0 في مجموع المباراتين. ويعني التدوير الكبير أن أمثال أنطوان غريزمان وكوكي سيكونون في حالة بدنية جيدة للمواجهة الأوروبية. كما خصّ سيميوني بالثناء بعض اللاعبين الشبان مثل أمييدا، الذي يبدو أنه مرشح للعب دور أكبر في مستقبل الفريق بعد أن قدّم أداءً لافتاً في ظروف صعبة. وقال سيميوني: "إنه قوي جداً، ولا يحتاج إلى رسائل. إنه يعرف ماهية هذه المباراة".