على الرغم من الخسارة 2-1 أمام إشبيلية، ظل سيميوني متحدياً في مؤتمره الصحفي بعد المباراة. وقد أعطى مدرب أتلتي أولوية للياقة اللاعبين وجاهزيتهم لهذا الأسبوع قبل مواجهة برشلونة على أرضه، فأراح تقريباً كامل قوامه الأساسي المعروف، مفضلاً خريجي الأكاديمية وبعض عناصر الفريق الهامشية. وعندما سُئل عمّا إذا كانت الهزيمة نتيجة مباشرة لإعطاء الأولوية للمسابقة القارية، قال سيميوني: "كانت مباراة إشبيلية تتعلق أكثر بالحسم. لدينا خطة، قد تسير على ما يرام أو قد تسير بشكل سيئ، لكنني لن أحيد عنها. لدي خطة".