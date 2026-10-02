"لدينا أدلة دامغة" .. مانشستر سيتي يعلن خطوته الرسمية الأولى بعد إدانته بالتلاعب المالي

وفي بيان رسمي أصدره مانشستر سيتي يوم الجمعة، نفى النادي بشدة ارتكاب أي مخالفة. وأعرب النادي عن ثقته الكاملة في تبرئة اسمه، مؤكداً أن الحكم الأولي كان معيباً من أساسه.

وجاء في بيان النادي: "يؤكد نادي مانشستر سيتي لكرة القدم أنه في تمام الساعة السابعة مساءً من يوم الخميس الأول من أكتوبر 2026، تقدم النادي بطعنه الشامل ضد رأي لجنة الدوري الإنجليزي الممتاز، في ما يتعلق بالقضية التأديبية الخاصة بالدوري الإنجليزي الممتاز".

وأضاف: "يتمسك النادي بموقفه الراسخ القائل بأن الرأي يتضمن، لأسباب متعددة، أخطاءً مادية واضحة في القانون والمبدأ والواقع، وأنه غير موثوق".

وتابع البيان: "النادي بريء من الاتهامات التي وجهها الدوري الإنجليزي الممتاز، وهناك مجموعة شاملة من الأدلة الدامغة التي تدعم جميع مواقفه المتعلقة بهذه القضية. وسنواصل احترام الإجراءات القانونية الواجبة، ونحن مقيدون بالضرورة في ما يمكننا قوله أكثر من ذلك إلى حين اكتمال جميع الإجراءات".



