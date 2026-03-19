"لدينا الموهبة" - فيتور بيريرا سعيد بتأهل نوتنغهام فورست في الدوري الأوروبي قبل المواجهة الحاسمة مع توتنهام

مع اقتراب معركة الهبوط الحاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد توتنهام يوم الأحد، اتخذ بيريرا قرارًا جريئًا بإجراء تسعة تغييرات على تشكيلته الأساسية. وعلى الرغم من التغييرات الكبيرة، أصر مدرب فورست على أن فريقه أظهر بالضبط سبب استحقاقه للمشاركة على الساحة الأوروبية. وفي حديثه إلى قناة TNT Sports بعد صافرة النهاية، سلط المدرب الضوء على أهمية إدارة اللياقة البدنية لفريقه خلال جدول المباريات المزدحم.

وقال بيريرا: "نحن سعداء للغاية وقد أثبتنا أننا جئنا إلى هنا للمنافسة. لدينا لاعبون جيدون وموهوبون. لعبنا بشكل رائع في الشوط الأول". "أنا سعيد للغاية لأننا بذلنا كل ما في وسعنا وحاولنا كل شيء، ولدي فرصة لتحقيق التوازن في طاقة اللاعبين استعداداً للمباراة المقبلة. هذا رائع. بدأت في إجراء التبديلات ليس لأننا كنا نلعب بشكل سيئ، بل لتحقيق التوازن في الطاقة والاستعداد ليوم الأحد".







