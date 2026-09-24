"تلاعب واضح": لجنة تحكيم الكرة الذهبية تحبط يامال ومبابي .. ومجاملة نجم الريال تشغل غضب باريس!

وسط الصراع الدائر بين نجوم العالم، وحديث كل لاعب حول استحقاقه للكرة الذهبية، في الحفل الذي سيُقام في 26 أكتوبر الجاري، وخاصة لامين يامال وكيليان مبابي، ثنائي برشلونة وريال مدريد، جاءت تصريحات مفاجئة من داخل "المطبخ"، في ظل اعترافات من أعضاء لجنة تحكيم "البالون دور".
ومع قرب الحفل الذي سيقام في لندن، اشتدت حدة الصراع بين النجوم على الجائزة الفردية الأغلى في تاريخ كرة القدم؛ في ظل أنباء حول تركيز باريس سان جيرمان، على توجيه حملته الدعائية للثنائي عثمان ديمبيلي وخفيتشا كفاراتسخيليا، ومساندة قطبي الكلاسيكو الإسباني ليامال ومبابي، وكذلك دفاع بايرن ميونخ عن حقوق هاري كين، بالإضافة إلى حديث فابيان رويز، نجم باريس، عن استحقاقه للجائزة، كونه الأكثر تتويجًا بالألقاب خلال عام 2026.