لجأ فينسنت كومباني إلى حارس المرمى الثالث بعد أن رفض بايرن ميونيخ المخاطرة بمانويل نوير عقب إصابة جوناس أوربيغ بارتجاج في المخ
إصابة لاعب خط الوسط وارتجاج في المخ يضعان بايرن في مأزق على صعيد حراسة المرمى
في الوقت الذي يستعد فيه العملاق البافاري لسلسلة من المباريات الحاسمة في الموسم، يواجه الفريق معضلة كبيرة في اختيار التشكيلة. فقد تعرض نوير لتمزق ثانٍ في ألياف العضلة في ساقه اليسرى في غضون أسابيع قليلة فقط، وهي إصابة تعرض لها في الأصل خلال الفوز 4-1 على بوروسيا مونشنغلادباخ. ووفقًا للتقارير، كان اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا يخضع لبرنامج تأهيل فردي في صالة اللياقة البدنية يوم الخميس، لكنه لم يعد بعد إلى الملاعب. وتفاقمت الأوضاع خلال فوز بايرن الساحق 6-1 على أتالانتا في دوري أبطال أوروبا؛ فعلى الرغم من أن الفوز كان ساحقاً، إلا أن بديل نوير، أوربيغ، تعرض لارتجاج في المخ في الدقائق الأخيرة من المباراة. ونتيجة لذلك، تمت ترقية أولريش إلى التشكيلة الأساسية في المستقبل القريب.
كومباني يؤكد مشاركة أولريش في التشكيلة الأساسية ويدعو إلى التحلي بالصبر
خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل مباراة يوم الجمعة، أوضح كومباني أنه لن يغامر بلياقة قائد فريقه. وأصر كومباني على أنهم لن يخاطروا بوضع نوير في التشكيلة الأساسية، مضيفًا أن بايرن "لا يريد أن يضع أي ضغط عليه".
وفيما يتعلق بقرار إشراك أولريش في المباراة ضد ليفركوزن، أعرب المدير الفني عن ثقته الكاملة في اللاعب المخضرم: "شخصية مستقرة، ولديه خبرة كبيرة. لا يوجد أي ضغط على أولي. لقد كان دائماً على مستوى التوقعات في التدريبات. الأمر لا يتعلق بأولي، بل بأداء الفريق".
وقال المدير الرياضي ماكس إيبرل: "لم نتردد ولو لثانية واحدة. نحن نعلم أنه سيؤدي بنفس المستوى الجيد مثل الاثنين الآخرين".
إعطاء الأولوية للجوانب التجارية في نهاية الموسم
يُعد قرار إراحة نوير خطوة استراتيجية مدروسة من قِبل إدارة بايرن ميونيخ لضمان جاهزية اللاعب المخضرم بشكل كامل لمواجهة جدول مباريات شهر أبريل المزدحم. ومن خلال إراحته الآن، يأمل النادي في تجنب تكرار إصابة ربلة الساق للمرة الثالثة، والتي قد تؤدي إلى غيابه عن مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في أبريل، وكذلك عن مباراة نصف نهائي كأس ألمانيا ضد ليفركوزن في وقت لاحق من الشهر نفسه. في الوقت الحالي، يتجه التركيز إلى أولريش، الذي اعتاد على الأضواء.
يواجه أولريش اختبارًا صعبًا أمام ليفركوزن
سيكون أولريش في دائرة الضوء خلال إحدى أهم مباريات الموسم عندما يستضيف بايرن ميونيخ فريق ليفركوزن يوم السبت. ومع اقتراب فترة التوقف الدولية، تتمثل الأولوية في تجاوز هذه المرحلة الصعبة دون الإضرار بمعنويات الفريق أو ترتيبه في الدوري. بعد مباراة ليفركوزن، من المتوقع أن يظل أولريش في حراسة المرمى خلال مباراة الإياب ضد أتالانتا وزيارة يونيون برلين. سيستغل الطاقم الطبي بعد ذلك فترة التوقف الدولية التي تستمر أسبوعين لضمان جاهزية نوير للجدول المزدحم الذي ينتظر النادي في أبريل.
