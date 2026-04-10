لتكرار تجربة مودريتش .. ميلان يتحرك لضم ليفاندوفسكي

أصبح روبرت ليفاندوفسكي هدفاً لميلان، وليس لليوفنتوس فقط. والآن يبدو أن ديربيًّا إيطالياً كاملاً على وشك الاندلاع من أجل ضمان خدمات أحد أشهر اللاعبين على الساحة الأوروبية.

اهتمام النادي الأحمر والأبيض حقيقي. فقد جرت في الأيام الماضية اتصالات مع وكلاء ليفاندوفسكي. الذي يلعب اليوم مع برشلونة، لكن من يدري ماذا سيحدث غدًا، حيث ينتهي عقده في 30 يونيو، وبالتالي قد يرتدي قميصًا آخر في الموسم المقبل.

لماذا يهتم ميلان بليفاندوفسكي، في الوقت الذي يحاول فيه تأمين تأهله إلى دوري أبطال أوروبا القادم الذي يقترب أكثر فأكثر؟ الأسباب التي قد تدفع النادي إلى التعاقد مع اللاعب البولندي بجدية.

