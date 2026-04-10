Goal.com
مباشر
Live Scores, Stats, and the Latest News
Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Stefano Silvestri

لتكرار تجربة مودريتش .. ميلان يتحرك لضم ليفاندوفسكي

اتصالات بين الروسونيري ووكلاء المهاجم، الذي من المتوقع أن يغادر برشلونة في غضون أسابيع قليلة ما لم تحدث مفاجآت

أصبح روبرت ليفاندوفسكي هدفاً لميلان، وليس لليوفنتوس فقط. والآن يبدو أن ديربيًّا إيطالياً كاملاً على وشك الاندلاع من أجل ضمان خدمات أحد أشهر اللاعبين على الساحة الأوروبية.

اهتمام النادي الأحمر والأبيض حقيقي. فقد جرت في الأيام الماضية اتصالات مع وكلاء ليفاندوفسكي. الذي يلعب اليوم مع برشلونة، لكن من يدري ماذا سيحدث غدًا، حيث ينتهي عقده في 30 يونيو، وبالتالي قد يرتدي قميصًا آخر في الموسم المقبل.

لماذا يهتم ميلان بليفاندوفسكي، في الوقت الذي يحاول فيه تأمين تأهله إلى دوري أبطال أوروبا القادم الذي يقترب أكثر فأكثر؟ الأسباب التي قد تدفع النادي إلى التعاقد مع اللاعب البولندي بجدية.

  • مشاكل في الهجوم

    كل هذا ينبع من الجدل الدائر حول خط الهجوم. لا يزال ليو متقلباً كعادته ويواجه مشاكل بدنية مستمرة، وبوليسيتش لم يعد كما كان في النصف الأول من الموسم، وجيمينيز عاد لتوه من الإصابة، أما فولكروغ ونكونكو فلا يقدمان ضمانات.

    علاوة على ذلك: وصل الألماني في يناير قادمًا من وست هام ليس في صفقة انتقال نهائية، بل على سبيل الإعارة مع خيار الشراء. وبالتالي قد يودع النادي في نهاية الموسم، في حال قررت ميلانو عدم تحويل الصفقة إلى انتقال نهائي.

    كل هذا يغذيه الضعف الذي أظهره خط هجوم أليجري في المباريات الأخيرة. ضد تورينو، على سبيل المثال، فاز ميلان 3-2 لكن الأهداف سجلها بافلوفيتش ورابيو وفوفانا (صحيح أن بوليسيتش قدم تمريرة حاسمة). في الشهرين الماضيين، كان الهدف الوحيد الذي سجله مهاجم هو هدف ليو، الذي قدم أداءً سيئاً في تلك المباراة، على أرض كريمونسي.

    • إعلان

  • مجانية الصفقة

    لن يفوز ميلان بلقب الدوري الإيطالي، لكنه سيشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل ما لم يحدث انهيار مفاجئ وغير متوقع. وهو مشهد يختلف تماماً عن هذا العام، الذي شهد مشاركة الروسونيري في الدوري فقط، إلى جانب خروجهم من كأس إيطاليا في دور الـ16.

    باختصار، سيكون من الضروري اكتساب الخبرة على الأقل للمنافسة على المستوى الأوروبي. وليفاندوفسكي، الذي سيبلغ 36 عاماً في أواخر أغسطس، يمتلك خبرة وفيرة. فهو يعرف كيف يتم اللعب في دوري أبطال أوروبا، وقد فاز به بالفعل في عهده مع بايرن ميونيخ، وسجل 109 أهداف في 142 مباراة: أرقام هائلة، لا تقل إلا عن أرقام النجوم الفذين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

    ثم هناك مسألة العقد، التي سبق ذكرها في البداية: سينتهي عقد ليفاندوفسكي مع برشلونة في 30 يونيو، ويبدو أنه مقدر له الآن ألا يجدد العقد وأن يغادر مجانًا.

    وبالتالي، سيضم ميلان اللاعب إلى صفوفه دون إنفاق يورو واحد على رسوم الانتقال. على الرغم من أن الراتب الضخم الذي يتقاضاه روبرت حالياً في كاتالونيا، والذي يزيد قليلاً عن 33 مليون يورو إجمالي سنوياً، سيتعين بالطبع تخفيضه بشكل كبير.


    NEW stc tv Serie A GoalGetty Images



  • modric Getty Images

    مثال مودريتش

    أما بالنسبة للعمر - الذي يقترب من 36 عاماً بالضبط - فقد أدرك ميلان خلال هذا الموسم بالذات أن العمر أحياناً ما يكون مجرد رقم. فهناك عوامل أخرى مهمة: اللياقة البدنية، والعقلية، والظروف المحيطة.

    لوكا مودريتش، الذي يبلغ الآن 40 عامًا ونصف، هو المثال المثالي على كل هذا. كان الكثيرون قد استهجنوا وصوله من ريال مدريد كلاعب حر، إلا أنهم غيروا رأيهم أمام الأداء فوق المتوسط الذي قدمه النجم الكرواتي.

    قد يقول البعض: حسناً، لكنها الدوري الإيطالي. الدوري الإيطالي الذي فقد بريقه منذ سنوات وتراجع إلى مؤخرة الترتيب في كرة القدم الأوروبية. هذا صحيح تماماً. كما أنه من الصحيح أن ليفاندوفسكي، تماماً مثل زميله، لا يزال بإمكانه أن يصنع الفارق في دوري أقل جودة من الدوري الإسباني.

  • صفقة محتملة

    وبغض النظر عن الراتب، وهو موضوع سيتم مناقشته خلال الأسابيع المقبلة، فإن الانطباع السائد هو أن الصفقة قد تكون ممكنة بالنسبة لميلان، لسبب بسيط: ليفاندوفسكي اليوم لم يعد ليفاندوفسكي الذي كان عليه في الماضي.

    في ما سيكون على الأرجح موسمه الأخير مع برشلونة، فقد البولندي مكانته كلاعب لا غنى عنه. على سبيل المثال: لم يشركه فليك في التشكيلة الأساسية سوى 12 مرة في الدوري الإسباني، مقابل 32 مرة في الموسم السابق، مفضلاً عليه في كثير من الأحيان اللاعب الأصغر سناً فيران توريس.

    باختصار، يتجه ليفاندوفسكي نحو نهاية دورة رائعة. ومن الطبيعي ألا تندفع الأندية الأوروبية الأكثر إنفاقاً نحو التعاقد معه عند إعادة فتح سوق الانتقالات. الأمر مختلف بالنسبة لميلان الذي لم يعد يتمتع بالجاذبية التي كان يتمتع بها في الماضي، والذي، قبل كل شيء، لا يستطيع الإنفاق كما كان يفعل في الماضي على نجوم في مقتبل العمر.

  • موسم من التباينات

    كما أن إحصائيات ليفاندوفسكي تبرز بوضوح تراجع مستواه، على الأقل عند مقارنتها بإحصائيات مسيرته الرائعة. هذا العام، على سبيل المثال، سجل لاعب بايرن ميونيخ السابق 17 هدفاً في جميع المسابقات. هل هذا قليل؟ نعم، إذا ما أخذنا في الاعتبار أنه أنهى الموسم الماضي برصيد 42 هدفاً.

    يأتي ليفاندوفسكي بعد تسجيله الهدف الحاسم على أرض أتلتيكو، وهو الهدف الذي ربما وضع النقطة الأخيرة في السباق على صدارة الدوري الإسباني. كانت ضربة حظ، بكتفه، ولكنها في الوقت نفسه ضربة مهاجم لا يزال يعرف كيف يضع نفسه في المكان المناسب في الوقت المناسب. لكن هذا لا يجب أن يخدعنا بشأن مساره وأدائه التهديفي في موسم متقلب.

    بدأ ليفاندوفسكي الموسم بتسجيل 8 أهداف في أول 10 مباريات بالدوري، لكنه توقف تقريبًا منذ نهاية نوفمبر: 4 أهداف فقط. في دوري أبطال أوروبا، سجل 4 أهداف في 4 مباريات قبل مباراة الذهاب مع أتلتيكو، لكن غالبًا بعد حسم المباراة أو شبه حسمها، كما حدث ضد سبارتا براغ أو نيوكاسل.

    هذه الأرقام توضح مرة أخرى سبب احتمال كبير أن يتخلى برشلونة عن ليفاندوفسكي. كما توضح سبب رغبة الدوري الإيطالي في ضم اللاعب البولندي. على أي حال، سارت الأمور بشكل جيد مع ميلان مع مودريتش. لذا، من يدري...

الدوري الإيطالي
ميلان crest
ميلان
ميلان
أودينيزي crest
أودينيزي
أودينيزي
الدوري الإسباني
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
إسبانيول crest
إسبانيول
إسبانيول