في حديثه إلى موفيستار بعد صافرة النهاية، شكّك فليك في الأساس الذي تقوم عليه عملية تطبيق التقنية في البطولة الأوروبية النخبوية. وقال فليك بنبرة متوترة بوضوح: «لا أعرف لماذا لم يتدخل حكم الفيديو المساعد... الأمر لا يُصدق. كلنا نرتكب أخطاء، لكن في موقف كهذا... لماذا لدينا VAR؟ كان ينبغي احتساب ركلة جزاء وإشهار البطاقة الصفراء الثانية للاعب».

وردّد مدافع برشلونة جيرارد مارتين مشاعر مدربه بشأن عدم احتساب ركلة جزاء وعدم إشهار إنذار ثانٍ لبوبيل. وقال مارتين: «حارس المرمى يثبت الكرة على الأرض ويلعبها. اللاعب يوقفها بيده. الحكم لا يراها مباشرة، لكن على الـVAR أن يخبره بذلك».