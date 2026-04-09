AFP
ترجمه
"لا يُصدَّق" - هانسي فليك يستشيط غضبًا من "غير المقبول" بسبب غياب تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) عقب واقعة لمسة يد غريبة في خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا
الجدل الغريب حول كرة اليد
اتسمت المواجهة الأوروبية الثقيلة بين العملاقين الإسبانيين بلقطات انضباطية ساخنة، أبرزها طرد باو كوبارسي لاعب برشلونة وقرار مثير للجدل بعدم احتساب مخالفة. ووجّه فليك إحباطه نحو فشل تقنية الفيديو المساعد (VAR) في التدخل خلال لقطة غريبة في الشوط الثاني شارك فيها حارس أتلتي خوان موسو والمدافع البديل بوبيّل. فبعد أن لعب موسو ضربة مرمى قصيرة، قام بوبيّل، الذي بدا وكأنه يعتقد أن الكرة لم تدخل اللعب بعد، بإيقافها عمدًا بيده ثم دحرجها عائدًا إلى حارسه. وعلى الرغم من أن الكرة كانت في اللعب، اكتفى الحكم إستفان كوفاتش بالسماح بإعادة تنفيذ الركلة، تاركًا لاعبي برشلونة ودكة البدلاء في حالة ذهول تام.
فليك يشكك في جدوى تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)
في حديثه إلى موفيستار بعد صافرة النهاية، شكّك فليك في الأساس الذي تقوم عليه عملية تطبيق التقنية في البطولة الأوروبية النخبوية. وقال فليك بنبرة متوترة بوضوح: «لا أعرف لماذا لم يتدخل حكم الفيديو المساعد... الأمر لا يُصدق. كلنا نرتكب أخطاء، لكن في موقف كهذا... لماذا لدينا VAR؟ كان ينبغي احتساب ركلة جزاء وإشهار البطاقة الصفراء الثانية للاعب».
وردّد مدافع برشلونة جيرارد مارتين مشاعر مدربه بشأن عدم احتساب ركلة جزاء وعدم إشهار إنذار ثانٍ لبوبيل. وقال مارتين: «حارس المرمى يثبت الكرة على الأرض ويلعبها. اللاعب يوقفها بيده. الحكم لا يراها مباشرة، لكن على الـVAR أن يخبره بذلك».
البطاقة الحمراء لكوبارسي تغيّر مجريات المباراة
بينما تسبّبت لمسة اليد في موجة الاعتراضات في الدقائق الأخيرة، كان طرد كوبارسي قبل نهاية الشوط الأول مباشرة هو ما حوّل الزخم في البداية لصالح أتلتيكو. فقد أُشهر في وجه المدافع الشاب بطاقة حمراء مباشرة بسبب تدخل على جوليانو سيميوني، الذي اعتُبر أنه كان منفرداً بالمرمى. واستغل جوليان ألفاريز الأمر فوراً، إذ سدد الركلة الحرة الناتجة مقوسة إلى الزاوية العليا ليمنح الضيوف التقدم. ولم يقتنع فليك بشدة القرار ضد لاعبه، قائلاً: "ربما هو [مستحق]، وربما ليس كذلك... لست متأكداً إن كان يلمسه بما يكفي لأن الكرة كانت خلفهما. لكن الحالة التي يلمس فيها بوبيل الكرة بيده والحكم لا يحتسب شيئاً، بالنسبة لي، واضحة جداً"، وأضاف المدرب السابق لبايرن ميونيخ.
- Getty Images Sport
برشلونة يواجه معركة شاقة في مباراة الإياب
تُعدّ الخسارة 2-0، التي تفاقمت بهدفٍ في الشوط الثاني من ألكسندر سورلوث، ليلةً تاريخية لأتلتي الذي حقق أول فوز له في كامب نو منذ عام 2006. أما برشلونة، فالتاريخ يقف ضده بقوة، إذ أُقصي في جميع المواجهات الثلاث السابقة في دوري أبطال أوروبا بنظام الذهاب والإياب التي خسر فيها مباراة الذهاب على أرضه. ومع ذلك، يظل فليك متحدياً قبل لقاء الإياب في مدريد.
وقال فليك مُصرّاً: "نؤمن بأنفسنا. في الشوط الثاني قدمنا أداءً جيداً جداً ونحن نلعب بنقص لاعب. لديهم أيضاً جودة في الخط الأمامي. لم يكن من السهل الدفاع ضدهم، لكن كانت لدينا فرص للفوز بهذه المباراة". وسيشير البلاوغرانا إلى مغامراتهم الأخيرة في كأس الملك دليلاً على قدرتهم على قلب تأخرهم أمام رجال سيميوني، رغم أنهم سيحتاجون إلى أداء أكثر حسماً وفاعلية أمام المرمى بشكلٍ ملحوظ من ذلك الذي شوهد مساء الأربعاء.