في برنامج "Triple - حديث هاغيدورن الكروي" على سكاي، عبّر هامان عن تأييده لتوجيه إنذار نهائي قريب إلى قلب الدفاع في المفاوضات بشأن تمديد العقد الذي شارف على الانتهاء: "لا يمكن أن يكون الأمر على نحوٍ آخر."
"لا يوجد خيار آخر": يُنصح بوروسيا دورتموند باتباع إجراء جذري بشأن نيكو شلوتربيك
وقال هامان إنه ينبغي للمسؤولين في دورتموند أن يمنحوا شلوتربك مهلة تتراوح بين «أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع»، يتعين عليه خلالها أن يتخذ في النهاية قرارًا نهائيًا. وأضاف: «العقد مطروح بالفعل منذ بضعة أسابيع. وأفترض أنهم يريدون خلال الأيام العشرة إلى الأربعة عشر المقبلة أن يعرفوا ما إذا كان سيبقى أم سيرحل».
أما أن يجري في الوقت الراهن نقاش حول بند فسخٍ يُقال إن شلوتربك بات يطالب به الآن، فلا يستطيع الدولي السابق فهمه إطلاقًا. وبالنسبة إليه فهذا غير وارد: «حينها يمكنهم إغلاق المحل. لا أستطيع تصور ذلك بأي حال من الأحوال. سيكون ذلك بمثابة اعترافٍ بالإفلاس».
- Getty Images
يريد شلوتربك على الأرجح "قطعًا" شرطًا جزائيًا يسمح بفسخ العقد بعد كأس العالم
كان لاعب المنتخب القياسي لوثار ماتيوس قد أفاد مؤخراً بأن قلب الدفاع، في حال التوقيع، يريد "حتماً" أن يتضمن عقده الجديد شرطاً جزائياً للصيف المقبل، لكي يتمكن من لفت الأنظار في كأس العالم.
"لكي يحصل في النهاية ربما على فرصة للانتقال إلى نادٍ أكبر – مع تقدير ربما أعلى مما يحصل عليه في دورتموند"، قال ماتيوس.
ينتهي عقد شلوتربيك مع بوروسيا دورتموند بنهاية الموسم. ومنذ أشهر يسعى أصحاب القميصين الأسود والأصفر إلى تمديده، لكن دون نجاح حتى الآن. وفي الأيام الماضية عاد الموضوع ليتصدر المشهد، عندما نفى قلب الدفاع بعد مباراة المنتخب الألماني أمام غانا وجود اتفاق وشيك. وأشار في هذا السياق، من بين أمور أخرى، إلى أنه تفاوض لفترة طويلة مع المدير الرياضي السابق لبي في بي سيباستيان كيل، لكنه الآن يجب أن يتحدث مع خليفته أولي بوك.
- AFP
ريكن يرفض إنذارًا نهائيًا بشأن شلوتربيك
بعد فترة وجيزة، ذكرت بيلد أن شلوتربيك تعمّد من خلال تصريحاته وضع أصحاب القميصين الأسود والأصفر تحت الضغط، لكي يتمكن من تعديل البنود التي كان قد تم التفاوض عليها فعليًا مع كيل في عقده مرة أخرى إلى الأعلى.
بعد فوز 2:0 في نهاية الأسبوع الماضي على شتوتغارت، عاد شلوتربيك في النهاية إلى نبرة أكثر تصالحًا وألمح إلى أنه يريد اتخاذ قرار قريبًا: "أجريت محادثة جيدة مع لارس (ريكن، ملاحظة المحرر) وأوله. سنواصل المحادثات هذا الأسبوع. ثم أعتقد أنه لن يمر وقت طويل حتى أتخذ قرارًا."
وكان المدير الرياضي التنفيذي ريكن قد أوضح مؤخرًا على أي حال أن توجيه إنذار نهائي للاعب البالغ من العمر 26 عامًا غير وارد: "قد يكون ذلك منطقيًا في بعض الحالات، لكن ليس في هذه الحالة. المحادثات محترمة وسرية إلى درجة أننا لا نريد ممارسة الضغط بشكل مصطنع."