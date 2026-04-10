كان لاعب المنتخب القياسي لوثار ماتيوس قد أفاد مؤخراً بأن قلب الدفاع، في حال التوقيع، يريد "حتماً" أن يتضمن عقده الجديد شرطاً جزائياً للصيف المقبل، لكي يتمكن من لفت الأنظار في كأس العالم.

"لكي يحصل في النهاية ربما على فرصة للانتقال إلى نادٍ أكبر – مع تقدير ربما أعلى مما يحصل عليه في دورتموند"، قال ماتيوس.

ينتهي عقد شلوتربيك مع بوروسيا دورتموند بنهاية الموسم. ومنذ أشهر يسعى أصحاب القميصين الأسود والأصفر إلى تمديده، لكن دون نجاح حتى الآن. وفي الأيام الماضية عاد الموضوع ليتصدر المشهد، عندما نفى قلب الدفاع بعد مباراة المنتخب الألماني أمام غانا وجود اتفاق وشيك. وأشار في هذا السياق، من بين أمور أخرى، إلى أنه تفاوض لفترة طويلة مع المدير الرياضي السابق لبي في بي سيباستيان كيل، لكنه الآن يجب أن يتحدث مع خليفته أولي بوك.