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أحمد فرهود

لا يهم حروب أهلية أو كؤوس عالمية: ريال مدريد يواصل "سياسته الغريبة".. وصفقة مورينيو ليست إلا حلقة جديدة!

فقرات ومقالات
ريال مدريد
جوزيه مورينيو
كيليان مبابي
المكسيك ضد جنوب أفريقيا
المكسيك
جنوب أفريقيا
كأس العالم
الدوري الإسباني

سياسة معتادة من ريال مدريد..

بينما يعتقد الجميع أن بطولة كأس العالم 2026، هي "العرض الأكبر" على وجه الأرض؛ يخرج العملاق الإسباني ريال مدريد بقيادة رئيسه فلورنتينو بيريز، ليثبت العكس!.

نعم.. بالتزامن مع افتتاح بطولة كأس العالم 2026، مساء يوم الخميس "11 يونيو"؛ سرق بيان رسمي من ريال مدريد مع تحركات النادي السوقية، الأضواء من الجميع.

لكن.. فلتأخُذ نفسًا عزيزي القارئ، فهذا التوقيت لم يكن محض صدفة أبدًا؛ فهُناك لعبة تدار بإحكامٍ شديد، داخل أروقة النادي الملكي.

ويمتلك ريال مدريد تاريخًا طويلًا، فيما يُمكن تسميته بـ"السرقات الإعلامية"؛ التي تربك حسابات المنتخبات والاتحادات الدولية، بالتزامن مع الأحداث الكبرى.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة، تحركات ريال مدريد بالتزامن مع افتتاح كأس العالم 2026؛ بالإضافة للتطرق إلى كواليس سياسة النادي "الغريبة"، في اختيار توقيتات صفقاته وقراراته المدوية..

  • FBL-WC-2026-MATCH01-MEX-RSAAFP

    هكذا خطف ريال مدريد "الأضواء" من افتتاح مونديال 2026!

    في ليلة يوم الخميس الموافق "11 يونيو 2026"؛ توجهت أنظار العالم أجمع إلى المكسيك، لمتابعة حفل افتتاح المونديال.

    وعندما كان الجميع يتابع الافتتاح، مع الاستعداد للمباراة الأولى بين منتخبي المكسيك وجنوب إفريقيا؛ خرج علينا ريال مدريد بمفاجآت مدوية، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: بيان رسمي من ريال مدريد؛ يعلن فيه التعاقد مع المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، لمدة 3 مواسم قادمة.

    * ثانيًا: تأكيدات من الصحفي الرياضي فابريتسيو رومانو؛ بحسم ريال مدريد صفقة التعاقد مع النجم البرتغالي برناردو سيلفا، متفوقًا على منافسيه برشلونة وأتلتيكو مدريد.

    ليس هذا فقط.. جميع المصادر القوية في ألمانيا، أعلنت تواصل الميرينجي مع النادي المحلي بوروسيا دورتموند؛ لحسم صفقة التعاقد مع مدافع المانشافت نيكو شلوتربيك، رسميًا.

    كل هذه التحركات المدريدية المُكثفة، بالتزامن مع اليوم الأول لمونديال القارة الأمريكية "2026"؛ نجحت في خطف أنظار العالم، إلى البيت الملكي.

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  • Real Madrid FansGetty Images

    ريال مدريد يخطف أنظار العالم تاريخيًا في "توقيتات غريبة"

    بعد ما ذكرناه في السطور الماضية.. دعونا نعود بالذاكرة إلى الخلف، وتحديدًا منذ بدايات الألفية الميلادية الثالثة؛ للتأكيد على أن توقيتات العملاق الإسباني ريال مدريد "الغريبة" للإعلان عن صفقاته أو قراراته المدوية، ليست محض صدفة أبدًا.

    ويُمكن أن نستشهد بالفعل، ببعض الصفقات والقرارات المدوية لريال مدريد؛ للتأكيد على هذه النظرية، على النحو التالي:

    * صفقة زين الدين زيدان

    في 9 يوليو 2001.. أعلن ريال مدريد واحدة من أهم صفقاته التاريخية؛ وذلك بالتعاقد مع الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان كـ"لاعب"، قادمًا من نادي يوفنتوس الإيطالي.

    هذه الصفقة جاءت قبل يومين فقط، من انطلاق بطولة كوبا أمريكا 2001؛ التي استضافتها دولة كولومبيا، على أراضيها.

    ولم تكن هذه النسخة من كوبا أمريكا، عادية أبدًا؛ حيث ظلت مهددة بالإلغاء حتى اللحظات الأخيرة، بسبب "الحرب الأهلية" في كولومبيا وقتها.

    وبينما كان العالم يركز مع أحداث "كوبا 2001" المثيرة؛ ظهر ريال مدريد ببيان التعاقد مع زيدان مقابل 77.5 مليون يورو، ليخطف الأضواء كلها.

    - ملحوظة: توقيت صفقة زيدان من الممكن أن يكون استثناءً وغير مقصود؛ ولكن هذا لا يمنع أنه خطف الأضواء من أحداث كوبا أمريكا المثيرة، في ذلك الوقت.

    * صفقة ديفيد بيكهام

    تكررت واقعة زيدان، مع النجم الإنجليزي التاريخي ديفيد بيكهام؛ الذي أعلن ريال مدريد التعاقد معه بشكلٍ رسمي، يوم 17 يونيو 2003.

    آنذاك.. العالم كان يستعد لانطلاق النسخة السادسة من بطولة كأس القارات؛ التي استضافتها فرنسا على أراضيها، بمشاركة 8 منتخبات.

    * رحيل فيسنتي ديل بوسكي

    توّج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني 2002-2003؛ حيث أُسدِل الستار على منافسات هذه المسابقة، يوم 22 يونيو.

    واستغل النادي انشغال جماهيره بالاحتفال باللقب؛ ليعلن بعدها بـ24 ساعة فقط، رحيل مدربه الكبير فيسنتي ديل بوسكي بشكلٍ رسمي.

  • KYLIAN MBAPPE REAL MADRIDGetty Images

    نماذج أخرى.. بيان لوبيتيجي وصفقة كيليان مبابي الأبرز

    "هل تظن عزيزي القارئ أن الأمر انتهى عند ما سبق؟!".. الإجابة هي "لا" بالطبع؛ فالعصر الحديث شهد نماذج أخرى لتوقيتات العملاق الإسباني ريال مدريد "الغريبة"، للإعلان عن صفقاته وقراراته المدوية.

    نعم.. أشهر واقعة تلك التي حدثت يوم 12 يونيو 2018؛ وتحديدًا قبل 48 ساعة من انطلاق بطولة كأس العالم، التي استضافتها روسيا وقتها.

    وأعلن ريال مدريد التعاقد مع جولين لوبيتيجي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا الأول لكرة القدم آنذاك؛ لقيادة الميرينجي بشكلٍ رسمي، بعد نهاية المونديال.

    إلا أن بيان ريال مدريد أغضب الاتحاد الإسباني بشدة؛ الذي قرر إقالة لوبيتيجي فورًا، وقبل انطلاق كأس العالم بيومين.

    كما أن هُناك شواهد أخرى أيضًا، يُمكن الوقوف أمامها سريعًا؛ وذلك على النحو التالي:

    * أعياد الميلاد: استغلال انشغال الجماهير بالاحتفالات؛ لإقالة المدير الفني الإسباني رافاييل بينيتيز في 2016، وإعلان تعيين الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان مدربًا للفريق.

    * الأجندة الدولية: حسم صفقة النجم البلجيكي إيدين هازارد صيف 2019؛ وسط انشغال العالم بمنافسات المربع الذهبي ونهائي دوري الأمم الأوروبية.

    وأهم الصفقات بالطبع؛ كانت التعاقد مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي صيف عام 2024، قادمًا من العملاق المحلي باريس سان جيرمان.

    وحسم ريال مدريد صفقة مبابي؛ قبل أيام معدودة للغاية من انطلاق بطولة كأس أمم أوروبا، ليخطف أنظار العالم إليه بذلك.

  • Florentino PerezGetty Images

    سبب اختيار ريال مدريد "التوقيتات الغريبة" لإعلان قراراته!

    أخيرًا وبعد كل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ دعونا نتحدث عن سبب اختيار العملاق الإسباني ريال مدريد توقيتات "غريبة"، للإعلان عن صفقاته أو قراراته المدوية.

    سبب هذه التوقيتات الغريبة؛ يُمكن تفسيره من ناحيتين مهمتين، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: تقليل الضغط الجماهيري

    يحاول ريال مدريد استغلال انشغال العالم، ببعض الأحداث المهمة، سواء الرياضية أو الاجتماعية، لتمرير بعض القرارات المثيرة للجدل؛ بهدف التقليل من الضغوط الجماهيرية.

    بمعنى.. إدارة ريال مدريد بقيادة الرئيس فلورنتينو بيريز، تتخذ بعض القرارات المثيرة للجدل؛ فتختار توقيتات غريبة للإعلان عنها، من أجل تقليل حدة الهجوم الجماهيري.

    * ثانيًا: توجيه رسالة إلى العالم

    من ناحية أخرى.. اختيار توقيتات "غريبة"، مثل افتتاح المونديال أو نهائيات بطولات كبرى، من أجل الإعلان عن صفقات ضخمة مثلًا؛ يكون هدفه توجيه رسالة إلى العالم أجمع، أن ريال مدريد هو الحدث.

    أي أن ريال مدريد؛ يقول للعالم أجمع: "لا شيء يمكنه حجب الأضواء عني.. حتى ولو كان المونديال".

    ويصاحب خطف ريال مدريد للأضواء، من هذه الأحداث الضخمة؛ المزيد من المكاسب التسويقية والترويجية، وهو ما يحاول بيريز التعامل معه بذكاء.