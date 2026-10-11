"لا يهمني".. ماريسكا يتجاهل إدانة مانشستر سيتي ويرد على ليفربول: نصنع ضجيجنا الخاص!

سحق مانشستر سيتي ليفربول على أرضية ملعب أنفيلد، ليقدّم بيانًا قويًا في أول مباراة له بعد إدانته بانتهاك 115 من اللوائح المالية للدوري الإنجليزي الممتاز. وكان ماريسكا في حالة معنوية مرتفعة بعد الفوز، إذ تجاهل الجدل المحيط بالفريق.

وعلى الرغم من مواجهته جمهورًا معاديًا وصف الفريق بالغشاشين، أكد ماريسكا أن على الفريق التركيز على كرة القدم فقط. وقال ماريسكا: "الضجيج سيكون موجودًا دائمًا، لذا علينا أن نتعلم كيفية التعامل معه، لكن في الوقت نفسه علينا أن نحاول صناعة ضجيجنا الخاص، وهو الفوز بالمباريات، وهذا ما فعلناه اليوم".