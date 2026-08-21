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من ضمنها كيسييه .. يوفنتوس يستهدف ثلاثي في ختام الميركاتو

انتقالات
يوفنتوس
فرانك كيسييه
جوشوا زيركزي

السيدة العجوز تواصل التدعيمات

إيكاتور، تشيليك، كولو موناني، ألايبيجوفيتش، لوكومي وفيكاريو، سوق الانتقالات الخاص بـيوفنتوس ينتهي عند هذا الحد. أو بالأحرى، تنتهي عند هذا الحد الموارد المتاحة أمام يوفنتوس، الذي سيتعين عليه تمويل أي صفقات أخرى ذاتيًا من الآن وحتى نهاية سوق الانتقالات بحسب "كالتشيو ميركاتو".

البيع أولًا ثم الشراء. وهناك ثلاثة مراكز يجب ملؤها بهذه الطريقة، بما في ذلك مركز الظهير مع عدة أسماء على القائمة، من كارلوس أوجوستو إلى هوجو بوينو بحسب لا جازيتا ديلو سبورت)، ومن كاريراس إلى بالدي، في انتظار رحيل كابال. لكن الصيد الكبير يتمثل في لاعب خط الوسط والمهاجم.

  • كيسييه في قلب الأحداث

    للتعاقد مع فرانك كيسيه يجب إيجاد حلٍّ لوضعية تون كوبمايينرز، الذي تجاوزه أيضًا دو[لاس لويز في ترتيب المدرب لوشيانو سباليتي.

    ويواصل اللاعب الإيفواري البالغ من العمر 29 عامًا وضع العروض الأخرى قيد الانتظار، واثقًا من إمكانية ارتداء قميص يوفنتوس والعودة للعمل مع ماسارا الذي فاز معه بالدوري الإيطالي عام 2022 مع ميلان، بينما البديل هو غوريتزكا لاعب بايرن السابق. في هذه الأثناء، يتفاوض أرثر على فسخ عقده.

    وذكرت آخر التقارير في المملكة العربية السعودية أن كيسييه في طريقه إلى الاتفاق مع غريم ناديه السابق الاتحاد، وأن الطرفين في مفاوضات مكثفة بالساعات الماضية، وذلك ضمن سعي النادي لتأمين مركز خط الوسط عقب رحيل فابينيو ومن قبله نجولو كانتي.

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  • زيركزي في المقدمة

    لم يسبق له العمل مع ماسارا، لكن زيركزي يمثّل هاجسه المفضّل، وهو في طريقه للرحيل عن مانشستر يونايتد وقد فتح الباب بالفعل أمام الانتقال إلى يوفنتوس ويأمل في الانطلاق من جديد من تورينو، غير أنه يتعيّن أولًا إقناع جوناثان ديفيد بتغيير خططه.

    يرغب الكندي في تغيير قناعة سباليتي بشأنه، ويُعدّ عقده الثري (6 ملايين إضافة إلى مليون كمكافآت) أفضل حليف له: أما عرض هال سيتي، وفقًا لما تذكره صحيفة توتوسبورت، فقد ذهب أدراج الرياح.

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