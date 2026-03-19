"لا يمكن أن تخسر بنتيجة 8-2!" - جون تيري ينتقد تشيلسي بشدة بعد خسارته الثقيلة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان يقضي على تشيلسي
خسر تشيلسي بنتيجة 5-2 في ملعب بارك دي برانس في مباراة الذهاب، ثم تعرض لهزيمة ساحقة بنتيجة 3-0 في ملعب ستامفورد بريدج في مباراة الإياب. وتعد النتيجة الإجمالية 8-2 أسوأ هزيمة يتكبدها تشيلسي على الإطلاق في مرحلة خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا، ومن المتوقع أن تؤدي إلى الكثير من المراجعة الذاتية في غرب لندن. واعترف المدرب ليام روزينيور بعد المباراة بأنه كان يريد من فريقه أن يظهر مزيدًا من الروح القتالية.
وقال للصحفيين: "100٪. بعد ست دقائق من بداية المباراة، ارتكبنا خطأً آخر، مما أدى إلى إحباطنا. أعتقد أن الهدف الثاني سجله من مسافة 25 ياردة في الزاوية العليا. عندما تتأخر بهدفين في وقت مبكر جدًا وبخمسة أهداف في مجموع المباراتين، فإنها تكون أمسية صعبة للغاية. من الواضح أننا أردنا أن نكافح أكثر مما فعلنا. الفضل يعود إلى باريس سان جيرمان. كان أسلوبهم في الاستحواذ على الكرة رائعاً للغاية في المباراة، ويستحقون التأهل بعد مباراتي الذهاب والإياب".
- AFP
"لا يمكن أن تخسر بنتيجة 8-2" - تيري ينتقد تشيلسي
كما انتقد تيري فريق تشيلسي قائلاً: "للأسف، هذه هي النهاية. أتعرفون ما الذي يثير استيائي؟ أن نخسر 3-2 خارج أرضنا أمام باريس سان جيرمان، رغم أننا لعبنا بشكل جيد حقاً طوال المباراة، أو على الأقل لمدة 70 دقيقة منها. أنا أقول 3-2، سنقبل بذلك طوال اليوم عند العودة إلى ستامفورد بريدج، وأعتقد أننا قادرون على قلب النتيجة أمام أي فريق، ثم نذهب ونتلقى أهدافًا متأخرة لتصبح المهمة صعبة للغاية.
"ثم الليلة الماضية [الثلاثاء] نستقبل هدفاً بعد ست دقائق، لذا لا أستطيع حتى التحدث عن كل ما حدث الليلة الماضية. لا أستطيع حتى الخوض في تفاصيله. أنا محبط للغاية. لكن ضد أي فريق لا يمكنك أن تخسر 8-2 في مجموع المباراتين. أنا آسف، لا يمكنك ذلك. لا يهمني من أنت، أو أي فريق أنت، لا يمكنك أن تخسر 8-2، لذا هذا محبط للغاية."
روزينور يدعو تشيلسي إلى التحلي بالمرونة
كما دعا روزينور فريقه إلى إظهار بعض المرونة في أعقاب الهزيمة الكبيرة التي منوا بها أمام باريس سان جيرمان، لضمان ألا يكون لهذا النتيجة تأثير سلبي على بقية الموسم. وأضاف: "نعم، هذا أمر لا بد منه. هذه هي مهمتي. والطريقة التي سأتبعها في ذلك هي الطريقة التي نتبعها دائمًا. نحن بحاجة إلى أن نكون مرنين. علينا أن نضمن أننا سنذهب إلى إيفرتون بتنظيم وحيوية وقوة في فريقنا لأننا نريد أن نشارك في هذه المسابقة الموسم المقبل. وإذا قدمنا الأداء الذي أعرف أننا قادرون عليه، يمكننا الوصول إلى هناك دون الأخطاء الفردية التي نرتكبها حالياً".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
خسر تشيلسي الآن آخر ثلاث مباريات له في جميع المسابقات، مما يعني أن على روزينيور أن يرفع معنويات لاعبيه قبل عودتهم إلى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. ويواجه «البلوز» فريق إيفرتون في ملعب «هيل ديكنسون» يوم السبت، وهو يدرك أنه لا يمكنه تحمل خسارة المزيد من النقاط إذا أراد ضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
