"لا يمكنني إرضاء الجميع!" - نيكو شلوتربيك، اللاعب الذي يستهدفه برشلونة وريال مدريد، يكسر صمته بعد فشل مفاوضات تجديد عقده مع بوروسيا دورتموند

بعد أن أثارت التقارير التي أفادت بنفي التوصل إلى اتفاق في مفاوضات العقد مع دورتموند ضجة في وقت سابق من هذا الأسبوع، أوضح المدافع الآن الموقف - وأكد إجراء محادثات "جيدة" مع مسؤولي النادي. وقال شلوتربيك لشبكة "سكاي ألمانيا": "أجريت محادثة جيدة مع لارس (ريكن، المدير الرياضي) و[المدير الرياضي الجديد نيلس] أولي [بوك]". "لم يكن [نفي التقارير المتعلقة بتمديد العقد] يقصد به الإساءة إليكم [وسائل الإعلام] أو إلى بوروسيا دورتموند. لقد فوجئت فقط [بالتقارير] وأردت أن أكون صادقاً.

"كنت أعلم أنه ستكون هناك ردود فعل سلبية ضدي، لكنني أردت توضيح الأمر. وبما أن الأمر يتعلق بي شخصياً، أردت تصحيح ما تم نشره في وسائل الإعلام. إذا كتبت إحدى وسائل الإعلام أنني سأوقع العقد ولم أوقع، فسأبدو في النهاية كالأحمق. لا يمكنني إرضاء الجميع".