"لا يمكنني التكتم على هذا الأمر" - نيمار يتحدث بعد استبعاده مجدداً من تشكيلة البرازيل، حيث يوجه نجم سانتوس "الحزين" رسالة واضحة إلى كارلو أنشيلوتي
أنشيلوتي يصر على أهمية اللياقة البدنية
تأجل حلم العودة الرومانسية إلى الساحة الدولية بالنسبة لأفضل هداف في تاريخ البرازيل. وعلى الرغم من عودته إلى مستواه مع فريق سانتوس، حيث سجل مؤخرًا هدفين وصنع هدفًا واحدًا في مباراتين، كان اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا أبرز الغائبين عن التشكيلة الأخيرة للمنتخب البرازيلي.
أوضح أنشيلوتي أن السمعة وحدها لن تضمن حجز تذكرة طيران. يعطي المدرب الإيطالي الأولوية للكثافة البدنية أثناء تشكيل الفريق، مما يشير إلى أن المهاجم المخضرم لا يزال أمامه عقبات كبيرة يجب تخطيها قبل أن يُعتمد عليه مرة أخرى على الساحة العالمية.
"لماذا لم أستدعه هذه المرة؟ لأنه ليس جاهزاً بنسبة 100٪ وأنا بحاجة إلى لاعبين جاهزين بنسبة 100٪"، أوضح المدرب. "لذلك يجب على نيمار أن يواصل التدريب واللعب لإثبات قدراته والحفاظ على لياقته البدنية".
نيمار يكسر صمته
من الواضح أن هذا التجاهل قد أثر عاطفياً على المهاجم السابق لبرشلونة وباريس سان جيرمان. وفي حديثه خلال فعالية «كينغز ليغ البرازيل»، اعترف نيمار بأن تجاهله من قبل المنتخب الوطني يمثل حقيقة يصعب تقبلها، خاصة أنه يشعر بأنه يسير في الاتجاه الصحيح.
وقال نيمار لموقع "Mad House"، عبر "Foot Mercato": "سأتحدث هنا، لأنني لا أستطيع كتمان هذا الأمر. من الواضح أنني أشعر بخيبة أمل وحزن لعدم اختياري. لكنني أظل مركزاً، يوماً بعد يوم، وتدريباً بعد تدريب، ومباراة بعد مباراة. سنحقق هدفنا. لا يزال هناك الاختيار النهائي".
الصراع على مقعد في كأس العالم
يدرك نيمار تمامًا أن مكانه في مستقبل المنتخب البرازيلي لم يعد مضمونًا. ورغم أنه لا يزال يتوق بشدة إلى قيادة منتخب بلاده نحو لقب كأس العالم السادس، فقد أقر علنًا بأن القرار النهائي يعود حصريًّا إلى الجهاز الفني.
وقال نيمار: "بالطبع، رغبتي هي العودة إلى المنتخب الوطني، واللعب في كأس العالم، لكن هذا لا يعتمد عليّ. الأمر متروك للطاقم الفني ليقرره، وبالطبع، سواء كنت موجوداً أم لا، سأظل دائماً أدعم المنتخب الوطني".
طريق الخلاص
الوقت يمر بسرعة أمام نيمار ليغير رأي أنشيلوتي قبل الإعلان عن التشكيلة النهائية لكأس العالم في 19 مايو. ولا يزال نيمار حالياً يكافح من أجل استعادة مستواه الأمثل وقيادة فريق سانتوس هذا الموسم. ويحتل سانتوس حالياً المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري البرازيلي بعد فوزه في مباراة واحدة فقط من أصل ست مباريات خاضها حتى الآن. وسيواجه الفريق في المباراة المقبلة فريق إنترناسيونال، ويأمل نيمار في أن يُحدث تأثيراً كبيراً لصالح ناديه.
في غضون ذلك، ستواجه البرازيل فرنسا وكرواتيا في مباريات ودية بدون نيمار خلال معسكرها الدولي في مارس.
