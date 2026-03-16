"لن أختار ليروي ساني، لأنه لا يقدم الأداء المطلوب للفوز بكأس العالم"، صرح ليتبارسكي لقناة Sport1 خلال العرض الأول للفيلم الوثائقي "صيف في إيطاليا - كأس العالم 1990".
"لا يقدم الأداء المطلوب": بطل العالم يعارض مشاركة ليروي ساني في كأس العالم
وبدلاً من ذلك، يفضل المدرب البالغ من العمر 65 عاماً منح فرصة للاعبين الأصغر سناً والأكثر طموحاً مثل لينارت كارل من بايرن ميونيخ أو سعيد الملا من كولونيا: "بالتأكيد ليس كلاعب أساسي، ولكن في آخر 20 دقيقة. يمكن أن يلعب الملا في الجانب الأيسر، أما كارل فيمكنه اللعب في عدة مراكز على أي حال. كلاهما شابان رائعان، وستكون هذه بالطبع تجربة هائلة بالنسبة لهما".
انتقل ساني بشكل مفاجئ إلى غالطة سراي إسطنبول قادمًا من بايرن ميونيخ دون مقابل في الصيف الماضي. ويقدم اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا موسمًا جيدًا، لكنه ليس متميزًا على الإطلاق، مع النادي التركي الكبير. وسجل ستة أهداف وصنع ثمانية في 34 مباراة رسمية في جميع المسابقات.
لذلك، تزايدت مؤخرًا الشكوك العلنية حول ما إذا كان ينبغي أخذ ساني في الاعتبار للمشاركة في كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. ألمح يوليان ناجلسمان إلى رغبته في اصطحاب اللاعب الذي خاض 72 مباراة دولية (16 هدفًا) بغض النظر عن الانتقادات، وأعطاه فرصًا جيدة للترشيح.
ناجلسمان عن ساني: "يقدم أداءً جيدًا أيضًا مع غالطة سراي"
"ليس لدينا في تشكيلتنا الكثير من اللاعبين الذين يتوغلون كثيرًا إلى الوسط من الجناح الأيمن. تربطنا علاقة رائعة، وقد قدم ليروي مباريات رائعة. كما أنه يقدم أداءً جيدًا مع غالطة سراي"، أوضح مدرب المنتخب الألماني في المقابلة التي حظيت بتغطية واسعة مع مجلة "كيكر".
لا توجد حتى الآن معلومات دقيقة عن موعد إعلان ناجلسمان عن تشكيلة المنتخب النهائية لكأس العالم. الموعد الأكثر ترجيحًا هو بعد المباراة الودية قبل الأخيرة ضد فنلندا في 31 مايو، قبل السفر إلى الولايات المتحدة في 2 يونيو. هناك ستُجرى آخر مباراة ودية قبل بدء البطولة في 6 يونيو.
وفقًا لليتبارسكي، لا يُعد منتخب ألمانيا من بين أكبر المرشحين للفوز بكأس العالم، لكن لا ينبغي الاستهانة بألمانيا. "سواء كان ويرتز أو موسيالا أو هافرتز - هناك الكثير من اللاعبين المتميزين. المهم هو أن نقبل بعضنا البعض، وأن نتكاتف، وأن نبذل قصارى جهدنا. عندها أعتقد أننا يمكننا الوصول بعيدًا."