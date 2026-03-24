"لا يعرف كيف يلعب ليونيل ميسي!" - مدرب المنتخب الأمريكي ماوريسيو بوكيتينو ينتقد تييري هنري بسبب انتقاداته "المهينة" لفترة عمله في باريس سان جيرمان
بوتشيتينو يرد على هنري
كسر المدرب السابق لباريس سان جيرمان صمته بشأن الانتقادات التي واجهها أثناء قيادته لثلاثي «MNM» المليء بالنجوم، المكون من ميسي ونيمار وكيليان مبابي. وفي حديثه مع صحيفة «لوكيب»، أعرب بوكيتينو عن إحباطه الشديد من الطريقة التي صور بها كبار المحللين قراراته التكتيكية.
ويقع في قلب شكواه أيقونة أرسنال هنري، الذي كان يشكك بشكل متكرر في تشكيلة بوكيتينو خلال فترة عمله كمحلل في الدوري الفرنسي. وأشار المدرب الأرجنتيني إلى أن الرواية المحيطة بفترة توليه المنصب كانت غالبًا ما تغذيها معلومات خاطئة بدلاً من الحقائق العملية لإدارة مواهب عالمية المستوى في العاصمة الفرنسية.
الحقيقة وراء دور ميسي
وتطرق بوكيتينو إلى المزاعم التي تفيد بأنه أجبر ميسي على اللعب في مركز الجناح الأيمن بشكل جامد، موضحًا أن تحركات اللاعبين غالبًا ما تكون مسألة تتعلق بالتدفق الطبيعي للعب واستعادة التوازن، وليس تعليمات تدريبية صارمة.
وأوضح قائلاً: "قال تييري هنري، الذي كان يعلق لصالح قناة Prime، إنه لا يفهم لماذا وضع بوكيتينو ميسي في الجناح الأيمن بينما كان أفضل بجانب نيمار". "وأرد على ذلك بالقول: إن بوكيتينو وطاقمه لم ينقلوا ميسي عمداً إلى الجناح الأيمن في الشوط الثاني. أحياناً يجد اللاعبون أنفسهم في موقف دفاعي لاستعادة توازنهم واسترجاع طاقتهم، وكان هذا هو الحال مع ميسي".
كما انتقد التأثير الذي تحدثه مثل هذه التعليقات على سمعة المدرب: "لذا، عندما ينتقد لاعب سابق مثل هنري هذه الحالة ويحملني المسؤولية، فإن ذلك يثير ضجة كبيرة. نسمع عبارات مثل: ‘هذا المدرب لا يعرف كيف يشرك ميسي. إنه لا يعرف كيف يستخدم مبابي’".
التصدي لرواية المحللين
وأفادت التقارير أن التوتر بين الاثنين أدى إلى مواجهة خاصة. وكشف بوكيتينو أنه عندما واجه هنري بشأن تعليقاته، كان رد الفرنسي يفتقر إلى المسؤولية التي كان المدرب يتوقعها من زميل له في المجال.
"أتذكر أنني أخبرته بذلك. في الواقع، وافقني الرأي وأجاب: 'حسناً، ماذا تريدني أن أفعل؟' لا! ليس 'ماذا تريدني أن أفعل؟' لا تكذب، هذا كل ما في الأمر. أحياناً تكون مثل هذه الأمور هي التي تؤلمني أكثر من غيرها"، أضاف. "عندما توقع مع باريس سان جيرمان، فذلك لأنك تمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات. ليس من أجل إرضائي. لا أحد يقدم لك معروفاً في كرة القدم. لا يهمني إذا قال لي الناس إنني قبيح أو سمين أو أي شيء آخر. لكن الكذب... في ذلك الوقت، كان هناك الكثير من عدم الاحترام تجاهنا. أكرر: كان لدينا الخبرة اللازمة لإنشاء هيكل قوي لمنح ميسي ونيمار ومبابي الفرصة لتقديم أفضل أداء لديهم. لكن، حسناً، تم اتخاذ قرار بالانسحاب."
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
غادر بوكيتينو باريس في صيف عام 2022 بعد أن حصد لقب الدوري الفرنسي، لكن إرثه لا يزال موضوع نقاش حاد. وبعد فترة قضاها على رأس تشيلسي، تم تعيينه مدربًا للمنتخب الوطني الأمريكي في عام 2024. ويستعد المنتخب حاليًا لبطولة كأس العالم 2026، بعد أن أُدرج في المجموعة الرابعة إلى جانب باراغواي وأستراليا والفائز في مباراة الملحق.