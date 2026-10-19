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علي رفعت

لا يعرف كيف يسجل الأهداف العادية.. مرموش ضرب وسجل واحتفل وأغضب جماهير توتنهام بهنري!

فقرات ومقالات
عمر مرموش
توتنهام هوتسبير ضد كوفينتري سيتي
توتنهام هوتسبير
كوفينتري سيتي
الدوري الإنجليزي الممتاز

ليلة درامية عاشها النجم المصري عمر مرموش في الدوري الإنجليزي بعدما افتتح سجله التهديفي بقذيفة مذهلة، وأشعل الجدل باحتكاك مثير واحتفال مستفز قبل أن يخرج مصابًا.

اقتنص نادي توتنهام فوزًا ثمينًا ومستحقًا على حساب ضيفه كوفنتري سيتي بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف على ملعب توتنهام ضمن منافسات الدوري الإنجليزي ليحصد الفريق ثلاث نقاط هامة هدأت من وتيرة الانتقادات التي طالت خط هجوم الفريق في الجولات الماضية. 

اللقاء حمل توقيعًا مصريًا خالصًا بطله عمر مرموش الذي خطف الأضواء بمفرده، وقدم ليلة مليئة بالإثارة والتقلبات بين الشباك والجدل التحكيمي وردود فعل الجماهير الغاضبة.


  • Omar Marmoush Tottenham 2026-27Getty

    معاناة فوق العشب واحتكاك أثار غضب المنافس

    لم تكن انطلاقة المهاجم المصري في اللقاء مفروشة بالورود، حيث واجه صعوبة واضحة في التأقلم مع أرضية الميدان وسقط أكثر من أربع مرات خلال فترات اللقاء، وهو ما دفع قطاعًا من مشجعي الفريق إلى مطالبته عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتغيير حذائه لاستعادة توازنه. 

    الإثارة بلغت ذروتها في لقطة الهدف الثاني، بعدما اعترضت جماهير ولاعبو كوفنتري بشدة بداعي توجيه مرموش ضربة بالمرفق في وجه المدافع ميلان فان إيفيك قبل إطلاق تسديدته، وهي اللقطة التي أثارت سخط جماهير الفريق الضيف وسط تجاهل حكام تقنية الفيديو للاحتجاجات.


  • قذيفة لا تصد وعادة لا تتغير أمام الشباك

    أثبت مرموش مجددًا أنه لاعب اللقطات الاستثنائية الذي يرفض الحلول السهلة ويفضل دائمًا هز الشباك بأصعب الطرق الممكنة. 

    في الدقيقة 58 تسلم المهاجم المصري تمريرة من زميله أندي روبرتسون وراوغ نحو العمق قبل أن يطلق قذيفة صاروخية بقدمه اليمنى من خارج منطقة الجزاء سكنت أقصى الزاوية اليمنى لمرمى الحارس كارل راشورث.

    المثير في الهدف أن فرصة التسجيل كانت ضعيفة للغاية وفق مقاييس الأهداف المتوقعة التي لم تتجاوز 0.07، لكن المهاجم المصري حول النصف فرصة إلى لوحة كروية بديعة افتتح بها رصيده مع السبيرز.


  • انزلاق على الركبتين واستدعاء غير مقصود لأسطورة الغريم


    فرحة الهدف الخرافي قادت مرموش إلى فخ لم يكن في الحسبان، إذ توجه نحو راية الزاوية وتزحلق على ركبتيه احتفالًا بأول أهدافه، وهي الحركة الأيقونية الخالدة للأسطورة الفرنسي تييري هنري الهداف التاريخي للغريم التقليدي آرسنال. 

    هذا المشهد سرعان ما تناقلته المنصات الرياضية الكبرى وحسابات الجماهير بنوع من السخرية الممزوجة بالغضب، متسائلين كيف للاعب يرتدي قميص توتنهام الأبيض أن يقلد الاحتفال الأكثر استفزازًا لهم في تاريخ ديربي شمال لندن، ليتحول الاحتفال العفوي إلى مادة دسمة للجدل.

    لم تكتمل فرحة النجم المصري بانتصاره الشخصي حتى صافرة النهاية، ففي الدقيقة 87 اضطر مرموش لمغادرة المستطيل الأخضر بعد تعرضه لإصابة منعته من استكمال الدقائق الأخيرة، ليحل مكانه المهاجم الفرنسي ماتيس تيل. 

    هذا الخروج الاضطراري ترك جماهير توتنهام في حالة من الترقب والقلق الشديدين بانتظار الفحوصات الطبية الدقيقة لتحديد حجم الإصابة وفترة غيابه المتوقعة عن الملاعب.


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    بيت القصيد

    قدم عمر مرموش في مواجهة كوفنتري سيتي ملخصًا مبكرًا لشخصيته الكروية التي عرفت عنه في الملاعب الأوروبية، فهو مهاجم يملك شجاعة التسديد ولا يكتفي إلا بالأهداف العظيمة التي تغير مجرى المباريات الصعبة، ورغم الجدل الجماهيري الذي رافق طريقة احتفاله وسقوطه في فخ تشابه الحركات مع أساطير الغريم، فإن توتنهام كسب هدافًا حاسمًا يستطيع قلب الموازين في أي لحظة شريطة أن تسعفه لياقته البدنية وتتجنبه لعنة الإصابات في مشواره الطويل داخل البريمييرليج.


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